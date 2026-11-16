'آسیان کے ساتھ بھارت کے تعلقات ایکٹ ایسٹ پالیسی کا محور ہیں': وزیر اعظم مودی دو روزہ دورے پر فلپائن روانہ
وزیر اعظم مودی 23ویں آسیان-بھارت سربراہی اجلاس اور 21ویں ایسٹ ایشیا سمٹ میں شرکت کیلئے 16 اور 17 نومبر کو منیلا کے دورے پر ہیں۔
Published : November 16, 2026 at 10:07 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کے روز فلپائن کے دو روزہ دورے پر روانہ ہوتے ہوئے کہا کہ آسیان ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات اس کی 'ایکٹ ایسٹ پالیسی' کا محور ہیں اور اس کے 'مہاساگر' وژن میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔
وزیر اعظم مودی فلپائن کے صدر فرڈینینڈ آر مارکوس جونیئر کی دعوت پر 16 اور 17 نومبر کو 23ویں ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز (آسیان)-بھارت سربراہی اجلاس اور آسیان کی قیادت میں ہونے والے 21ویں ایسٹ ایشیا سمٹ میں شرکت کے لیے منیلا کے دورے پر ہیں۔
وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ دورہ آسیان کے ساتھ دوطرفہ شراکت داری میں نئی روح پھونکے گا اور ایک "پرامن، خوشحال اور مستحکم انڈو پیسیفک" کے عزم کو مزید تقویت بخشے گا۔
Will be in Manila, Philippines later today and tomorrow to attend the following programmes: 23rd ASEAN-India Summit. 21st East Asia Summit India attaches immense importance to close friendship with ASEAN nations. I’m also looking forward to interacting with the Indian community based in the Philippines. https://t.co/xmAZDNtrFw— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2026
انہوں نے مزید کہا کہ "بھارت آسیان ممالک کے ساتھ قریبی دوستی کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے۔ میں فلپائن میں مقیم بھارتی برادری سے ملاقات اور بات چیت کا بھی منتظر ہوں۔"
وزیر اعظم نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "آسیان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بھارت کی 'ایکٹ ایسٹ پالیسی' کا محور ہیں اور ہمارے 'مہاساگر' وژن میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ صدیوں پر محیط تہذیبی روابط پر مبنی ہمارے تعلقات اب ایک متحرک شراکت داری میں ڈھل چکے ہیں جو تجارت، رابطہ کاری، بحری سلامتی، ٹیکنالوجی اور عوامی سطح کے روابط پر محیط ہے۔"
وزیر اعظم مودی نے مزید کہا کہ آسیان-بھارت سربراہی اجلاس میں وہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی پیش رفت کو آگے بڑھانے اور ترقی، رابطہ کاری اور خوشحالی کی مشترکہ امنگوں کو مزید رفتار دینے کے لیے ساتھی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایسٹ ایشیا سمٹ علاقائی اور عالمی چیلنجز پر تبادلہ خیال کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کرے گا اور وہ شریک رہنماؤں کے ساتھ انڈو پیسیفک خطے میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔
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اس سے قبل وزارتِ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت اور آسیان سال 2026 کو آسیان-بھارت بحری تعاون کے سال کے طور پر منا رہے ہیں، اور سال 2027 میں باہمی مذاکرات کے 35 سال اور ہماری جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے پانچ سال مکمل ہونے کا جشن منائیں گے۔
PM Modi set to visit Manila for high-stake ASEAN Summit as world leaders converge to shape Indo-Pacific's security, economic future Read @ANI story | https://t.co/cuI5jOKd3d #AseanSummit #EastAsiaSummit https://t.co/iYBEAd6XpO— ANI Digital (@ani_digital) November 16, 2026
وزارت نے کہا کہ "آسیان-بھارت سربراہی اجلاس میں جامع اسٹریٹجک شراکت داری پر عمل درآمد کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا، جس میں 'آسیان-بھارت پلان آف ایکشن 2026–2030' بھی شامل ہے، اور باہمی تعاون کی مستقبل کی سمت طے کی جائے گی۔"
بیان میں مزید کہا گیا کہ ایسٹ ایشیا سمٹ، آسیان اور دیگر شریک ممالک کے ساتھ علاقائی اور عالمی اہمیت کے حامل امور پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ منیلا میں وزیر اعظم کے پروگرام کے تحت صدر فرڈینینڈ مارکوس جونیئر آنے والے مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ اس کے بعد اگلے روز آسیان-بھارت سربراہی اجلاس اور ایسٹ ایشیا سمٹ منعقد ہوں گے۔
اس دوران دیگر رہنماؤں کے ساتھ دوطرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ وزارتِ خارجہ میں سیکریٹری (ایسٹ) ردریندر ٹنڈن نے ایک خصوصی میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ آسیان بھارت کے لیے ایک بڑے تجارتی شراکت دار کے طور پر ابھرا ہے، اور پورے خطے کے ساتھ اس کی تجارت تقریباً 122 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔
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انہوں نے کہا کہ "ہم بھارت میں اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ بحرِ ہند کے ایک ایسے ملک کے طور پر جو اس انتہائی اہم جنوب مشرقی ایشیائی سمندری خطے سے متصل ہے، آسیان کے رکن ممالک کے ساتھ اجتماعی اور انفرادی دونوں سطحوں پر مضبوط اسٹریٹجک تعلقات ہم دونوں کے حق میں مفید ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ اس طرح کے تعلقات دونوں فریقوں کو تیزی سے بدلتے ہوئے جغرافیائی و سیاسی حالات سے نمٹنے میں زیادہ مضبوط بنائیں گے اور پورے ایشیا میں امن و استحکام کے قیام میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ایسٹ ایشیا سمٹ کو آسیان کی قیادت میں آٹھ رہنماؤں کا ایک انتہائی منفرد فورم قرار دیتے ہوئے ٹنڈن نے کہا کہ آسیان اور ان ممالک کے رہنما عالمی سلامتی کے معاملات اور مشترکہ تشویش کے امور پر غیر رسمی ماحول میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "اس سال کے ایسٹ ایشیا سمٹ کے عمل کی قیادت آسیان کا سربراہ ملک فلپائن کر رہا ہے، اسی لیے یہ اجلاس منیلا میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی بھی ایک شاندار مثال ہے کہ آسیان کی اجتماعی سفارت کاری کس قدر کامیاب رہی ہے۔"
وزارتِ خارجہ کے سیکریٹری نے مزید کہا کہ اس سال کے آسیان سربراہی اجلاس اور آسیان عمل کا مرکزی موضوع 'نیویگیٹنگ دی فیوچر' ہے، اور رہنما اپنے اردگرد ہونے والی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو زیادہ مستحکم بنانے کی غرض سے باہمی تعاون بڑھانے پر توجہ مرکوز کریں گے۔
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