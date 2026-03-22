نریندر مودی کا تاریخی سنگ میل، بھارت میں طویل ترین عرصہ تک منتخب حکومت کی قیادت کرنے والے رہنما بن گئے
طویل عرصہ تک منتخب حکومت کی قیادت کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والے مودی نے سکم کے سابق وزیراعلیٰ پون چاملنگ کا ریکارڈ توڑ دیا۔
Published : March 22, 2026 at 4:29 PM IST
نئی دہلی : نریندر مودی نے بھارتی سیاست میں ایک نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے ملک میں سب سے طویل عرصہ تک منتخب حکومت کی قیادت کرنے والے رہنما ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے سکم کے سابق وزیر اعلیٰ پون کمار چاملنگ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ مودی نے بطور وزیر اعلیٰ گجرات اور وزیر اعظم بھارت اپنی مجموعی قیادت کے 8,931 دن مکمل کر لیے ہیں، جس کے ساتھ وہ اپنی سیاسی قیادت کے 25ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ کامیابی بھارتی سیاست میں ایک اہم اور غیر معمولی سنگ میل قرار دی جا رہی ہے۔
نریندر مودی نے 7 اکتوبر 2001 کو گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور مئی 2014 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ بعد ازاں 26 مئی 2014 کو وہ بھارت کے 14ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے اور لوک سبھا میں مکمل اکثریت حاصل کرنے والے پہلے غیر کانگریسی رہنما بنے۔ انہوں نے 2014، 2019 اور 2024 کے عام انتخابات میں مسلسل کامیابی حاصل کر کے اپنی سیاسی مضبوطی کا ثبوت دیا۔ وہ نہ صرف دو مکمل مدتیں پوری کرنے والے پہلے غیر کانگریسی وزیر اعظم بنے بلکہ تیسری بار اقتدار میں واپسی کا اعزاز بھی حاصل کیا۔
Today marks a historic milestone in Indian politics.— Amit Malviya (@amitmalviya) March 22, 2026
Prime Minister Narendra Modi has surpassed former Sikkim Chief Minister Pawan Kumar Chamling to become the longest-serving head of a government in India.
Pawan Kumar Chamling served as CM for 8,930 days.
PM Modi has now… pic.twitter.com/Oj5ZHNCMaC
ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی ان کی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے یوٹیوب پر 30 ملین سبسکرائبرز اور انسٹاگرام پر 100 ملین فالوورز کا ہندسہ عبور کیا، جس کے ساتھ وہ دنیا کے مقبول ترین رہنماؤں میں شامل ہو گئے ہیں۔ سیاسی ماہرین کے مطابق مودی کی طویل قیادت بھارت کی سیاست میں استحکام اور تسلسل کی علامت سمجھی جا رہی ہے، جو انہیں عالمی سطح پر ایک نمایاں رہنما کے طور پر پیش کرتی ہے۔