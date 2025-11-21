ETV Bharat / bharat

دبئی ایئر شو میں بڑا حادثہ: بھارتی تیجس طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ ہلاک ۔ ویڈیو دیکھیں

دبئی ایئر شو میں ایک مظاہرے میں حصہ لینے والا بھارتی تیجس طیارہ جمعہ کی سہ پہر گر کر تباہ ہو گیا۔

دبئی ایئر شو میں بڑا حادثہ: بھارتی تیجس طیارہ گر کر تباہ
دبئی ایئر شو میں بڑا حادثہ: بھارتی تیجس طیارہ گر کر تباہ (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 21, 2025 at 4:43 PM IST

|

Updated : November 21, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat
دبئی ایئر شو میں بڑا حادثہ: بھارتی تیجس طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ ہلاک ۔ ویڈیو دیکھیں (ETV Bharat)

نئی دہلی: ایک بھاری لڑاکا طیارہ جمعہ کو دبئی ایئر شو میں پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوگیا۔ خبر رساں ایجنسی اے پی کے مطابق، دبئی ایئر شو میں مظاہرے میں حصہ لینے والا تیجس طیارہ جمعہ کی سہ پہر گر کر تباہ ہو گیا۔ ہندوستان ایروناٹیکل لمٹیڈ کی جانب سے تیار کردہ طیارہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجکر 10 منٹ پر ایک بڑے ہجوم کے سامنے کرتب دکھاتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا۔

بھارتی فضائیہ نے حادثہ میں پائلٹ کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی فضائیہ نے ایکس پر ٹوئٹ کیا کہ ’آئی اے ایف کا تیجس طیارہ آج دبئی ایئر شو میں فضائی نمائش کے دوران حادثے کا شکار ہوگیا۔ حادثے میں پائلٹ ہلاک ہوگیا۔ آئی اے ایف جانی نقصان پر گہرا افسوس کرتا ہے اور غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان کے ساتھ کھڑا ہے۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے کورٹ آف انکوائری تشکیل دی جا رہی ہے۔‘

ہوائی اڈے کے قریب جائے حادثہ سے گہرا سیاہ دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا، جس سے تماشائیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب آئی اے ایف سوریا کرن ایروبٹک ٹیم کی پرفارمنس اور مقامی طور پر تیار کردہ تیجس کی نمائش کی جارہی تھی۔ تیجس 4.5 جنریشن کا لڑاکا طیارہ ہے جو جارحانہ فضائی مدد، قریبی جنگی اور زمینی حملے کے مشن کو انجام دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: بھارت-امریکہ دفاعی معاہدے کے قریب، آئی اے ایف کو جی ای فور ناٹ فور انجن ملیں گے

قبل ازیں، مرکزی وزیر مملکت (ایم او ایس) برائے دفاع سنجے سیٹھ نے پیر کو متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں شروع ہونے والے اس پروگرام میں بھارتی وفد کی قیادت کی۔ وفد میں محکمہ دفاع، محکمہ دفاعی پیداوار، وزارت خارجہ اور مسلح افواج کے سینئر افسران شامل ہیں۔

Last Updated : November 21, 2025 at 4:59 PM IST

TAGGED:

DUBAI AIR SHOW
AIRCRAFT TEJAS
دبئی ایئر شو میں بڑا حادثہ
بھارتی تیجس طیارہ گر کر تباہ
TEJAS CRASHES AT DUBAI AIR SHOW

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.