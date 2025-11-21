دبئی ایئر شو میں بڑا حادثہ: بھارتی تیجس طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ ہلاک ۔ ویڈیو دیکھیں
دبئی ایئر شو میں ایک مظاہرے میں حصہ لینے والا بھارتی تیجس طیارہ جمعہ کی سہ پہر گر کر تباہ ہو گیا۔
Published : November 21, 2025 at 4:43 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 4:59 PM IST
نئی دہلی: ایک بھاری لڑاکا طیارہ جمعہ کو دبئی ایئر شو میں پرواز کے دوران گر کر تباہ ہوگیا۔ خبر رساں ایجنسی اے پی کے مطابق، دبئی ایئر شو میں مظاہرے میں حصہ لینے والا تیجس طیارہ جمعہ کی سہ پہر گر کر تباہ ہو گیا۔ ہندوستان ایروناٹیکل لمٹیڈ کی جانب سے تیار کردہ طیارہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجکر 10 منٹ پر ایک بڑے ہجوم کے سامنے کرتب دکھاتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا۔
بھارتی فضائیہ نے حادثہ میں پائلٹ کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ بھارتی فضائیہ نے ایکس پر ٹوئٹ کیا کہ ’آئی اے ایف کا تیجس طیارہ آج دبئی ایئر شو میں فضائی نمائش کے دوران حادثے کا شکار ہوگیا۔ حادثے میں پائلٹ ہلاک ہوگیا۔ آئی اے ایف جانی نقصان پر گہرا افسوس کرتا ہے اور غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان کے ساتھ کھڑا ہے۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے کورٹ آف انکوائری تشکیل دی جا رہی ہے۔‘
An IAF Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at Dubai Air Show, today. The pilot sustained fatal injuries in the accident.— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 21, 2025
IAF deeply regrets the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief.
A court of inquiry is being…
ہوائی اڈے کے قریب جائے حادثہ سے گہرا سیاہ دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا، جس سے تماشائیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب آئی اے ایف سوریا کرن ایروبٹک ٹیم کی پرفارمنس اور مقامی طور پر تیار کردہ تیجس کی نمائش کی جارہی تھی۔ تیجس 4.5 جنریشن کا لڑاکا طیارہ ہے جو جارحانہ فضائی مدد، قریبی جنگی اور زمینی حملے کے مشن کو انجام دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
VIDEO | Dubai: A Tejas fighter jet taking part in the Dubai Air Show nosedived during an aerial display and crashed this afternoon. The HAL-manufactured aircraft went down around 02:10 pm local time while performing manoeuvres in front of a large audience. An official statement… pic.twitter.com/9MfLJgYeen— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025
قبل ازیں، مرکزی وزیر مملکت (ایم او ایس) برائے دفاع سنجے سیٹھ نے پیر کو متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں شروع ہونے والے اس پروگرام میں بھارتی وفد کی قیادت کی۔ وفد میں محکمہ دفاع، محکمہ دفاعی پیداوار، وزارت خارجہ اور مسلح افواج کے سینئر افسران شامل ہیں۔