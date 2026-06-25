منشیات کے خلاف بھارت کی جنگ: خفیہ '4.20 PM' ڈرگ پارٹیوں نے کیرالہ میں تازہ خطرے کی گھنٹی بجائی
خفیہ "4.20 PM" منشیات کی پارٹیاں پورے کیرالہ میں پھیل رہی ہیں، اسمگلرز آن لائن نوجوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ حکام MDMA کے غلط استعمال کے خلاف کارروائی تیز کر رہے ہیں۔ سی ایس سدھارتھن
Published : June 25, 2026 at 4:20 PM IST
ترواننت پورم، کیرالہ: ایک ایسے وقت میں جب کیرالہ میں منشیات کا منظر نامہ روایتی بھنگ کے استعمال سے مصنوعی منشیات جیسے ایم ڈی ایم اے (MDMA) جسے عام طور پر "پارٹی ڈرگ" کے نام سے جانا جاتا ہے، کی طرف بہت زیادہ تبدیلی دیکھی جا رہی ہے، ریاست کے نوجوانوں کے طبقوں میں خفیہ "4.20 PM" منشیات کی پارٹیوں کا ظہور ریاست کی انسدادی ایجنسیوں کے لیے ایک بڑی تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ اگرچہ انٹیلی جنس معلومات کے بعد منشیات کے تعلق سے نگرانی کو تیز کر دیا گیا ہے، لیکن انسداد منشیات کی تحقیقات سے وابستہ حکام کا خیال ہے کہ مسئلہ اس وقت اندازے سے کہیں زیادہ ہے۔
حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ نوجوانوں میں یہ رجحان اسی طرح بڑھ رہا ہے جس طرح اس نے کچھ بیرونی ممالک میں صارفین کی ایک بڑی تعداد تیار کی ہے اور اس کا تعلق تفریحی منشیات کے استعمال سے ہے۔
انٹیلی جنس رپورٹس نے پیش کی تجویز
حکام اس خطرے کی وجہ سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو قرار دیتے ہیں، جو اسمگلروں کے نیٹ ورک اور نوجوانوں کو بھرتی کرنے میں مدد کرتا ہے، آن لائن گروپس میں "4.20" جیسے کوڈڈ حوالہ جات تیزی سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ انٹیلی جنس رپورٹس نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے پولیس، محکمۂ ایکسائز اور اینٹی نارکوٹکس سیل کے درمیان قریبی ہم آہنگی کی تجویز پیش کی ہے، خاص طور پر تعلیمی اداروں، ہاسٹلز، ریزورٹس اور قلیل مدتی کرائے کے مقامات کے ارد گرد یہ تجویز لاگو کی جا سکتی ہے۔ حکام کو خدشہ ہے کہ مصنوعی ادویات کو کارکردگی بڑھانے والے مادوں کے طور پر پیش کرنے والی غلط معلومات طلباء میں اس کا تجربہ کرنے میں حصہ ڈال رہی ہیں۔
مصنوعی منشیات کا چیلنج بھارت اگینسٹ ڈرگز مہم
اس پورے آپریشن نے بین ریاستی راہداریوں، فضائی راستوں اور سمندری راستوں کے ذریعے کام کرنے والے اسمگلنگ کے بڑے نیٹ ورکس کو بھی سامنے لایا ہے۔ جیسے جیسے نافذ کرنے والی ایجنسیاں اپنا کریک ڈاؤن وسیع کر رہی ہیں، کیرالہ کا بڑھتا ہوا مصنوعی منشیات کا چیلنج بھارت اگینسٹ ڈرگز مہم (ETV Bharat Against Drugs Campaign) کے تحت منشیات کے خلاف ملک گیر لڑائی میں ایک اہم محاذ بن گیا ہے۔
'4.20' گروپس انڈر واچ
ان لوگوں کے لیے جو اس سے لاعلم ہیں، حکام ایک انتباہ پیش کرتے ہیں۔ اگر دوستوں یا جاننے والوں کے سوشل میڈیا پروفائلز پر "4.20" گروپ نظر آتے ہیں، تو اس جال میں نہ پڑیں کیونکہ کوڈ عام طور پر منشیات سے متعلق نیٹ ورکس سے منسلک ہوتا ہے۔
انسداد منشیات سیل کی رپورٹوں کے بعد پولیس اور ایکسائز حکام کی جانچ پڑتال کی گئی ہے کہ کیرالہ کے کچھ حصوں میں منشیات کے خفیہ اجتماعات، جسے عام طور پر "4.20 PM" پارٹیوں کے نام سے جانا جاتا ہے، بڑھ رہی ہے۔ انٹیلی جنس معلومات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کچھ سرگرمیاں کالج کیمپس، طلباء کے ہاسٹلز اور آئی ٹی سیکٹر کے حلقوں کے قریب مرکوز ہیں۔
ایکسائز کے سینئر عہدیداروں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ کیرالہ میں منشیات استعمال کرنے والوں میں منشیات کے استعمال کا انداز بھنگ سے مصنوعی منشیات میں تبدیل ہو رہا ہے۔
مقامی قدموں کا نشان تلاش کرتا ہے غیر ملکی رجحان
خیال کیا جاتا ہے کہ "4.20" ثقافت نے کئی دہائیوں پہلے ریاستہائے متحدہ کے کیلیفورنیا میں جڑ پکڑ لی تھی، جہاں یہ اصطلاح بھنگ کے استعمال سے وابستہ ہو گئی تھی۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ یہ تصور منظم اجتماعات میں پروان چڑھا ہے جہاں اکثر پہلے سے طے شدہ اوقات میں شرکاء، گروپوں میں نشہ آور اشیاء استعمال کرتے ہیں۔
سوشل میڈیا کے گروپس میں منشیات کلچر کا فروغ
پولیس نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر مبنی گروپس کا سراغ لگایا جو مبینہ طور پر کیرالہ کے نوجوانوں میں اس کلچر کو فروغ دیتے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں اس طرح کے نیٹ ورکس جنوبی اضلاع کے بعض میڈیکل اور انجینئرنگ کالجوں سے منسلک ہاسٹلوں میں کام کرنے والوں میں پائے گئے۔ مبینہ طور پر حکام نے عوامی طور پر تفصیلات ظاہر کیے بغیر متعدد معاملات میں مداخلت کی۔
مصنوعی ادویات کا تخلیقی صلاحیت کو بڑھانے کا وہم
ترواننت پورم کے ایک ہاسٹل کے انچارج ایک سینئر ڈاکٹر نے کہا کہ صبح سویرے کے دوران مشتبہ منشیات کے استعمال کے بار بار واقعات کے بعد پولیس کو الرٹ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ "کچھ طلباء گمراہ کن دعوؤں سے متاثر ہوئے کہ مصنوعی ادویات تعلیمی نظام الاوقات، بشمول میڈیکل انٹرن شپس کے مطالبے کے دوران چوکسی اور تخلیقی صلاحیت کو بڑھا سکتی ہیں۔"
تفتیش کاروں نے ان مقامات کی بھی نشاندہی کی جہاں طلباء جمع ہوتے تھے اور عوامی جانچ سے دور نجی پارٹیوں کو منظم کرنے کے لیے ہوم اسٹے اور ریزورٹس کرائے پر لیتے تھے۔
بھنگ کی جگہ مصنوعی ادویات
حکام کا خیال ہے کہ مصنوعی منشیات نوجوانوں میں مقبول ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ اس کی آسانی چھپانا، جلدی نشہ اور اسمگلروں کے لیے زیادہ منافع کا مارجن ہے۔
ایم ڈی ایم اے کا ایک نام ایکسٹیسی، میتھ اور مولی بھی
مثال کے طور پر ایم ڈی ایم اے (MDMA) جسے ایکسٹیسی، میتھ اور مولی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیرالہ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی مصنوعی ادویات میں سے ایک کے طور پر ابھری ہے۔ کرسٹل، گولی، پاؤڈر اور مائع کی شکل میں دستیاب ہے، مادہ تفریحی یا پارٹی ڈرگ کے طور پر فروخت کیا جاتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر کھیپ غیر ملکی ذرائع سے آتی ہے یا کیرالہ پہنچنے سے پہلے دیگر ہندوستانی ریاستوں سے مہیا ہوتی ہے۔
12 سے 16 گھنٹے تک ایم ڈی ایم اے کا نشہ
ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال کیرالہ میں 10 گرام ایم ڈی ایم اے کی قیمت کم از کم 3000 روپے ہے۔ ایم ڈی ایم اے (MDMA) کو ایڈم، بینز، بسکٹ، پیس، ایکس، گو، ہگ، لوورز اسپیڈ، کرسٹل، گلاس، شارڈ، بلیو، آئس اور اسپیڈ جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایم ڈی ایم اے (MDMA) سے نشہ 12 سے 16 گھنٹے تک رہتا ہے۔
ہائیڈروپونک بھنگ بھی عام طور پر دستیاب
سبزیوں اور پھولوں کی طرح، ہائیڈروپونک بھنگ بھی عام طور پر دستیاب ہو گئی ہے۔ اس کی کاشت لیبارٹری کے کنٹرول شدہ حالات میں کی جاتی ہے۔ نافذ کرنے والے اداروں نے نوٹ کیا کہ اس طرح کی کھیپوں کا پہلے پتہ نہیں لگایا جا سکتا تھا جتنا کہ حالیہ برسوں میں پکڑا جا رہا ہے۔
ہائیڈروپونک بھنگ کی منشیات کی منڈیوں میں قیمت
حکام کے مطابق، تھائی لینڈ جیسے ممالک سے اسمگل کی جانے والی ہائیڈروپونک بھنگ کی منشیات کی منڈیوں میں بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے، جس سے یہ منظم اسمگلنگ نیٹ ورکس کے لیے پرکشش ہے۔