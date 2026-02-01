بجٹ 2026: 'کم ہو سونا اور چاندی کی قیمتیں' بھارت میں خواتین کو بجٹ سے ہیں خاص توقعات
قومی بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ جانیے کہ بھارت کی خواتین اس سے کیا امید رکھتی ہیں۔
Published : February 1, 2026 at 10:38 AM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن آج 2026 کا عام بجٹ پیش کرنے والی ہیں۔ ملک بھر کے لوگوں کی طرح بہار اور دیگر ریاستوں کی خواتین کو بھی اس بجٹ سے خاص امیدیں ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے ان کی روزمرہ کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ باورچی خانے کی اشیاء سے لے کر سونے اور چاندی کی قیمتوں تک ہر چیز میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔ ایسی صورتحال میں خواتین کو امید ہے کہ بجٹ 2026 کچھ راحت فراہم کرے گا اور ان کے گھریلو بجٹ کا انتظام کچھ آسان بنا دے گا۔
بجٹ سے خواتین کی توقعات
خواتین کا ماننا ہے کہ چونکہ وزیر خزانہ خود ایک خاتون ہیں اس لیے وہ عام خاندانوں کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھ سکتی ہیں۔ خواتین، خاص طور پر متوسط اور کم آمدنی والے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے، امید کرتے ہیں کہ اس سال کے بجٹ میں مہنگائی پر قابو پانے اور خواتین سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔
گزشتہ ایک سال کے دوران سونے اور چاندی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ خواتین میں خاصی تشویش کا باعث بنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صورتحال اتنی گھمبیر ہو گئی ہے کہ شادیوں یا منگنی کی تقریبات میں چاندی کے زیورات تحفے میں دینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔
سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی
خواتین کاروباری شمبھاوی نے بجٹ 2026 کے لیے اپنی امیدیں بتاتے ہوئے کہا کہ حکومت کو محنت کے مؤثر قوانین کے نفاذ پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مزدوری کی لاگت کو مہنگائی کے مطابق ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے، عام لوگوں پر مہنگائی کے اثرات کو کم کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بنگلہ دیش اور نیپال کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کے پاس اہم موقع ہے۔ صحیح پالیسیوں کے ساتھ، ہندوستان عالمی مینوفیکچرنگ کا مرکز بن سکتا ہے۔
"سونے اور چاندی کی قیمتوں کو کم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں زیورات خریدنا عام لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ بیٹیوں کی شادیاں کرنے والے خاندانوں کی نیندیں اُڑ رہی ہیں۔ سالہا سال کی بچت سے بمشکل زیورات کے چند سیٹ ہی خرید سکتے ہیں۔":- شمبھاوی، خاتون کاروباری
خواتین کے جذبات جوئے کے لیے نہیں
شروتی اگروال، ایک خاتون، نے کہا کہ بازار مکمل طور پر غیر متوقع ہو گیا ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کبھی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور بازار کبھی تیزی سے گر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں 20,000 روپے بڑھتے ہیں اور دوسرے دن وہ 20,000 روپے کم ہوجاتے ہیں۔ یہ خالص جوئے کی طرح محسوس ہوتا ہے اور خواتین جوئے کے لیے نہیں ہیں۔
"خواتین کے لیے سونا، چاندی اور زیورات صرف سرمایہ کاری ہی نہیں بلکہ جذباتی اشیاء بھی ہیں۔ وہ نہیں چاہتیں کہ زیورات کی خریداری پرخطر کاروبار بن جائے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ وزیر خزانہ بجٹ 2026 میں سونے اور چاندی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گی۔":- شروتی اگروال، ہوم میکر
پہلے، قیمتیں سالانہ 2,000 سے 3,000 روپے تک بڑھ جاتی تھیں
ایک خاتون، نکیتا اگروال نے کہا کہ وہ اس بجٹ سے بڑی تبدیلیوں کی توقع نہیں رکھتی، لیکن وہ سونے اور چاندی کی قیمتوں کے بارے میں فکر مند ضرور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ انہوں نے زیورات خریدنے کا خواب ہی ترک کر دیا ہے۔ زیورات خریدنا اب ان کے بس سے باہر ہے۔
"جب کہ پہلے سونے اور چاندی کی قیمت سال بھر میں 2،000 سے 3،000 روپے تک اتار چڑھاؤ کرتی تھی، اب اس میں ایک ہی دن میں 10،000 سے 20،000 روپے تک اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ کسی قسم کا کنٹرول ضروری ہے اور ہمیں امید ہے کہ وزیر خزانہ اس سمت میں قدم اٹھائیں گی۔":- نکیتا اگروال
اب ہم چاندی کا تحفہ بھی نہیں دے سکتے
ایک خاتون انجو جیسوال نے کہا کہ مودی حکومت کئی شعبوں میں اچھا کام کر رہی ہے، لیکن سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ متوسط طبقے کی خواتین کے لیے خاصی پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی کو چاندی کے زیورات تحفے میں دیتی تھیں لیکن اب چاندی کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ شادی کا موسم ہے اور خاندانی شادی ہے، جہاں تحفے میں زیورات دینا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ایسے میں پریشانی یہ ہے کہ پیسے کہاں سے لائیں؟
"میرے بچے کی شادی ہو رہی ہے اور میں مسلسل اس فکر میں ہوں کہ شادی کے لیے زیورات کا بندوبست کیسے کروں۔ گزشتہ ایک سال میں چاندی کی قیمت تقریباً تین گنا بڑھ گئی ہے اور پازیب اور انگوٹھیاں خریدنا بھی دور کا خواب بن گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ بجٹ 2026 سونے اور چاندی کی قیمتوں کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، تاکہ متوسط طبقے کو کچھ ریلیف مل سکے۔":- انجو جیسوال
مہنگائی ہر چیز میں ہے
روپا راج نامی خاتون نے کہا کہ مہنگائی ہر چیز میں بڑھ گئی ہے اور خواتین سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافے سے خواتین کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین زیورات کو پسند کرتی ہیں اور ہر سال چھوٹے چھوٹے زیورات خریدنے کے لیے تھوڑی سی رقم بچاتی تھیں۔ لیکن اس بار جو بھی بچت کی گئی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اچھے زیورات خریدنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے تھے۔
"اب صورتحال ایسی ہے کہ خاندان میں شادی پر چاندی کے زیورات تحفے میں دینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ جہاں مجبوری میں زیورات دیے جاتے ہیں، وہیں پورے گھر کا بجٹ برباد ہو رہا ہے۔ بجٹ 2026 سے توقع ہے کہ حکومت مہنگائی کو روکنے کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات کرے گی۔":- روپا راج
مضبوط ضابطے کی ضرورت
کنچن سنہا، نامی خاتون نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن مہنگائی کو کم کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کریں۔ ہر چیز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کوئی ضابطہ باقی نہیں رہا۔ کبھی کوئی چیز ایک قیمت پر بکتی ہے تو کبھی دوسری۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ایک دن میں اس قدر زبردست اتار چڑھاؤ آتا ہے کہ یہ من مانی معلوم ہوتا ہے۔
"اگر کوئی آج زیورات خریدتا ہے اور اگلے دن اسے پتہ چلتا ہے کہ قیمت میں 20،000 روپے کی کمی ہوئی ہے، تو وہ خود کو دھوکہ دہی محسوس کرتے ہیں۔ سونے اور چاندی کے زیورات اب دور کی بات ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت بجٹ میں ایسے ضابطے متعارف کرائے گی جو سونے اور چاندی کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھیں گے اور ایک ہی دن میں بڑے اتار چڑھاؤ کو روکیں گے۔":- کنچن سنہا
وزیر خزانہ سے بہت زیادہ توقعات
دوسری ریاستوں کی طرح ہی ریاست بہار کی خواتین کا بھی کہنا ہے کہ بجٹ 2026 صرف نمبروں کا کھیل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا عام خاندانوں کی زندگیوں پر براہ راست اثر ہونا چاہیے۔ باورچی خانے کی اشیاء مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، ماہانہ گھریلو بجٹ میں خلل پڑ رہا ہے۔ ضروری اشیاء جیسے دالوں، تیل، سبزیوں اور گیس پر اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے خواتین کو امید ہے کہ اس سال کے بجٹ میں مہنگائی کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔