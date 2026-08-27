موسم کا حال: شدید بارش، آندھی طوفان اور موسم خشک رہنے کا امکان، جانیں اپنے شہر کا حال
محکمے نے اچانک سیلاب جیسی صورتحال اور ندیوں کے طوفان سے عام زندگی متاثر ہونے کی وارننگ دی ہے۔
Published : August 27, 2026 at 12:31 PM IST
نئی دہلی: پورے ملک میں مانسون اپنے عروج پر ہے۔ ملک کی کئی ریاستوں میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ وہیں، کچھ ریاستیں اب بھی اچھی بارش کا انتظار کر رہی ہیں۔ بھارتی محکمۂ موسمیات (IMD) کے تازہ ترین تخمینے کے مطابق، آج جمعرات کو کئی ریاستوں میں تیز سے لے کر شدید بارش ہونے کی امید ہے اور یہ صورتحال پورے ہفتے برقرار رہے گی۔
جن مقامات پر زیادہ بارش کا امکان ہے، ان میں اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور کیرالہ شامل ہیں۔ مدھیہ پردیش میں، خاص طور پر گوالیار ڈویژن میں زیادہ بارش ہو سکتی ہے، اور اتر پردیش کے باندا، کانپور اور جھانسی جیسے علاقوں میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔
📢 Participate in the IMD Heatwave Alert Survey! ☀️— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 27, 2026
Your feedback can help improve heatwave alerts and public weather services.
📝 Participate here: https://t.co/mDtUooayjH#IMD #HeatwaveAlert #WeatherAwareness #PublicFeedback #Heatwave pic.twitter.com/o1MfqGpznN
قومی دارالحکومت کا حال
آج دارالحکومت نئی دہلی اور اس سے ملحقہ این سی آر (NCR) کے علاقوں میں عام طور پر بادل چھائے رہنے کی امید ہے اور دوپہر تک ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ وہیں، درجۂ حرارت 33–35°C کے آس پاس رہے گا اور کم سے کم درجۂ حرارت 25–27°C کے قریب رہنے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی نوئیڈا، گروگرام اور غازی آباد میں بھی اسی طرح بادل چھائے رہ سکتے ہیں اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ جنوب مشرقی اتر پردیش اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کم دباؤ کا نظام (low-pressure area) بننا ہے، جو پورے ہفتے اس علاقے میں برقرار رہے گا۔ ساتھ ہی، اس سسٹم کا اثر وسطی، مشرقی اور شمالی علاقوں کے کئی حصوں میں بارش پر بھی پڑنے کا امکان ہے۔
آندھی طوفان اور تیز ہواؤں کی امید
آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں بارش کے ساتھ ساتھ آندھی طوفان کے دوران 40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں، جب کہ جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور سکم میں آندھی طوفان کے ساتھ 30-40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔
Extremely heavy rainfall observed at isolated places over East Madhya Pradesh.— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 27, 2026
Very heavy rainfall over East Uttar Pradesh, West Madhya Pradesh and West Uttar Pradesh.
Heavy rainfall over Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya, Bihar, East Rajasthan,… pic.twitter.com/Zj77PfVohK
کئی ریاستوں میں بجلی گرنے کا امکان
محکمۂ موسمیات نے اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور مشرقی راجستھان کے کچھ حصوں میں آندھی طوفان اور بجلی گرنے کا بھی تخمینہ لگایا ہے۔ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں 45-55 کلومیٹر فی گھنٹہ کی تیز ہوائیں چلنے اور ان کے جھونکے 65 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچنے کی امید ہے۔
کم دباؤ والا علاقہ بارش میں کرتا ہے مدد
آئی ایم ڈی (IMD) کے مطابق، مانسون ٹرف کم دباؤ والا ایک لمبا علاقہ ہوتا ہے جو مانسون کے دوران بادل بننے اور بارش میں مدد کرتا ہے۔ ابھی یہ جموں، دہرادون، بدایوں، جنوب مشرقی اتر پردیش، ڈالٹن گنج اور دیگھا سے ہوتے ہوئے شمال مشرقی خلیج بنگال کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کم دباؤ والے علاقے کے ساتھ اس کی پوزیشن ملک کے کئی حصوں میں بارش برسانے میں مدد کر رہی ہے۔
Realised rainfall during past 24 hours at 0830 hrs IST of today 27 August 2026 #rainfall #Monsoon2026 #MadhyaPradesh #rajasthan #UttarPradesh pic.twitter.com/qvBn9Ld7oj— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 27, 2026
کچھ علاقوں میں بارش تو کچھ علاقے سوکھے
اگست کے مہینے میں موسم کے بدلتے اور غیر یقینی مزاج سے الجھن ہونا فطری ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں کو چھاتے اور رین کوٹ ساتھ رکھنے پڑتے ہیں۔ اس سال اگست میں موسم کا حال کچھ ایسا رہا ہے کہ کبھی گرمی اور حبس ہوتا ہے، تو کبھی تیز ہوائیں چلتی ہیں اور آسمان میں بادل چھائے رہتے ہیں۔ محکمے کے مطابق، پنجاب، ہریانہ، دہلی اور راجستھان میں بارش کم ہونے کی امید ہے۔ اس کی وجہ مانسون ٹرف (monsoon trough) کا کھسکنا ہے، جس سے موسم خشک ہو رہا ہے۔ جنوبی علاقے میں کیرالہ اور کرناٹک میں شدید بارش ہونے کا امکان ہے، جب کہ جنوبی جزیرہ نما (Southern Peninsula) کے باقی حصوں میں موسم زیادہ تر خشک رہے گا۔
ان علاقوں میں کم بارش کیوں ہو رہی ہے؟
پنجاب، ہریانہ، دہلی اور راجستھان میں کم بارش ہو رہی ہے کیونکہ مانسون ٹرف ہمالیہ کے دامن (तलहटी) کی طرف کھسک گیا ہے۔ عام طور پر، یہ ٹرف شمال مغربی بھارت میں نمی اور بارش لانے میں مدد کرتا ہے۔ اب جب کہ یہ زیادہ شمال کی طرف واقع ہے، تو بارش لانے والے اہم بادل اور نمی پہاڑوں کے زیادہ قریب ہی بنے ہوئے ہیں۔
مانسون باضابطہ طور پر کب لوٹنا شروع ہوگا؟
محکمۂ موسمیات کے سائنسدان مہیش پلاوت نے کہا کہ مانسون عام طور پر 17 ستمبر کے آس پاس لوٹنا شروع ہوتا ہے۔ تاہم، موسم کی موجودہ صورتحال اور مغربی ہواؤں کی آمد کو دیکھتے ہوئے امید ہے کہ اس سال مانسون معمول کے وقت سے پہلے ہی لوٹنا شروع ہو جائے گا۔
محکمے کی صلاح (مشورہ)
ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کی طرح جموں و کشمیر میں بھی شدید بارش ہو رہی ہے۔ آئی ایم ڈی (IMD) نے اچانک سیلاب جیسی صورتحال اور ندیوں کے طوفان سے عام زندگی متاثر ہونے کی وارننگ دی ہے، اس لیے جموں و کشمیر انتظامیہ ہائی الرٹ پر ہے۔ حساس علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو سفر کرنے سے پہلے محتاط رہنا چاہیے۔ کسی بھی ناگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ (آفت سماوی کنٹرول) کا محکمہ بھی پوری طرح تیار ہے۔