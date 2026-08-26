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محکمۂ موسمیات نے کی پیش گوئی، ان ریاستوں میں جاری رہے گا بارش کا سلسلہ، جانیں کیسا رہے گا آج کا موسم

محکمۂ موسمیات کے مطابق کونکن اور گوا میں بڑے پیمانے پر بارش ہوگی۔ وسطی مہاراشٹر میں آج بارش کا امکان ہے۔

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دہلی میں منگل کو موسلادھار بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہوگیا (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 26, 2026 at 12:18 PM IST

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نئی دہلی: محکمۂ موسمیات (IMD) کا کہنا ہے کہ اگلے چند دنوں تک بھارت کے کئی حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کی وجہ مغربی جھارکھنڈ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بننے والا کم دباؤ کا مرکز (low-pressure area) ہے جو اب شمال مشرقی مدھیہ پردیش کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ سسٹم اگلے 24 گھنٹوں میں مغرب، شمال اور مغرب کی سمت میں آگے بڑھے گا۔

بارش کیوں ہو رہی ہے؟

بارش بنیادی طور پر کم دباؤ کے علاقے، مانسون ٹرف (monsoon trough) اور نمی والی ہواؤں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ سسٹم نمی لاتا ہے اور بادلوں کو بننے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے مغرب، شمال اور مغرب کی طرف بڑھنے سے بارش شمالی بھارت تک پھیل جائے گی۔ خلیج بنگال نمی کا اصل ذریعہ ہے اور نمی والی ہوا اس سسٹم کو طاقت دیتی ہے، جس سے وسطی اور شمالی بھارت میں بارش ہوتی ہے۔

علاقائی سطح پر بارش کا جائزہ

دہلی-این سی آر (Delhi-NCR) میں گرج چمک کے ساتھ بارش

دہلی-این سی آر میں ایک بار پھر آندھی اور طوفان کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اتر پردیش کی طرف سے بارش کے بادلوں کا ایک سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ نوئیڈا، غازی آباد اور فرید آباد میں درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ دہلی اور گروگرام کے کچھ حصوں میں شام 5 بجے سے رات 8 بجے کے درمیان بارش کا امکان ہے۔

یہ بارش ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب محض ایک دن پہلے ہی شدید بارش کی وجہ سے دہلی-این سی آر میں پانی جمع ہونے اور ٹریفک جام کا مسئلہ پیدا ہوا تھا اور کئی پروازوں کے رخ بھی تبدیل کرنے پڑے تھے۔

مشرقی بھارت

بہار میں 30 اگست تک بارش ہوگی۔ اوڈیشہ میں بھی بارش کا امکان ہے۔ محکمۂ موسمیات کا کہنا ہے کہ جھارکھنڈ اور گنگا کے میدانی علاقوں والے مغربی بنگال میں بارش ہوگی۔ اسی دوران ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں بھی بارش متوقع ہے۔

شمال مشرقی بھارت

محکمۂ موسمیات نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں الگ الگ اوقات میں بارش کا تخمینہ لگایا ہے۔ اس ہفتے میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں کہیں کہیں شدید بارش کا امکان ہے۔

مغربی بھارت

بھارت میں کونکن اور گوا میں بڑے پیمانے پر بارش ہوگی۔ وسطی مہاراشٹرا میں آج بارش ہو سکتی ہے۔ جنوب میں 26 سے 28 اگست کے درمیان کیرالہ، ماہے اور لکشدیپ میں وسیع پیمانے پر بارش کی امید ہے۔ ساحلی کرناٹک میں پورے ہفتے بارش ہوگی۔ اسکائی میٹ کلائمیٹ (Skymet Climate) کے ماہرِ موسمیات مہیش پلاوت کا کہنا ہے کہ مانسون میں فی الحال 14 فیصد کی کمی چل رہی ہے۔

مغربی راجستھان سے تقریباً جا چکا ہے مانسون

ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نئے تخمینے کے مطابق مانسون میں مجموعی طور پر 15 فیصد کی کمی رہے گی۔ مانسون مغربی راجستھان سے پیچھے ہٹ رہا ہے، جب کہ مشرقی حصوں میں بارش بڑھے گی۔ اسکائی میٹ کا اندازہ ہے کہ راجستھان سے مانسون تقریباً جا چکا ہے۔ اس علاقے میں آنے والے دنوں میں بہت کم بارش ہوگی اور کوئی بڑا موسمی نظام (weather system) اس خطے کو متاثر نہیں کرے گا۔

مشرقی راجستھان اور گجرات میں بھی بارش

اس کے برعکس، مشرقی راجستھان میں مانسون کی سرگرمیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ کوٹا، بوندی، باراں، بھیلواڑہ، سوائی مادھوپور، کرولی، دوسہ اور بھرت پور اضلاع میں اچھی بارش ہونے کا امکان ہے۔ مانسون سوراشٹرا اور کَچھ سے بھی پیچھے ہٹ رہا ہے، اس لیے وہاں بارش بہت کم ہوگی۔ جہاں اوڈیشہ، جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ کے کچھ حصوں میں شدید بارش ہو رہی ہے، وہیں مشرقی راجستھان اور گجرات میں بھی بارش ہوگی۔

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