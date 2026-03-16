دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، ایران سے آنے والے 80 بھارتی طلبہ اور زائرین ٹرانزٹ میں پھنس گئے
ڈرون حملے کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر پروازیں عارضی طور بند ہیں۔ ایران میں جنگ کی وجہ سے قریب 1200بھارتی شہری پھنسے گئے تھے۔
Published : March 16, 2026 at 3:33 PM IST
سرینگر: جنگ سے متاثرہ ایران سے نکلے 80 بھارتی طلبہ اور زائرین کا ایک گروپ دبئی میں پھنس گیا ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کے بعد ایندھن کا ایک ٹینک آگ کی زد میں آ گیا جس کے بعد ائرپورٹ حکام نے پروازیں عارضی طور پر معطل کر دیں۔
دو ہفتے قبل اسرائیل- امریکہ اور ایران کے درمیان شروع ہوئی جنگ کے بعد یہ ایئرپورٹ پر حملے کا تیسرا واقعہ ہے۔ دبئی سمیت خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے یہ حملے ایران نے جوابی کارروائی کے طور پر کیے۔ حملے کے فوراً بعد دبئی میڈیا آفس نے مسافروں سمیت عملے کی بھی حفاظت کے پیش نظر ایئرپورٹ پر پروازوں کی "عارضی معطلی" کا اعلان کیا۔
بیان میں مسافروں سے اپنی اپنی پروازوں کی تازہ معلومات کے لیے متعلقہ ایئر لائنز سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مزید معلومات سرکاری ذرائع کے ذریعے جاری کی جائیں گیں۔ وہیں اس بیچ دبئی سے نئی دہلی جانے والی کنیکٹنگ پرواز اب دبئی وقت کے مطابق شام 4:20 بجے روانہ ہوگی اور آج رات تقریباً 9:18 بجے نئی دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 پر پہنچنے کی توقع ہے۔
Dubai Civil Aviation Authority announces the temporary suspension of flights at Dubai International Airport as a precautionary measure to ensure the safety of all passengers and staff. Travellers are advised to contact their respective airlines for the latest updates regarding…— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2026
دبئی میڈیا آفس نے دبئی سول ڈیفنس کے حوالے سے بتایا کہ "صورتحال قابو میں ہے، آگ نہیں پھیلی اور کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔" ڈرون حملے کے بعد کچھ پروازوں کو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا۔
دبئی سول ایوی ایشن اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ حفاظتی اقدام کے طور پر عارضی معطلی کے بعد دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے چند پروازیں مرحلہ وار بحال کی جا رہی ہیں۔ ایئرپورٹ کے سرکاری ایکس اکاؤنٹ نے بھی مسافروں کو تازہ معلومات کے لیے ایئر لائنز سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا۔
پھنسنے والے مسافروں میں 80 بھارتی طلبہ اور زائرین بھی شامل ہیں جو جنگ زدہ ایران سے آرمینیا کے راستے نکلے تھے۔ ان کی پرواز (فلائی دبئی FZ441) آرمینیا کے یریوان میں واقع زوارٹنوتس انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی پہنچی تھی جہاں انہیں مختصر قیام کرکے نئی دہلی لوٹنا تھا۔ لیکن ڈرون حملے کے بعد دبئی ایئرپورٹ بند ہونے سے یہ طلبہ وہیں پھنس گئے جس کی وجہ سے ان کی وطن واپسی میں تاخیر ہو گئی۔ جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے قومی کنوینر ناصر کھویہامی کے مطابق "طلبہ کی واپسی کے لیے بھارتی حکام سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔" نئی دہلی جانے والی پرواز پیر کی صبح 9:55 بجے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے والی تھی۔
دوسری جانب آرمینیا سے آنے والے تقریباً 30 طلبہ کا ایک اور گروپ ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ چکا ہے جس کی تصدیق پرواز میں موجود ایک طالب علم نے کی۔
قبل ازیں، اتوار کو 100 سے زیادہ طلبہ کا پہلا گروپ نئی دہلی پہنچا تھا۔ جاری تنازع کے دوران تقریباً 1200 طلبہ ایران میں پھنسے تھے، جن میں زیادہ تر ایم بی بی ایس کی پڑھائی کر رہے ہیں۔ اور ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں سے قبل ہی بھارت نے 23 فروری کو اپنے شہریوں کو ممکنہ جنگ کے پیش نظر ایران چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ تاہم طلبہ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹیوں نے امتحانات ملتوی کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایڈوائزری کے باوجود ایران سے نہیں نکل سکے۔
بھارتی سفارت خانے نے طلبہ کو ہمسایہ ممالک آرمینیا اور آذربائیجان کی زمینی سرحدوں کے ذریعے نکلنے کا راستہ بتایا، لیکن اس کے اخراجات طلبہ کو خود برداشت کرنے پڑے۔ آرمینیا سے نئی دہلی کا ٹکٹ فی کس 60 سے 70 ہزار روپے تک تھا جس پر طلبہ اور ان کے والدین نے ناراضگی ظاہر کی کہ حکومت نے اپنے شہریوں کے انخلا میں مالی مدد فراہم نہیں کی۔
ممبئی پہنچنے والے ایران کی ارومیہ میڈیکل یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے دعویٰ کیا کہ سفارت خانے نے صرف ویزا کے معاملے میں مدد کی۔ ایران سے بسوں کے ذریعے آرمینیا جمعہ کو پہنچنے والے طلبہ ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ہم نے آرمینیا میں ہوٹل سمیت سبھی انتظامات از خود کیے۔ سفر بہت تھکا دینے والا تھا لیکن خدا کا شکر ہے ہم محفوظ پہنچ گئے۔"
ادھر، کیرالہ کے کوچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آنے والی ایمریٹس کی پرواز EK533 کو بھی دبئی ایئرپورٹ بند ہونے کے بعد واپس لوٹنا پڑا۔
