آذربائیجان نے کیا راستہ بند کیا، ایران سے واپسی پر بھارتی طلبہ سرحد پر پھنس گئے
آذربائیجان کی سرحد بند ہونے سے سینکڑوں بھارتی طلبہ کی ٹکٹ منسوخ ہونے سے وہ اور انکے والدین شدید پریشان ہیں۔
Published : March 17, 2026 at 7:11 PM IST
سرینگر: ایران میں جنگی حالات کے باعث وطن واپس آنے والے بھارتی طلبہ کو اس وقت ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب آذربائیجان نے سرحدی راستہ بند کر دیا ہے، جس سے ان کی واپسی کا عمل فی الحال رک گیا ہے۔
دو سو سے زیادہ طلبہ کا ایک گروپ اس وقت ایران-آذربائیجان سرحد پر آستارا چیک پوسٹ پر پھنسا ہوا ہے۔ طلبہ کا یہ گروپ ایران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، اسلامک آزاد یونیورسٹی اور تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں زیر تعلیم ہیں۔
گزشتہ ہفتے سے بھارتی طلبہ کو بسوں کے ذریعے آذربائیجان اور آرمینیا کی سرحدوں تک لایا جا رہا تھا تاکہ وہ جنگی خطرات کے پیش نظر ایران سے نکل سکیں۔ یاد رہے کہ 28 فروری سے اسرائیل اور امریکہ کی فضائی کارروائیوں کے بعد حالات خراب ہو گئے تھے۔
آل انڈیا میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر مومن خان نے کہا کہ "اب طلبہ کو سرحد پار کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔" انہوں نے کہا کہ بھارتی سفارتخانے نے طلبہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ آذربائیجان سے بھارت کے لیے ٹکٹ اور ویزا حاصل کریں، لیکن سرحدی حکام طلبہ سے 16 ہندسوں کا ایگزٹ کوڈ مانگ رہے ہیں، جو ان کے پاس نہیں ہے۔
ان کے مطابق "اس معاملے پر وزارت خارجہ سے بات کی گئی ہے، لیکن بھارتی سفارتخانے اور آذربائیجان کے درمیان رابطے کی کمی نظر آ رہی ہے۔"
وزارت خارجہ کے مطابق گزشتہ ہفتے سے اب تک تقریباً 640 بھارتی شہری ایران سے آرمینیا اور آذربائیجان کے راستے نکل چکے ہیں۔ اس بار حکومت نے طلبہ کو بسوں کے ذریعے سرحد تک پہنچایا تاکہ وہ اپنے خرچ پر پرواز لے سکیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ 90 بھارتی شہریوں کو آذربائیجان جانے میں مدد دی گئی۔ تاہم ارومیہ میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ نے کہا "کہ ابتدائی گروپ کے گزرنے کے بعد سرحد تقریباً بند کر دی گئی ہے۔"
ایک طالب علم نے بتایا کہ 15 مارچ سے کئی طلبہ اپنی پروازیں مس کر چکے ہیں کیونکہ سرحد پر 16 ہندسوں کا کوڈ مانگا جا رہا ہے، جو ان کے پاس نہیں ہے۔
سرینگر میں والدین شدید پریشان ہیں کیونکہ ان کے بچے، جو ایم بی بی ایس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنی پروازیں نہیں پکڑ سکے۔ نسیمہ بانو نامی ایک مقامی خاتون نے کہا کہ ان کی بیٹی اور دیگر طلبہ 13 مارچ سے سرحد پر انتظار کر رہے ہیں۔ "ہم نے تقریباً 60 ہزار روپے ٹکٹ اور ویزا پر خرچ کیے، لیکن اب وہ منسوخ ہو گئے ہیں اور دوبارہ خریدنا مشکل ہے۔"
انہوں نے بھارتی سفارتخانے سے اپیل کی کہ وہ آذربائیجان حکام سے بات کرے تاکہ طلبہ کی واپسی آسان ہو سکے۔ ایک اور خاتون آصفہ نے کہا کہ ان کا بیٹا، جو ایم بی بی ایس کے پانچویں سال کا طالب علم ہے، بھی اسی مسئلے کا شکار ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی پرواز 18 مارچ کو ہے۔
