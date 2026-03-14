ہندوستانی بحری جہاز شیوالک اور نندا دیوی 92,700 میٹرک ٹن ایل پی جی لے کر آبنائے ہرمز سے روانہ ہوئے
سجاتا شرما نے کہا، "گھبراہٹ کی بکنگ سے بچیں، گیس کی کوئی کمی نہیں ہے۔"
Published : March 14, 2026 at 8:42 PM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں جاری تنازعہ کے اثرات بھارت پر واضح طور پر نظر آرہے ہیں۔ ہندوستان مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کے ساتھ سفارتی بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ مغربی ایشیا میں حالیہ پیش رفت پر ایک بین وزارتی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ ملک میں توانائی کا کوئی بحران نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز سے ایل پی جی لے کر دو بحری جہاز بھارت پہنچ رہے ہیں۔
سوجاتا شرما، جوائنٹ سکریٹری (مارکیٹنگ اور آئل ریفائنری)، پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا، "ایل پی جی کی سپلائی کے بارے میں، میں یہ ضرور کہوں گی کہ موجودہ جغرافیائی صورت حال کو دیکھتے ہوئے، یہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے۔ تاہم، ابھی تک اسٹاک کی کمی کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔" انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایل پی جی پینک بکنگ کے کیسز بہت زیادہ ہیں۔ جمعے کو انہوں نے جو ڈیٹا شیئر کیا اس میں تقریبان 7.5 سے 7.6 ملین بکنگ دکھائی دی۔ اب یہ بڑھ کر تقریباً 8.8 ملین ہو گئی ہے..."
سجاتا شرما نے کہا، "گھبراہٹ کی بکنگ سے بچیں، گیس کی کوئی کمی نہیں ہے۔"
ایل پی جی بکنگ کے بارے میں سجاتا شرما نے لوگوں سے گھبراہٹ میں بکنگ سے بچنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ بکنگ صرف اس وقت کی جانی چاہئے جب بالکل ضروری ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ تجارتی سلنڈروں کے بارے میں کافی بات چیت ہوئی، اور تجارتی سلنڈروں کے لیے بھی ایل پی جی کی ایک مقررہ مقدار فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومتوں کے ساتھ بھی بات چیت کی گئی۔ اس لیے یہ تجارتی سلنڈر ریاستی حکومتوں کو دیے گئے ہیں تاکہ وہ صارفین کو ترجیح دے سکیں۔
اس سلسلے میں تقریباً 29 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تجارتی سلنڈروں کی تقسیم شروع ہو چکی ہے اور وہ صارفین تک پہنچ چکے ہیں۔ فی الحال، آن لائن بکنگ تقریباً 84 فیصد ہے۔ تاہم، اس تعداد کو تقریباً 100 فیصد تک بڑھانے کی ضرورت ہے..."
سوجاتا شرما، جوائنٹ سکریٹری (مارکیٹنگ اور آئل ریفائنری)، پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا، "جہاں تک خام تیل اور ریفائنریوں کا تعلق ہے، ہمارے پاس وافر سپلائی ہے، اور ہماری ریفائنریز پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔
ملک میں پٹرول اور ڈیزل وافر مقدار میں موجود
انہوں نے مزید کہا کہ ریٹیل آؤٹ لیٹس پر اسٹاک آؤٹ کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پٹرول اور ڈیزل وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ سجاتا نے مزید کہا کہ ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مقامی طور پر کافی پٹرول اور ڈیزل پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدرتی گیس کے حوالے سے میں نے گزشتہ روز آپ کی توجہ حکومت کے اس مقصد کی طرف مبذول کرائی تھی کہ جہاں بھی کمرشل صارفین کو ایل پی جی کی سپلائی میں پریشانی یا رکاوٹ کا سامنا ہے، انہیں پی این جی کنکشن پر منتقل کیا جائے۔
اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے گیل (گیس اتھارٹی آف انڈیا لمیٹڈ) نے مختلف سی جی ڈی آپریٹرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور انہیں مشورہ دیا کہ جہاں بھی ممکن ہو، تمام اہل کمرشل صارفین کو PNG کنکشن کی فراہمی میں تیزی لائی جائے۔
جہاز رانی کی وزارت نے 92,700 میٹرک ٹن ایل پی جی کی ہندوستان میں آمد کی اطلاع دی۔ جہاز رانی کی وزارت سے راجیش کمار سنہا نے کہا کہ خلیج فارس کے علاقے میں تمام ہندوستانی بحری جہاز محفوظ ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں کوئی ناخوشگوار واقعہ رپورٹ نہیں ہوا ہے۔
