ایرانی بندرگاہ پر پھنسے 50 بھارتی ملاحوں نے فوری وطن واپسی کی درخواست کی
ویڈیوز میں پھنسے ہوئے بھارتیوں کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے اور میزائلوں سے بچنے کے لیے پناہ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔
Published : April 4, 2026 at 8:23 PM IST
ممبئی: ایران کے جنوب مغربی بندرگاہ 'خرم شہر' میں پھنسے ہوئے تقریباً 50 بھارتی ملاحوں نے بھارتی حکومت سے فوری وطن واپسی کے اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ ان ملاحوں کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ ہونے والے میزائل حملوں کے باعث مسلسل خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ شیئر کی گئی ویڈیوز میں پھنسے ہوئے بھارتیوں کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے اور میزائلوں سے بچنے کے لیے پناہ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ فارورڈ سیمین یونین آف انڈیا کے جنرل سکریٹری منوج یادو کو ایک ملاح نے بتایاکہ "ہم روزانہ تین گھنٹے سے زیادہ اس صورتحال کا سامنا کرتے ہیں اور ہمیں اپنی جان کا ڈر ہے۔ براہِ کرم بھارتی حکومت سے کہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالے"۔
منوج یادو کا کہنا ہے کہ زیادہ تر بھارتی ملاح غیر ملکی بحری جہازوں پر کام کرتے ہیں اور دبئی کے ایجنٹوں کے ذریعے جہازوں پر جوائننگ کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایاکہ "بھارتی حکومت کے پاس ان کی ذاتی تفصیلات، جیسے ویزا اور جہاز کا نام و نمبر موجود نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ کے پاس ایران کا ویزا بھی نہیں ہے اور چونکہ ان کا جہاز ایرانی بندرگاہ پر پھنسا ہوا ہے، اس لیے ایجنٹ ان کی واپسی میں کوئی مدد نہیں کر رہے"۔
ملاحوں نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کو لکھے گئے خط میں 11 بحری جہازوں (کاربن، انفینٹی، رادین، مطاف 3، سنی، انوش 1، یاسین، رانا 110، پیام 2، ڈیاکو اور بازو 1) کی تفصیلات فراہم کی ہیں، جبکہ مزید 39 جہازوں پر بھی بھارتی ملاح سوار ہیں۔ ان کے مطابق وہاں تقریباً 50 بحری جہاز لنگر انداز ہیں جو روزانہ میزائل حملوں کی زد میں آرہے ہیں۔ ملاحوں نے اپنی تکالیف بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جنگی الاؤنس تو دور کی بات، ایک ماہ سے تنخواہ تک نہیں ملی۔
موہت گڑھوال نامی ملاح نے بتایا، "مالکان اور مینیجرز فون نہیں اٹھا رہے اور دبئی کی ایجنسی کوئی جواب نہیں دے رہی"۔ ایک اور ملاح اکیت یادو نے بتایا کہ راشن تو فی الحال مل رہا ہے لیکن پینے کے صاف پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہاکہ "ہر روز یہاں بم گر رہے ہیں اور میزائل اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارا راشن کب تک چلے گا۔ ہم خوف میں جی رہے ہیں اور ہمارے ایجنٹ خاموش ہیں۔