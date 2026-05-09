آبنائے ہرمز کے قریب کشتی میں آگ لگنے سے بھارتی ملاح ہلاک، چار زخمی
آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے لیکن یہ واقعہ آبنائے میں ڈرون فائر کیے جانے کی اطلاعات کے بیچ پیش آیا۔
Published : May 9, 2026 at 1:12 PM IST
نئی دہلی: آبنائے ہرمز کے قریب جمعہ کے روز ایک بھارتی بحری جہاز میں آگ لگنے سے ایک ہندوستانی ملاح ہلاک جب کہ چار دیگر زخمی ہو گئے۔ حملے کے وقت لکڑی سے بنی اس کشتی پر 18 ارکان سوار تھے۔
اگرچہ آگ لگنے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہوسکی ہے لیکن یہ واقعہ آبنائے میں ڈرون فائر کیے جانے کی اطلاعات کے بیچ پیش آیا جو کہ ایران امریکہ تنازعہ کا مرکز بن چکا ہے۔
حکومت ہند کے ذرائع نے بتایا کہ لکڑی کی یہ کشتی عام سامان لے جا رہی تھی کہ اچانک اس میں آگ لگ گئی اور وہ پانی میں الٹ گئی۔
سرکاری بیان کے مطابق "لکڑی کی ایک کشتی، جس میں عام سامان لے جایا جا رہا تھا، عملے میں شامل 18 بھارتی شہری اس پر سوار تھے، کل آبنائے ہرمز کے قریب آگ لگنے کے بعد الٹ گئی۔ آگ لگنے کی اصل وجہ کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ عملے کے ارکان کو ایک دیگر جہاز نے ریسکیو کیا جو وہاں سے گزر رہا تھا"۔
کشتی پر سوار ایک بھارتی شہری کی موت ہوگئی، جب کہ چار دیگر جھلس کر زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ سبھی زخمی اس وقت دبئی میں زیر علاج ہیں اور ان کی حالت مستحکم ہے۔
مزید برآں، بھارتی قونصل خانے کے اہلکاروں نے گذشتہ رات بازیاب کیے گئے بھارتی شہریوں سے ملاقات کی۔ قونصل خانہ جہاز کے مالک سے رابطے میں ہے اور اس نے ہر ممکن مدد فراہم کی ہے۔
اس سے قبل جمعہ کو دبئی میں بھارتی قونصلیٹ جنرل نے بھی ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے اس واقعے کی تصدیق کی، جس میں بھارتی عملے کے رکن کی موت پر اظہار افسوس کیا۔
اس میں کہا گیا کہ "قونصلیٹ کو سمندر میں پیش آنے والے اس ناخوشگوار واقعے کے بارے میں جان کر دکھ ہوا ہے جس کی وجہ سے جہاز کے عملے کے ایک بھارتی رکن کی المناک موت واقع ہوئی۔ قونصل خانہ جہاز کے مالک سے رابطے میں ہے اور مزید تفصیلات کا پتہ لگا رہا ہے۔ قونصل خانہ اس معاملے میں ترجیحی بنیادوں پر ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔"
