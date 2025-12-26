ETV Bharat / bharat

آج سے ریل سے سفر کرنے والوں کی جیب پر بڑھے کا بوجھ، کرایوں میں اضافے کا فیصلہ نافذ ہو گیا، مزید جانیں

کرایوں میں اضافے کا فیصلہ نافذ ہو گیا (PIB)
Published : December 26, 2025 at 8:58 AM IST

حیدرآباد: ریل سے سفر کرنے والوں کے لیے آج کا دن اہم ہے۔ تمام مسافر سفر سے پہلے یہ خبر ضرور پڑھیں۔ آج، جمعہ، دسمبر 26، 2025 سے، ٹرین کے مسافروں کو زیادہ خرچ کرنا پڑے گا۔ بھارتی ریلوے نے ٹرین کے کرایوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ اضافہ آج بروز جمعہ نافذ العمل ہوگا۔ واضح رہے کہ ہندوستانی ریلوے نے 26 دسمبر 2025 سے لاگو ہونے والے میل/ایکسپریس سمیت عام کرایوں میں ایک پیسے فی کلومیٹر اور اے سی کلاسز کے کرایوں میں دو پیسے فی کلومیٹر اضافہ کیا ہے۔ پہلے 215 کلومیٹر کے کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ وزارت ریلوے نے 21 دسمبر کو یہ اعلان کیا۔

ریلوے نے پہلے 215 کلومیٹر کے کرایوں میں مسافروں کو راحت فراہم کی ہے۔ وزارت ریلوے کے مطابق، کرایوں میں اضافے کا فیصلہ اس لئے کیا گیا ہے تاکہ مسافروں کو جدید ترین سہولیات فراہم کی جا سکیں اور آپریشن کو منظم کیا جا سکے۔ آئیے ان تبدیلیوں کو تفصیل سے دیکھیں۔ غور طلب ہے کہ ریلوے کے نئے کرایوں کا اطلاق 26 دسمبر سے ہوگا۔ اس سے پہلے ٹکٹ بک کروانے والوں کو کوئی اضافی چارجز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ اصول صرف ان ٹکٹوں پر لاگو ہو گا جو آج، جمعہ کو بک کرائے گئے ہیں۔

ہندوستانی ریلوے نے واضح کیا ہے کہ مضافاتی خدمات یا سیزن ٹکٹوں کے کرایوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ 215 کلومیٹر تک کے سفر کے لیے دوسرے درجے کے عام کرایوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ 216 کلومیٹر سے 750 کلومیٹر تک کے سفر کے لیے پانچ روپے کا اضافہ ہوگا۔ 751 کلومیٹر سے 1250 کلومیٹر تک کے سفر کے لیے 10 روپے کا اضافہ ہوگا۔ 1251 کلومیٹر سے 1750 کلومیٹر تک کے سفر کے لیے 15 روپے کا اضافہ ہوگا اور 1,751 اور 2,250 کلومیٹر کے درمیان کے سفر کے لیے 20 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ سلیپر، عام اور فرسٹ کلاس کے کرایوں میں ایک پیسے فی کلومیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔

ریلوے نے یہ بھی اعلان کیا کہ ریزرویشن چارٹ 10 گھنٹے پہلے تیار کیے جائیں گے، جس سے ویٹنگ والوں کو کافی سہولت ملے گی۔

