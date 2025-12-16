انڈین ریلوے نے نیا سنگ میل عبور کر لیا، پہلی بار ٹرین کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی
بھارت میں پہلی بار ایسٹ سنٹرل ریلوے زون کے دھنباد ڈویژن میں ایک ٹرین 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑی۔
نئی دہلی: انڈین ریلوے نے ٹرین کی رفتار میں ایک نیا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ پہلی بار ایسٹ سنٹرل ریلوے (ای سی آر) کے دھنباد ڈویژن میں 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرین دوڑی، جو ریلوے کے لیے ایک نیا ریکارڈ ہے۔ فی الحال، راجدھانی ایکسپریس، شتابدی ایکسپریس اور یہاں تک کہ وندے بھارت ایکسپریس جیسی ٹرینوں کی اوسط رفتار 130 کلومیٹر فی گھنٹہ تک محدود ہے۔
اطلاعات کے مطابق ایسٹ سنٹرل ریلوے زون نے 13 دسمبر سنہ 2025 کو بختیار پور-راجگیر-تلایا-کوڈرما-دھنباد سیکشن پر ونڈو ٹریلنگ انسپیکشن کے دوران 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کرکے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب ٹرین اس رفتار تک پہنچی تب بھی کلاس میں رکھا پانی ٹھہرا رہا جو ٹریک کی ہمواری، استحکام کو دکھاتا ہے۔
ای سی آر نے ایک بیان میں کہا کہ "یہ دھنباد ڈویژن کے بہترین ٹریک ڈھانچے، مضبوط ٹریک کی دیکھ بھال کے نظام، اور اعلیٰ معیار کے جدید ترین ریلوے انفراسٹرکچر کا واضح ثبوت ہے۔ بہتر سواری کا معیار اپ گریڈیشن، مسلسل دیکھ بھال کے انتظام اور دھنباد ڈویژن کی طرف سے اپنائے گئے حفاظتی طریقوں کا نتیجہ ہے۔"
حال ہی میں، لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں ریلوے کے وزیر اشونی وشنو نے کہا کہ "وندے بھارت ایکسپریس سمیت تمام ٹرینوں کی اوسط رفتار سیکشن کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ ایبل اسپیڈ (MPS) پر منحصر ہے اور اس میں ٹریک کا ڈھانچہ، ٹپوگرافیکل حالات، اسٹاپ کی تعداد، لائن سیکشن کی صلاحیت سمیت مختلف چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
ریلوے کے وزیر نے یہ بھی کہا کہ وندے بھارت ٹرینیں متعلقہ سیکشنز کی زیادہ سے زیادہ قابل اجازت رفتار سے چلائی جا رہی ہیں جن پر یہ ٹرینیں چلتی ہیں۔
انڈین ریلوے ٹریک کے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنے، لائنوں کو براڈ گیج میں تبدیل کرنے اور روٹ پر تیز رفتاری کو سپورٹ کرنے کے لیے سگنلنگ سسٹم کو بہتر بنانے پر مسلسل کام کر رہا ہے۔ پچھلے 11 برسوں میں انڈین ریلوے نے رفتار بڑھانے کے لیے ریلوے ٹریک کو اپ گریڈ کرنے اور بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ یہ کوششیں بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے اور پورے نیٹ ورک میں ٹرین کی رفتار بڑھانے کی ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ ہیں، اس طرح ٹریک کی رفتار کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
