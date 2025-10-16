ETV Bharat / bharat

یمن میں ہندوستانی نرس کی پھانسی پر روک، کوئی منفی کارروائی نہیں کی جا رہی: سپریم کورٹ

اٹارنی جنرل آر وینکٹ رمنی، مرکزی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے، عدالت کو بتایا، اس معاملے میں ایک نیا ثالث مقرر کیا گیا ہے۔

indian nurses execution in yemen stayed nothing adverse happening sc told Urdu News
ہندوستانی نرس نمیشا پریا (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 3:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: سپریم کورٹ کو جمعرات کو بتایا گیا کہ یمن میں قتل کے جرم میں موت کی سزا کاٹ رہی ہندوستانی نرس نمشا پریا کی پھانسی پر روک لگا دی گئی ہے اور کوئی منفی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ کے سامنے آیا۔ مرکزی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے اٹارنی جنرل آر وینکٹ رمنی نے دلیل دی کہ اس معاملے میں ایک نیا ثالث مقرر کیا گیا ہے۔ بنچ نے پوچھا کہ پھانسی کا کیا ہوا؟

درخواست گزار تنظیم سیو نمشا پریا انٹرنیشنل ایکشن کونسل کے وکیل، جو پریا کو قانونی مدد فراہم کر رہی ہے، نے کہا کہ پھانسی پر ابھی کے لیے روک لگا دی گئی ہے۔ وینکٹ رمنی نے کہا، ’’ایک نیا ثالث مقرر کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ’’صرف اچھی بات یہ ہے کہ کچھ بھی برا نہیں ہو رہا‘‘۔ درخواست گزار کے وکیل نے بنچ سے کیس کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔

کچھ بھی برا نہیں ہو رہا

بنچ نے کہا، "جنوری 2026 میں فہرست بنائیں۔ اگر صورتحال کا تقاضا ہے تو فریقین کے لیے جلد فہرست کے لیے درخواست دینا کھلا رہے گا۔" بنچ ایک عرضی پر سماعت کر رہی تھی جس میں مرکز کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ایک 38 سالہ نرس کو بچانے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرے جسے 2017 میں اپنے یمنی کاروباری ساتھی کے قتل کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔

پریا کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں

14 اگست کو درخواست گزار تنظیم کے وکیل نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا کہ پریا کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسے 2017 میں سزا سنائی گئی، 2020 میں موت کی سزا سنائی گئی اور اس کی حتمی اپیل 2023 میں مسترد کر دی گئی۔ اس کا تعلق کیرالہ کے پلککڈ سے ہے اور وہ یمن کے دارالحکومت صنعا کی ایک جیل میں قید ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

نمیشا پریا کی پھانسی روکنے کی درخواست پر سپریم کورٹ میں آج سماعت، یمن میں 16 جولائی کو ملے گی پھانسی

نرس کی غفلت، گلوکوز کی سوئی ہٹانے کے بجائے نو مولود کا کاٹ دیا انگوٹھا، اہل خانہ نے ہنگامہ برپا کر دیا

بی جے پی ایم ایل اے کے رشتہ داروں کا اسپتال میں ہنگامہ، ڈاکٹر اور نرس کے ساتھ مارپیٹ کا الزام

زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا؛ نمیشا پریا معاملے پر مرکز کا سپریم کورٹ میں بیان

بیٹی کی جان بچانے کے لئے یمن جائے گی ماں، دہلی ہائی کورٹ نے دی اجازت

یمن میں نمیشا پریا کی سزائے موت فی الحال ملتوی کر دی گئی

TAGGED:

KERALA NURSE EXECUTION IN YEMEN
NIMISHA PRIYA CASE UPDATES
NIMISHA PRIYA EXECUTION
ہندوستانی نرس نمیشا پریا
INDIAN NURSE NIMISHA PRIYA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.