یمن میں ہندوستانی نرس کی پھانسی پر روک، کوئی منفی کارروائی نہیں کی جا رہی: سپریم کورٹ
اٹارنی جنرل آر وینکٹ رمنی، مرکزی حکومت کی طرف سے پیش ہوئے، عدالت کو بتایا، اس معاملے میں ایک نیا ثالث مقرر کیا گیا ہے۔
Published : October 16, 2025 at 3:00 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ کو جمعرات کو بتایا گیا کہ یمن میں قتل کے جرم میں موت کی سزا کاٹ رہی ہندوستانی نرس نمشا پریا کی پھانسی پر روک لگا دی گئی ہے اور کوئی منفی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ کے سامنے آیا۔ مرکزی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے اٹارنی جنرل آر وینکٹ رمنی نے دلیل دی کہ اس معاملے میں ایک نیا ثالث مقرر کیا گیا ہے۔ بنچ نے پوچھا کہ پھانسی کا کیا ہوا؟
درخواست گزار تنظیم سیو نمشا پریا انٹرنیشنل ایکشن کونسل کے وکیل، جو پریا کو قانونی مدد فراہم کر رہی ہے، نے کہا کہ پھانسی پر ابھی کے لیے روک لگا دی گئی ہے۔ وینکٹ رمنی نے کہا، ’’ایک نیا ثالث مقرر کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ’’صرف اچھی بات یہ ہے کہ کچھ بھی برا نہیں ہو رہا‘‘۔ درخواست گزار کے وکیل نے بنچ سے کیس کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔
کچھ بھی برا نہیں ہو رہا
بنچ نے کہا، "جنوری 2026 میں فہرست بنائیں۔ اگر صورتحال کا تقاضا ہے تو فریقین کے لیے جلد فہرست کے لیے درخواست دینا کھلا رہے گا۔" بنچ ایک عرضی پر سماعت کر رہی تھی جس میں مرکز کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ایک 38 سالہ نرس کو بچانے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرے جسے 2017 میں اپنے یمنی کاروباری ساتھی کے قتل کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔
پریا کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں
14 اگست کو درخواست گزار تنظیم کے وکیل نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا کہ پریا کو فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسے 2017 میں سزا سنائی گئی، 2020 میں موت کی سزا سنائی گئی اور اس کی حتمی اپیل 2023 میں مسترد کر دی گئی۔ اس کا تعلق کیرالہ کے پلککڈ سے ہے اور وہ یمن کے دارالحکومت صنعا کی ایک جیل میں قید ہے۔