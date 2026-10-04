پاکستانی خاتون جاسوس کو خفیہ معلومات فراہم کرنے پر بھارتی بحریہ کا ملاح گرفتار
آندھرا پردیش پولیس کےکاؤنٹر انٹیلی جنس سیل نے پردیپ مکھرجی کو کوئمبٹور میں بحریہ کی قیادت کےتربیتی مرکز آئی این ایس اگرانی سے گرفتار کیا۔
Published : October 4, 2026 at 6:15 PM IST
کوئمبٹور (تمل ناڈو): حکام نے کہا کہ ہندوستانی بحریہ کے ایک ملاح کو مبینہ طور پر ایک پاکستانی جاسوس کو سمندری انٹیلی جنس "پاس" کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ملاح کو ہندوستان مخالف عناصر نے سوشل میڈیا پر "ہنی ٹریپ" کے ذریعے ورغلایا۔
آندھرا پردیش پولیس کے کاؤنٹر انٹیلی جنس (سی آئی) سیل نے 31 سالہ پردیپ مکھرجی کو 3 اکتوبر کو کوئمبٹور میں بحریہ کی قیادت کے تربیتی مرکز آئی این ایس اگرانی سے گرفتار کیا تھا۔
مکھرجی، جو مغربی بنگال کے رہنے والے ہیں، 2014 میں بحریہ میں بطور ملاح شامل ہوئے اور وشاکھاپٹنم میں مشرقی بحریہ کمان میں تعینات ہوئے۔ گرفتاری کے وقت وہ مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کورس میں شریک تھا اور کوئمبٹور کے ٹریننگ سینٹر میں تقریباً ایک ہفتے سے مقیم تھا۔
بتایا جاتا ہے کہ چند ماہ قبل ایک پاکستانی خاتون جاسوس نے مکھرجی سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ، خاتون نے اس آن لائن واقف کار کا استعمال بحری اثاثوں، بحری بیڑے کی نقل و حرکت اور وشاکھاپٹنم نیول بیس پر آپریشنل انتظامات سے متعلق حساس معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا۔
سی آئی، جو سرحد پار جاسوسی اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تشکیل دی گئی ایک خصوصی یونٹ ہے۔ سی آئی نے ملاح سے منسلک مشکوک ڈیجیٹل سرگرمیوں کا پتہ لگانے کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا اور بعد میں اسے نگرانی میں رکھا۔