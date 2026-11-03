ہندوستانی بحریہ نے صومالیہ کے قریب اغوا کی گئی ایرانی ماہی گیر کشتی سے عملے کے 20 ارکان کو بازیاب کر لیا
آپریشن کے نتیجے میں عملے کے تمام 20 ارکان کو بحفاظت بچا لیا گیا، کوئی جانی نقصان یا زخمی ہونے کا واقعہ پیش نہیں آیا۔
Published : November 3, 2026 at 7:08 PM IST
موغادیشو، صومالیہ: بھارت کی وزارتِ دفاع نے منگل کے روز بتایا کہ ہندوستانی بحریہ نے 48 گھنٹوں سے زائد جاری رہنے والے ایک آپریشن کے بعد، صومالیہ کے ساحل کے قریب اغوا کی گئی ایک ایرانی ماہی گیر کشتی اور اس کے 20 ارکان پر مشتمل عملے کو بازیاب کر لیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بتایا کہ 'ازینی' نامی اس کشتی کو پیر کے روز بحیرہ عرب میں، ممبئی سے تین ہزار کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے پر بازیاب کرایا گیا۔
پنٹ لینڈ میری ٹائم پولیس فورس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ بھارتی فورسز نے صومالیہ سے تعلق رکھنے والے 12 مشتبہ بحری قزاقوں کو غیر مسلح کیا، ان کے موبائل فون ضبط کیے اور انہیں رہا کر دیا۔ مذکورہ عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی، کیونکہ انہیں میڈیا سے بات کرنے کا اختیار نہیں تھا۔
عہدیدار نے مزید بتایا کہ یہ مشتبہ افراد، دو صومالی سیکیورٹی گارڈز کے ہمراہ، بعد ازاں شمال مشرقی صومالیہ میں بندر بیلا کے مقام پر ساحل پر پہنچ گئے۔ ساحل پر پہنچنے والوں میں سے تین افراد کو معمولی چوٹیں آئیں۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ افراد مشتبہ قزاق تھے یا سیکیورٹی گارڈز، اور انہیں یہ چوٹیں کیسے آئیں۔ ہندوستان کی وزارتِ دفاع نے کہا کہ اس آپریشن کے دوران کوئی ہلاکت یا زخمی ہونے کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ وزارت نے یہ وضاحت نہیں کی کہ آیا اس بیان کا اطلاق کشتی پر موجود تمام افراد پر ہوتا ہے یا صرف بازیاب کرائے گئے عملے کے ارکان پر۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ آیا عملے کے ارکان ابھی بھی کشتی پر موجود ہیں یا انہیں کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔
My congratulations to #Indian Navy for successfully executing a meticulously coordinated 48-hour operation to rescue all 20 crew members of the pirated fishing vessel, Azini, more than 3000 km from Mumbai in the Arabian Sea, on 02 Nov 26. The swift localisation, interception and safe release of the crew and vessel from significantly-armed pirates, with timely support from the Indian Air Force, speak well of the Indian Navy’s high operational readiness and ability to respond decisively to maritime threats across the region. Our brave personnel have once again demonstrated India’s ability, intent and resolve to safeguard lives, uphold maritime security and ensure stability across the Indian Ocean Region. India continues to stand resolute in ensuring SAFE SEAS and a free, open and secure Indian Ocean Region. #IndianNavy #IndianAirForce #SafeSeas— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 2, 2026
اس آپریشن میں ایک جنگی جہاز، سمندری نگرانی کرنے والا طیارہ اور میرین کمانڈوز شامل تھے۔ وزارت نے بتایا کہ بھارتی فضائیہ کے C-17 طیارے سے مزید کمانڈوز کو پیراشوٹ کے ذریعے اتارا گیا۔ 'ازینی' کو 29 اکتوبر کو بندر بیلا اور حافون کے درمیان اغوا کیا گیا تھا۔ پنٹ لینڈ میری ٹائم پولیس کے ایک عہدیدار نے اتوار کو بتایا تھا کہ کشتی پر عملے کے 21 ایرانی ارکان اور دو صومالی سیکیورٹی گارڈز سوار تھے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ عملے کی اس تعداد اور ہندوستان کی جانب سے بازیاب کرائے گئے افراد کی تعداد میں فرق کیوں ہے۔
وزارت نے بتایا کہ ہندوستانی فورسز نے کشتی کو اپنے قبضے میں لینے سے قبل سمندر اور فضا، دونوں اطراف سے اس کا سراغ لگایا تھا۔ وزارت کے مطابق، اس بات کا خدشہ تھا کہ قزاق تجارتی بحری جہازوں پر حملے شروع کرنے کے لیے جہاز کو 'فلوٹنگ بیس' کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔
پنٹ لینڈ کے ایک اہلکار نے نوٹ کیا کہ علاقائی حکام کو ریسکیو آپریشن کے مکمل ہونے کے بعد ہی معلوم ہوا۔ یہ ہائی جیکنگ خلیج عدن اور مغربی بحر ہند میں صومالی قزاقوں کی سرگرمیوں میں دوبارہ سر اٹھانے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اپریل اور اگست کے درمیان، قزاقوں نے چھ تجارتی جہازوں کو ہائی جیک کیا، جن میں سے کچھ کو صومالیہ کے ساحل سے دور پکڑ لیا گیا۔ ان میں تیل کی مصنوعات کا ٹینکر 'سیبو ون' بھی شامل تھا، جسے یمن کے المکلہ کے مشرق میں تقریباً 252 کلومیٹر کے فاصلے پر پکڑا گیا تھا۔ ستمبر میں، پنٹ لینڈ کے حکام نے اطلاع دی تھی کہ سیکورٹی فورسز نے جہاز کو برآمد کرنے سے پہلے قزاقوں نے ٹینکر 'ایم ٹی آنر 25' کے عملے کے پانچ ارکان کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ ٹینکر اپریل سے ہی قبضے میں تھا۔ حکام نے بتایا کہ انہوں نے 16 مشتبہ قزاقوں کو حراست میں لے لیا ہے۔
بحری قزاقی کی اس نئی لہر نے یمن کے تنازع سے پہلے ہی متاثر ہونے والے خطے میں جہاز رانی کے خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں حملوں کے ساتھ ساتھ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی طرف سے آبنائے باب المندب کے قریب سعودی عرب سے منسلک جہازوں کے خلاف دھمکیوں نے تیل کی نقل و حمل کے راستے پیچیدہ کر دیے ہیں۔ ان رکاوٹوں کے نتیجے میں بحری سفر طویل ہو گیا ہے اور ٹینکروں کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ تیل کی کچھ کھیپوں کو اب افریقہ کے گرد روٹ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں اپنی منزلوں تک پہنچنے میں ایک ماہ کا اضافی وقت لگ سکتا ہے۔ اگرچہ بین الاقوامی بحری گشت اور بہتر سمندری سیکورٹی نے پچھلی دہائی کے دوران صومالی بحری قزاقی کو نمایاں طور پر کم کیا ہے، تاہم ہائی جیکنگ کے حالیہ واقعات نے اس خطرے کے حوالے سے خدشات کو پھر سے جنم دیا ہے۔
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