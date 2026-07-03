ہندوستانی بحریہ نے خلیج عدن میں بحری قزاقوں کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے تجارتی جہاز کو بچایا
ہندوستانی بحریہ کے کمانڈوز نے خلیج عدن میں بحری قزاقی کی کوشش کو ناکام بنایا اور تجارتی جہاز کو بچایا۔
Published : July 3, 2026 at 12:08 PM IST
ایرناکولم، کیرالہ: ہندوستانی بحریہ نے خلیج عدن میں ایک تجارتی جہاز پر بحری قزاقوں کے حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اسٹیلتھ فریگیٹ INS Trikand نے، علاقے میں ایک سیکورٹی مشن پر، فوری طور پر جہاز اور اس کے عملے کو بچانے کے لیے جواب دیا۔
یہ واقعہ یکم جولائی کو پیش آیا۔ جس جہاز پر حملہ کیا گیا وہ بلک کیریئر ایم وی گولڈن آرسنل تھا، جو سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یمن کے شہر عدن سے روانہ ہونے والے جہاز پر جبوتی سے تقریباً 300 ناٹیکل میل مشرق شمال مشرق میں حملہ کیا گیا۔ جب قزاقوں نے جہاز پر چڑھنے کی کوشش کی تو جہاز کے افسران نے فوری طور پر انفارمیشن فیوژن سینٹر - انڈین اوشین ریجن (IFC-IOR) کو مطلع کیا۔ ہنگامی پیغام پر فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے، بحریہ کے ہیڈ کوارٹر نے قریب میں تعینات آئی این ایس تریکند کو مداخلت کرنے اور بچاؤ آپریشن کرنے کی ہدایت کی۔
Indian Naval Ship Trikand, a mission-deployed stealth frigate of the Indian Navy operating in the Gulf of Aden, responded swiftly to a piracy attempt on MV Golden Arsenal, a St. Vincent and the Grenadines-flagged bulk carrier— PIB India (@PIB_India) July 2, 2026
The merchant vessel, carrying 21 crew members,… pic.twitter.com/UaT8f2VCjr
نقصان اور عملے کی حفاظت
جہاز میں ایک ہندوستانی شہری سمیت عملے کے 21 ارکان سوار تھے۔ حملے کے دوران جہاز کے پل کے اوپری ڈھانچے اور آس پاس کے علاقوں کو نقصان پہنچا۔ تاہم، عملے نے فوری کارروائی کی اور خود کو "Citadel" نامی انتہائی محفوظ کمپارٹمنٹ میں محفوظ کرلیا۔ کوئی چوٹ یا نقصان نہیں تھا. عملہ پورے واقعے میں محفوظ رہا۔
ریپڈ رسپانس اور ریسکیو
2 جولائی کی صبح آئی این ایس تریکنڈ سے ایک خصوصی کمانڈو ٹیم معائنہ کے لیے جہاز پر سوار ہوئی۔ بحریہ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مکمل تلاشی لی کہ جہاز پر کوئی قزاق موجود نہ ہو۔ آپریشن کے دوران جہاز پر کوئی مشکوک شخص نہیں ملا۔ فورس کی موجودگی کی تصدیق کے بعد عملہ قلعہ سے باہر نکل گیا۔
ہندوستانی بحریہ کے افسران اور عملے نے پھر نقصان کا اندازہ لگایا اور تصدیق کی کہ جہاز اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کو مضبوط بنانے کے لیے، ہندوستانی بحریہ نے اس علاقے میں ایک جدید ترین P-8I سمندری نگرانی کا ہوائی جہاز بھی تعینات کیا۔ فضائی نگرانی نے اہم انٹیلی جنس فراہم کی، قزاقوں کی مزید نقل و حرکت کو یقینی بنایا اور علاقے میں سیکورٹی کو بڑھایا۔
سمندری سلامتی کے لیے ہندوستان کا عہد
جہاز کی حفاظت کی تصدیق کے بعد، قزاقی مخالف آپریشن کامیابی سے مکمل ہوا، اور NV گولڈن آرسنل نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ یہ واقعہ تجارتی جہازوں کی حفاظت اور بین الاقوامی سمندری سرحدوں پر بحری قزاقی کا مقابلہ کرنے میں ہندوستانی بحریہ کے اہم کردار کو ظاہر کرتا ہے۔
ایک دفاعی ترجمان نے ہندوستان کے غیر متزلزل عزم پر زور دیتے ہوئے کہا، "ہندوستانی بحریہ ہمیشہ ہندوستانی پانیوں میں جانے والے تمام سمندری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہے، چاہے ان کی قومیت کچھ بھی ہو۔" یہ کامیاب آپریشن سمندری سلامتی کو برقرار رکھنے اور بین الاقوامی شپنگ لین کو بحری قزاقی کے خطرے سے بچانے میں ہندوستان کے فعال موقف کو ظاہر کرتا ہے۔