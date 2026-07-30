نیلی نہیں۔۔ اب ہندوستانی ہاکی ٹیمیں زعفرانی جرسی پہنیں گی، پرینکا گاندھی کی تنقید
پرینکا گاندھی نے کہا کہ ملک کی شناخت عدم تشدد، سچائی اور بھائی چارے میں پیوست ہے اور ان اقدار کو چھینا نہیں جاسکتا۔
Published : July 30, 2026 at 2:46 PM IST
نئی دہلی: اب ہاکی انڈیا کی ٹیموں کو مین ان بلو یا وومینس ان بلو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ہاکی انڈیا نے جرسی کا رنگ زعفرانی کر دیا ہے۔ ہندوستانی مردوں اور خواتین کی ہاکی ٹیمیں اگلے ماہ نیدرلینڈز اور بیلجیئم میں ہونے والے ایف آئی ایچ ورلڈ کپ میں اپنی روایتی نیلی کٹس کے بجائے زعفرانی جرسیوں میں نظر آئیں گی۔ اس تبدیلی پر سابق کپتان ویرن راسکونہا نے سوال اٹھایا تھا لیکن ہاکی انڈیا نے اسے تکنیکی ضرورت کے طور پر پیش کرتے ہوئے اس کا دفاع کیا ہے۔
اپنے سوشل میڈیا پیج پر نئی جرسی کی نقاب کشائی کرتے ہوئے، ہاکی انڈیا نے کہا کہ جرسی کے ڈیزائن اور رنگ کا مقصد "ایک کہانی سنانا" اور "ہندوستان کے فخر" کو آگے بڑھانا ہے اور اسے کھلاڑیوں اور معاون عملے کے ساتھ مشاورت کے بعد حتمی شکل دی گئی ہے۔ ہاکی انڈیا نے کہا کہ زعفرانی رنگ ہمت، قربانی اور فتح کی علامت ہے۔
Presenting the new India jersey! 🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 27, 2026
Every stitch tells a story. Every pattern, every colour carries India's pride.
Our teams are ready to once again do the country proud at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
🎥: Select 2 (SD+HD)+ Khel & JioHotstar
🗓️: August… pic.twitter.com/8GvwbByapq
سابق کپتان ویرن راسکونہا کی طرف سے فیصلے پر تنقید کے بعد ہاکی انڈیا نے ایک بیان میں کہا کہ، "یہ مشاہدہ کیا گیا کہ نیلے رنگ کی یونیفارم نیلے مصنوعی کھیل کی سطح کے ساتھ گھل مل جاتی ہے، جو اب بین الاقوامی ہاکی پچوں کا معیاری رنگ ہے۔ اس بصری مماثلت نے کھلاڑیوں کے لیے میدان میں واضح اور مرئیت کو متاثر کیا ہے۔"
ہاکی انڈیا کے مطابق، " کوچوں اور کھلاڑیوں نے متبادل رنگوں کا مشورہ دیا جیسے پیلا یا زعفران۔ کافی غور و فکر کے بعد زعفران کو حتمی شکل دی گئی۔"
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ، "تکنیکی ضرورت کو پورا کرنے کے علاوہ، زعفران ہمارے قومی پرچم کے رنگوں میں سے ایک کے طور پر بھی گہری اہمیت رکھتا ہے، جو ہمت، قربانی اور قومی فخر کی علامت ہے۔"
ہاکی ورلڈ کپ 15 سے 30 اگست تک کھیلا جائے گا۔
زعفران کے علاوہ، دونوں ہندوستانی ٹیموں کی اپنی کٹس میں سفید جرسی بھی ہوگی جس میں ایک ہی نئے ڈیزائن کی خاصیت ہوگی۔
ہاکی انڈیا نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ قومی ٹیموں کی جرسی میں تبدیلی ہندوستانی ہاکی میں کوئی نئی چیز نہیں ہے اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔
I must say that @TheHockeyIndia has done many good things for 🇮🇳 🏑. But this is embarrassing. The legacy & identity of the Indian team has always been BLUE. I wore the Blue jersey with pride for many years. Fans want to see our Indian team in blue. What is the logic of orange? https://t.co/apDnJkTld4— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) July 29, 2026
" زعفرانی کا کیا منطق ہے؟": سابق ہاکی کپتان ویرن راسکونہا
ہندوستان کے سابق ہاکی کپتان اور اولمپیئن ویرن راسکونہا نے ہاکی انڈیا کے قومی ٹیم کو نارنجی رنگ کی جرسی پہننے کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ٹیم کی شناخت اور میراث ہمیشہ نیلے رنگ سے وابستہ رہی ہے۔
ایکس پر اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے ویرین نے لکھا، "میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاکی انڈیا نے ہاکی کے لیے بہت سے اچھے کام کیے ہیں، لیکن یہ شرمناک ہے۔ ہندوستانی ٹیم کی میراث اور شناخت ہمیشہ نیلی رہی ہے۔ میں نے کئی سالوں سے بلیو جرسی کو فخر کے ساتھ پہنا ہے۔
#WATCH | Delhi: On Hockey India changed national team jerseys from blue to saffron, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " whether they change uniforms or try to rewrite history through education policy, no matter what they do... you have seen what the youth of our country… pic.twitter.com/EGCcFnxcxA— ANI (@ANI) July 30, 2026
یونیفارم یا نئی تعلیمی پالیسی سے ملک کی تاریخ نہیں بدلے گی: پرینکا گاندھی
کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے جمعرات کو ہندوستانی ہاکی ٹیم کی جرسی کو نیلے سے زعفران میں تبدیل کرنے پر تنقید کی اور اس اقدام کو ملک کی تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی کوششوں پر وسیع تر خدشات سے جوڑ دیا۔
پارلیمنٹ کے جاری مانسون اجلاس کے دوران نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا کہ ملک کی شناخت عدم تشدد، سچائی اور بھائی چارے میں پیوست ہے اور ان اقدار کو چھینا نہیں جاسکتا۔
انھوں نے کہا کہ، "چاہے وہ یونیفارم تبدیل کریں یا تعلیمی پالیسی کے ذریعے تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کچھ بھی کریں۔۔۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوان اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ جنتر منتر پر جمع نوجوان کیا کہہ رہے تھے۔ یہ ملک کی آواز ہے۔"
پرینکا گاندھی نے مزید کہا،"اس ملک کی آزادی کی جدوجہد عدم تشدد اور سچائی پر رکھی گئی تھی؛ آر ایس ایس نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا تھا۔ پورا ملک حقیقت کو جانتا ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ اب سمجھ رہے ہیں کہ ان کے حقیقی ارادے کیا ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ کانگریس نے مہاتما گاندھی کی رہنمائی میں تحریک آزادی کی قیادت کی تھی اور اس بات پر زور دیا کہ ملک کی بنیادی اقدار کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ نے مزید کہا کہ "چاہے وہ کتنی ہی تقسیم کا بیج بویں، تشدد بھڑکایں، یا نفرت پھیلائیں، ملک کی روح - جس کی تعریف بھائی چارے، باہمی محبت اور اتحاد سے ہوتی ہے - برقرار رہے گی؛ وہ اسے چھین نہیں سکتے۔"
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