پاکستان: کراچی جیل میں قید گجراتی ماہی گیر کی موت، اسپتال میں بھی پیروں میں لگی تھیں بیڑیاں
پاکستان میں قید ایک گجراتی ماہی گیر کی طبیعت خراب ہونے پر اسے علاج کے لیے اسپتال بھیجا گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا۔
Published : February 4, 2026 at 3:48 PM IST
جوناگڑھ (گجرات): پاکستان کے شہر کراچی میں قید ایک گجراتی ماہی گیر دوران علاج اسپتال میں دم توڑ گیا۔ اسپتال سے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ مچھیرے کی ٹانگیں بستر پر لیٹے ہوئے بھی لوہے کی بیڑیوں سے جکڑی ہوئی تھیں۔ اس واقعہ سے ماہی گیر کے اہل خانہ اور ماہی گیر برادری میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔
پاکستان میں کراچی جیل میں قید گجرات کے گیر سومناتھ ضلع کے اونا تعلقہ کے چکھلی گاؤں کا ایک ماہی گیر بھگا بھائی بامانیہ اچانک بیمار ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے اسپتال بھیجا گیا، جہاں 16 جنوری کو اس کی موت ہوگئی۔ اسپتال کی جو ویڈیو منظر عام پر آئی اس میں بھگا بھائی کو لوہے کی بیڑیوں سے اسپتال کے بستر پر باندھا گیا تھا۔
جو مر گئے بدقسمت لوگوں میں بھگا بھائی بھی شامل
گزشتہ چند سالوں سے پاکستانی جیلیں بھارتی ماہی گیروں کے لیے موت کی جیل بن چکی ہیں۔ جیلوں اور اسپتالوں میں ہندوستانی ماہی گیروں کے لیے مناسب طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے کئی ماہی گیر پاکستانی جیلوں اور اسپتالوں میں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اونا تعلقہ کے چکھلی گاؤں کے 38 سالہ ماہی گیر بھگا بھائی بامانیا کو بھی بدقسمت ماہی گیروں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔
پاکستانی جیلوں میں مریضوں پر ظلم
کراچی کی جیلوں میں قید بھارتی ماہی گیر بیمار پڑنے پر کراچی کے اسپتال لے جائے جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں، سمندری تحفظ شرمک سنگھ کے صدر اور ماہی گیروں کے مسائل پر ریاستی اور مرکزی حکومتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے والے بلو بھائی سوچا نے پاکستانی حکام پر اس طرح کے غیر انسانی سلوک اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا براہ راست الزام لگایا۔ بلو بھائی 2000 سے ہندوستانی ماہی گیروں کے مسائل ریاست اور ہندوستانی حکومتوں کے ساتھ اٹھانے میں سرگرم عمل ہیں، وہ ہندوستان کے وزیر اعظم اور گجرات کے وزیر اعلیٰ سے بھی ان کے مسائل کے حوالے سے ملاقات کر چکے ہیں۔ تاہم پاکستانی سکیورٹی ادارے ہر سال بحیرۂ روم سے بھارتی ماہی گیروں کو اغوا کرتے رہتے ہیں۔
پاکستان کی جیلوں میں تقریباً 200 بھارتی ماہی گیر موجود
پاکستانی میرین ایجنسی کی جانب سے سمندری سرحد سے اغوا کیے گئے تقریباً 200 بھارتی ماہی گیر تاحال پاکستانی جیلوں میں قید ہیں۔ متوفی بھگا بھائی بامانیہ کو پاکستانی سکیورٹی ایجنسیوں نے 18 فروری 2022 کو ان کی کشتی براق سمیت اغوا کیا تھا جس کا نمبر ING GJ 11 MM 21 تھا۔ بھگا بھائی بامانیا کو دیگر تمام ماہی گیروں کے ساتھ اس وقت پاکستان کی کراچی جیل میں رکھا گیا تھا، جہاں 16 جنوری کو انہوں نے دم توڑ دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ متوفی بھگا بھائی کے خاندان میں ان کی بوڑھی ماں، بیوی، دو بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہیں۔
قید ماہی گیروں کے اہل خانہ کو حکومتی امداد
ماہی گیروں کے مسائل پر کام کرنے والی رجسٹرڈ سی سکیورٹی ورکرز یونین کے صدر بلو بھائی سوچا نے ای ٹی وی بھارت سے فون پر خصوصی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت پاکستان میں قید ہر ہندوستانی ماہی گیر کے خاندانوں کو 300 روپے روزانہ یعنی 9000 روپے ماہانہ فراہم کر رہی ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ کسی بھی ماہی گیر کو سمندری حدود کی خلاف ورزی پر ایک سے زیادہ مرتبہ پاکستان میں قید نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایسے حالات میں ماہی گیروں کے اہل خانہ کو کوئی سرکاری تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا۔ مزید برآں، حکومت مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے ماہی گیروں کے خاندانوں کو ماہی گیری کے دوران پاکستانی سکیورٹی ایجنسیوں کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد کوئی تعاون یا امداد فراہم نہیں کرتی ہے۔
ماہی گیری کی صنعت بھی بحران کا شکار
گجرات کی ماہی گیری کی صنعت بھی اس وقت بحران کا شکار ہے۔ ماہی گیروں اور متعلقہ ماہی گیروں کے لیے وبائی مرض کے بعد سے بدترین صورتحال دیکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ سمندر میں بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سے مچھلیوں کی تعداد میں کمی آئی ہے جس کی وجہ سے بین الاقوامی طلب میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ مزید برآں، ماہی گیری کی کشتیوں کی قیمت ہر سال بڑھ رہی ہے، جس کے نتیجے میں چار ماہ کے ماہی گیری کے سیزن کے دوران کشتیوں کے مالکان کو کوئی براہِ راست مالی فائدہ نہیں ہو گا۔ نتیجتاً، آج بھی، 50 فیصد سے زیادہ کشتیاں نئے سیزن میں پہلی بار سمندر کے لیے روانہ نہیں ہوئیں۔
بھارتی سیکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے گشت
پاکستانی سکیورٹی ایجنسیوں کے ہاتھوں ہندوستانی کشتیوں کو ہائی جیک کرنے کے واقعات گزشتہ دو سالوں میں سب سے کم ہیں۔ بھارتی سمندری حدود میں بھارتی سکیورٹی اداروں کا مسلسل گشت اور کڑی نگرانی کے باعث بھارتی ماہی گیر بین الاقوامی پانیوں کو عبور کر کے پاکستان میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں سمندر کے راستے منشیات کی اسمگلنگ کا رجحان سامنے آیا ہے۔ اس کے نتیجے میں، بھارتی سکیورٹی ایجنسیاں بین الاقوامی سرحد سے سمندری راستے سے منشیات کو بھارت میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے سخت چیکنگ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بھارتی ماہی گیر بین الاقوامی پانیوں میں جانے سے گریز کرتے ہیں۔