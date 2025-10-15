ETV Bharat / bharat

گیارہ پاکستانی فضائی اڈے تباہ، آپریشن سندور پر بھارتی فوج کے ڈی جی ایم او نے کیا دعویٰ

ڈی جی ایم او نے کہا: آپریشن سندور کے دوران LOC پر 100 سے زائد پاکستانی فوجی ہلاک اور 12 لڑاکا طیارے مار گرائے گئے۔

indian army destroyed 11 pakistani air bases during op sindoor dgmo Urdu News
لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھئی (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 15, 2025 at 12:44 PM IST

نئی دہلی: آپریشن سندور کی قیادت کرنے والے ملٹری آپریشنز کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھئی نے منگل کو کئی اہم انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے خلاف جوابی کارروائی کی پاکستان کی کوششیں بری طرح ناکام ہوئیں۔ بھارتی فوج نے 11 پاکستانی فضائی اڈوں کو تباہ کر دیا جن میں تین ہینگرز اور چار ریڈار بھی شامل ہیں۔

نئی دہلی میں اقوام متحدہ کے فوجی تعاون کرنے والے ممالک (UNTCC) کے سربراہوں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، ڈی جی ایم او نے کہا کہ ہندوستانی فوج نے ایک C-130 کلاس طیارہ، ایک ایئر بورن ارلی وارننگ (AEW) طیارہ اور کم از کم چار سے پانچ لڑاکا طیاروں کو بھی تباہ کیا۔ فوجی افسر کا کہنا تھا کہ پاکستانی ڈرون کی لانچنگ اس وقت ہوئی جب دونوں اطراف کے ڈی جی ایم اوز نے ایک دوسرے سے بات کی۔

ہم یقینی طور پر جانتے ہیں یہ سب تباہی ہوئی؟

لیفٹیننٹ جنرل نے کہا، "ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ ایک C-130 کلاس طیارہ اور ایک AEW، چار سے پانچ لڑاکا طیارے اور یقینی طور پر کچھ دیگر اثاثے ہوا میں تباہ ہوئے، اب ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے زمین سے فضا میں مار کرنے والے طیارے، جن کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ پانچ ہائی ٹیک لڑاکا طیارے تھے جو میرے خیال میں تباہ کن حملہ آور تھے۔ اہم ہے۔"

انتہائی مضبوط مربوط فضائی دفاعی نظام

آپریشن سندور کے بعد حملے کی پاکستانی کوششوں کی حتمی ناکامی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، لیفٹیننٹ جنرل گھائی نے ڈرون مار گرانے اور پاکستانی کارروائی کو ناکام بنانے کا سہرا ہندوستان کے مضبوط فضائی دفاعی نظام کو دیا۔ انہوں نے کہا، "کچھ مقابلے، جوابی فائرنگ، راکٹ، ڈرون، میرے خیال میں سب کچھ بری طرح ناکام ہو گیا۔ میرے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ ہمارا انتہائی مضبوط مربوط فضائی دفاعی نظام تھا۔" بھارتی سرحد پر پاکستان کے ڈرون حملے کے بعد بھارتی فضائیہ نے بھی کارروائی کی اور 8 اور 9 مئی کی درمیانی شب آپریشن شروع کیا۔

ہندوستانی بحریہ بھی بحیرۂ عرب میں پہنچ چکی

جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس نے ہندوستانی فضائیہ کو کارروائی کرنے پر آمادہ کیا اور 9 اور 10 مئی کی رات کو درست حملے کیے۔ اب ہم نے ان کے 11 فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ فضائیہ کے سربراہ نے حال ہی میں اس بارے میں بات کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آٹھ ایئر بیس، تین ہینگرز اور چار ریڈارز کو نقصان پہنچا۔

ڈی جی ایم او نے انکشاف کیا کہ ہندوستانی بحریہ بھی بحیرۂ عرب میں پہنچ چکی ہے اور اگر پاکستان نے بڑھنے کا فیصلہ کیا تو وہ جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ اگر دشمن مزید بڑھنے کا فیصلہ کر لیتا تو یہ نہ صرف سمندر بلکہ دیگر جہتوں سے بھی ان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا تھا۔

مسلح افواج نےحملے کو مؤثر طریقے سے ناکام بنایا

پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں، ہندوستان نے اس سال مئی میں پاکستان اور PoJK میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے پر درست حملے کیے تھے۔ ہندوستانی مسلح افواج نے بعد میں آنے والے پاکستانی حملے کو مؤثر طریقے سے ناکام بنایا اور ان کے فضائی اڈوں پر بمباری کی۔ پاکستان کے ڈی جی ایم او نے اپنے بھارتی ہم منصب کو فون کیا اور دونوں ممالک نے جنگ ختم کرنے پر اتفاق کیا۔

