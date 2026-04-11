مالیگاؤں دھماکہ کیس میں بری کرنل پروہت کو ہندوستانی فوج نے بریگیڈیئر عہدے پر ترقی دے دی
کرنل پروہت کو 2008 مالیگاؤں دھماکہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، وہ کئی برس تک حراست میں رہے۔ 2025 میں انہیں بری کیا گیا۔
By ANI
Published : April 11, 2026 at 11:26 AM IST
نئی دہلی: ہندوستانی فوج نے لیفٹیننٹ کرنل پرساد شری کانت پروہت کو بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ پیش رفت مسلح افواج ٹریبونل (اے ایف ٹی) کی جانب سے ان کی ریٹائرمنٹ پر روک لگانے کے فوراً بعد سامنے آئی ہے۔
اے ایف ٹی نے کرنل پروہت کی عرضی پر سماعت کے دوران 31 مارچ 2026کو متوقع ریٹائرمنٹ پر عارضی روک لگا دی تھی۔ اس کے بعد ان کی پروموشن اور متعلقہ خدمات کے فوائد کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ ٹریبونل نے وزارت دفاع کو نوٹس جاری کیا اور ہدایت کی تھی کہ ان کی قانونی شکایت پر فیصلہ آنے تک ان کی ریٹائرمنٹ روک دی جائے۔
پروہت نے ٹربیونل سے رجوع کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ 2008 کے مالیگاؤں دھماکہ کیس میں طویل ٹرائل کی وجہ سے ان کے کیریئر پر منفی اثر پڑا ہے، جس میں وہ بری ہونے سے پہلے ملزم تھے۔ انہوں نے دلیل دی کہ عدالتی عمل میں تاخیر نے انہیں فوج کے درجہ بندی میں ترقی کے منصفانہ موقع سے محروم کر دیا۔
ممبئی کی این آئی اے عدالت نے 31 جولائی کو مالیگاؤں دھماکہ کیس میں پروہت اور چھ دیگر ملزمین کو بری کر دیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ، استغاثہ معقول شک سے بالاتر الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ یہ فیصلہ برسوں کی تفتیش اور مقدمے کی کارروائی کے بعد آیا تھا۔
مالیگاؤں دھماکہ کیس میں 11 افراد کو ملزم بنایا گیا تھا۔ لیکن، عدالت میں صرف سات ملزمین کے خلاف ہی الزامات طے کیے گئے۔
پروہت کے ساتھ بری ہونے والے دیگر چھ افراد میں سابق بی جے پی رکن پارلیمنٹ سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر، میجر (ریٹائرڈ) رمیش اپادھیائے، سدھاکر چترویدی، اجے رہیرکر، سدھاکر دھر دویدی (شنکراچاریہ) اور سمیر کلکرنی شامل ہیں۔
مہاراشٹر کے مالیگاؤں شہر میں دھماکے کا واقعہ 29 ستمبر 2008 کو پیش آیا تھا۔ شہر کے بھکو چوک علاقے میں ایک مسجد کے قریب موٹرسائیکل میں نصب دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا تھا۔ اس دہشت گردانہ کارروائی میں چھ افراد ہلاک اور 95 دیگر زخمی ہوئے تھے۔
یہ کیس 2011 میں مہاراشٹرا انسداد دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس) سے این آئی اے کے سپرد کیا گیا تھا۔ ملزمین کو بری کئے جانے سے قبل غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ، آرمس ایکٹ اور دیگر تمام الزامات کے تحت تقریباً 17 سال تک وسیع تحقیقات اور سینکڑوں گواہوں کی جانچ کی گئی تھی۔
