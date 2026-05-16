دہشت گردی بند کرو، ورنہ تاریخ بن کر رہ جاؤ گے: انڈین آرمی چیف کا پاکستان کو انتباہ
آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی نے نئی دہلی میں ’یونیفارم اَن ویلڈ‘ پروگرام کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا۔
By PTI
Published : May 16, 2026 at 2:03 PM IST
نئی دہلی: آرمی چیف جنرل اوپیندر دویدی نے پاکستان کو سخت انتباہ کیا کہ اگر پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دیتا رہا اور بھارت کے خلاف کارروائیاں جاری رکھتا ہے تو اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ "جغرافیے کا حصہ بننا چاہتا ہے یا تاریخ کا"۔ یہ بات انہوں نے نئی دہلی میں مانیک شا سینٹر میں ’یونیفارم اَن ویلڈ‘ کی جانب سے منعقد ایک تعاملی پروگرام کے دوران کہی۔
اس موقع پر ان سے سوال کیا گیا کہ اگر گزشتہ سال آپریشن سندور جیسے حالات دوبارہ پیدا ہوتے ہیں تو بھارتی فوج کا ردعمل کیا ہوگا۔ اس پر آرمی چیف نے کہا: "اگر آپ نے میری پہلے کی باتیں سنی ہوں تو میں یہی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان، اگر دہشت گردوں کو پناہ دیتا رہا اور بھارت کے خلاف کارروائیاں کرتا رہا، تو اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ جغرافیے میں رہنا چاہتا ہے یا تاریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے۔"
ان کے یہ ریمارکس ’سینا سمواد‘ پروگرام میں سامنے آئے، جو ایک ایسے وقت میں ہوا جب چند روز قبل ہی ملک بھر میں خاص کر بھارتی فوج کی جانب سے آپریشن سندور کی پہلی سالگرہ منائی تھی۔
جنرل دویدی کے مختصر مگر سخت بیان کو پاکستان کے لیے واضح پیغام مانا جا رہا ہے، جس میں دہشت گردی کے خلاف بھارت کے مؤقف کو دوبارہ دہرایا گیا ہے۔
آپریشن سندور گزشتہ سال 7 مئی کی صبح پہلگام دہشت گرد حملے کے جواب میں شروع کیا گیا تھا۔ اس کارروائی کے دوران بھارتی افواج نے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں پر نشانہ بنا کر حملے کیے تھے۔ آپریشن سندور کے جواب میں پاکستان نے بھی بھارت کے خلاف کارروائیاں کیں، جبکہ بھارت کی تمام جوابی کارروائیاں بھی آپریشن سندور کے تحت ہی انجام دی گئیں۔
دونوں ایٹمی طاقت رکھنے والے پڑوسی ممالک کے درمیان تقریباً 88 گھنٹوں تک جاری رہنے والا فوجی تصادم 10 مئی کی شام ایک 'سیز فائر' سمجھوتے کے بعد رک گیا۔ مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سمیت کئی سرکردہ رہنماؤں نے بار بار اور کئی فورمز پر آپریشن سندور کو جاری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ "آپریشن سندور بند نہیں ہوا، صرف عارضی طور سیز فائر ہوا ہے، پاکستان اگر دہشت گردی کو پناہ دینے سے باز نہ رہا تو آپریشن سندور پھر سے شروع کیا جا سکتا ہے۔"
