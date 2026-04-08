امریکہ-ایران جنگ بندی پر بھارت کا پہلا ردعمل، امن و سفارت کاری پر زور
وزارت خارجہ نے کہاکہ ’بھارت شروع سے کہتا آرہا ہے کہ کسی بھی تنازع کا حل صرف بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ممکن ہے۔
Published : April 8, 2026 at 3:57 PM IST
نئی دہلی : امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھارت کا پہلا سرکاری ردعمل سامنے آ گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بدھ کو جاری بیان میں اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس سے مغربی ایشیا میں مستقل امن کی راہ ہموار ہوگی۔ یہ جنگ بندی اس وقت سامنے آئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم “ٹروتھ سوشل” کے ذریعے اس کا اعلان کیا۔
بھارتی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ بھارت شروع سے ہی اس مؤقف پر قائم ہے کہ کسی بھی تنازع کا حل صرف بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے ممکن ہے۔ بیان میں کہا گیا، “ہم مسلسل اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ موجودہ کشیدگی کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حالات کو پرسکون کیا جائے اور امن کے قیام کے لیے مکالمہ اور سفارتی کوششیں جاری رکھی جائیں۔”
وزارت نے ایک ماہ سے زائد عرصے تک جاری امریکہ-اسرائیل-ایران تنازع پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس جنگ کے باعث عالمی سطح پر توانائی کی فراہمی اور تجارتی نظام شدید متاثر ہوئے، جس سے عام شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت نے امید ظاہر کی کہ جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرمز کے ذریعے توانائی کی سپلائی اور عالمی تجارت کا بہاؤ دوبارہ معمول پر آجائے گا۔
دوسری جانب ایران میں موجود بھارتی شہریوں کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے۔ تہران میں بھارتی سفارت خانے نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور پر ملک چھوڑنے کی تیاری کریں اور سفارت خانے کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ساتھ ہی خبردار کیا گیا کہ بغیر پیشگی رابطے کے کسی بین الاقوامی زمینی سرحد کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔
حکام نے بتایا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے اور انہیں سفارت خانے کی جانب سے فراہم کردہ ہنگامی نمبرز اور رہنمائی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔