آئی ایم ڈی کی پیش گوئی: ملک میں مانسون فعال، ان ریاستوں میں موسلادھار بارش متوقع، جانیے آج کا موسم
اگلے چند دنوں میں پنجاب، اتر پردیش، راجستھان اور مغربی ہمالیائی ریاستوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔
Published : July 21, 2026 at 1:29 PM IST
نئی دہلی: محکمۂ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ جنوب مغربی مانسون اس ہفتے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں سرگرم رہے گا۔ اس کے زیر اثر کئی علاقوں میں درمیانی سے موسلادھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ یہ موسمی سرگرمی ایک فعال مانسون اور شمال، مشرقی اور وسطی ہندوستان میں کئی اوپری ہوا کے چکروات کی وجہ سے ہو رہی ہے۔
دہلی میں آج ہلکی سے بھاری بارش ہو رہی ہے، جس سے حالیہ گرم اور خشک موسم سے بہت ضروری راحت ملی ہے۔ محکمۂ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے کہا ہے کہ دہلی میں منگل کو شدید بارش ہوسکتی ہے، جبکہ جمعرات سے ہلکی بارش متوقع ہے۔ سردیوں کے موسم میں بھاری بارش کے لیے ایک مضبوط مغربی ڈسٹربنس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک ہلکی ویسٹرن ڈسٹربنس مانسون کے موسم میں مانسون کی گرت سے ملنے کے بعد بھاری بارش کا سبب بن سکتی ہے۔
شمال مغربی ہندوستان
اگلے چند دنوں میں پنجاب، اتر پردیش، راجستھان اور مغربی ہمالیائی ریاستوں میں موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ آئی ایم ڈی نے آسمانی بجلی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، ہریانہ، دہلی، پنجاب، اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری سے بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔
وسطی ہندوستان
مانسون کی سرگرمی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ میں مضبوط رہنے کی امید ہے۔ ان علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے جبکہ بارش کے ساتھ ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ مشرقی مدھیہ پردیش میں الگ تھلگ بہت بھاری بارش کا امکان ہے۔
مشرقی ہندوستان
بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ اور مغربی بنگال میں مانسون کے فعال رہنے کی امید ہے۔ ان ریاستوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمۂ موسمیات نے بہار میں الگ تھلگ مقامات پر بہت بھاری بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران گرج چمک اور گرج چمک کی بھی توقع ہے۔
شمال مشرقی ہندوستان
اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں بارش پورے ہفتے جاری رہنے کی توقع ہے۔ اس خطے کے کئی حصوں میں بھاری سے بہت زیادہ بارش متوقع ہے، جس سے پانی جمع ہونے اور سیلاب کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔
ملک کے مغربی حصے
کونکن اور گوا، وسطی مہاراشٹر، اور گجرات میں اس ہفتے بھاری بارش کی توقع ہے۔ محکمۂ موسمیات نے کونکن اور گوا اور وسطی مہاراشٹر میں الگ تھلگ بھاری بارش کی پیش گوئی کی ہے، گجرات میں بھی بھاری بارش کی توقع ہے۔
جنوبی جزیرہ نما علاقہ
آنے والے دنوں میں ساحلی کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور ملحقہ علاقوں میں بارش جاری رہنے کی توقع ہے۔ کیرالہ اور ساحلی کرناٹک میں بڑے پیمانے پر بارش ہونے کی توقع ہے، جب کہ دیگر جنوبی ریاستوں میں کافی حد تک بارش ہونے کی توقع ہے۔
آئی ایم ڈی کے مطابق، مانسون کے فعال حالات کو سری گنگا نگر سے شمال مغربی خلیج بنگال تک پھیلا ہوا مانسون گرت کے ساتھ ساتھ پنجاب، اتر پردیش، جھارکھنڈ، راجستھان، خلیج بنگال اور آسام میں کئی اوپری ہوا کے چکروات سے مدد مل رہی ہے۔ ماہی گیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سمندری حالات اور تیز ہواؤں کی وجہ سے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں نہ جائیں۔