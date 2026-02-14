’’آگے کنواں، پیچھے کھائی جیسے حالات‘‘، بھارت-امریکہ تجارتی معاہدے پر راہل گاندھی کا مرکز پر نشانہ
کانگریس نے بھارت امریکہ تجارتی معاہدے پرحکومت پر حملہ تیز کر دیا ہے۔ راہل گاندھی نے اس معاملے میں حکومت پر سنگین الزامات لگائے ہیں۔
Published : February 14, 2026 at 3:37 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے ہفتہ کو وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت پر ہندوستان-امریکہ عبوری تجارتی معاہدے میں ٹیرف کی شرائط پر ملک کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا۔
انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے ہندوستان میں کپاس کے کسانوں اور ٹیکسٹائل برآمد کنندگان بری طرح متاثر ہوں گے۔ راہل گاندھی نے نشاندہی کی کہ ہندوستانی ٹیکسٹائل پر امریکہ میں 18 فیصد ٹیرف لگایا جاتا ہے۔ وہیں، بنگلہ دیش کو ٹیکسٹائل کی برآمدات پر صفر فیصد ٹیرف کا فائدہ اس شرط پر دیا جا رہا ہے کہ وہ امریکی کپاس درآمد کرے۔
VIDEO | On India-US trade deal, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) says, " india's textile sector employs five crore families. prime minister narendra modi's u.s. deal will destroy india's textile industry, completely wipe it out. and he knows this, and so does the entire… pic.twitter.com/T1rDR3JYWK— Press Trust of India (@PTI_News) February 14, 2026
پالیسی فریم ورک پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ امریکی کپاس کی درآمد سے گھریلو کسانوں کو نقصان پہنچے گا جبکہ درآمد نہ کرنے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ بنگلہ دیش بھارت سے کپاس کی درآمد کو کم کرنے یا روکنے کا اشارہ دے رہا ہے، جس سے بھارتی پروڈیوسرز کی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔
سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں، کانگریس ایم پی نے لکھا، "18فیصد ٹیرف بمقابلہ صفرفیصد۔ میں بتاؤں گا کہ کس طرح ایکسپرٹ جھوٹے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اس معاملے پر کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، وہ کس طرح بھارت امریکہ تجارتی معاہدے کے ذریعے ہندوستان کے کپاس کے کسانوں اور ٹیکسٹائل کے برآمد کنندگان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کو امریکہ کو ملبوسات کی برآمدات پر صفر فیصد ٹیرف کا فائدہ دینے کی پیشکش کی جا رہی ہے، بشرطیکہ وہ امریکی کپاس درآمد کرے۔ جبکہ ہندوستانی ملبوسات پر 18 فیصد ٹیرف کا اعلان کیا گیا ہے۔
راہل گاندھی نے مزید کہا کہ، جب میں نے پارلیمنٹ میں بنگلہ دیش کو دی جانے والی خصوصی چھوٹ کے بارے میں سوال اٹھایا تو مودی حکومت کے ایک وزیر نے جواب دیا: "اگر ہم وہی فوائد چاہتے ہیں تو ہمیں امریکہ سے کپاس درآمد کرنا پڑے گی۔" اس حقیقت کو اب تک ملک سے کیوں چھپایا گیا؟‘‘ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ لاکھوں لوگوں کو بے روزگاری اور معاشی مشکلات میں دھکیل دے گا۔
انہوں نے حکومت کے مذاکرات کے طریقہ کار کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ قومی مفاد میں ایک معاہدے سے کپاس کے کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل برآمد کنندگان دونوں کا تحفظ ہونا چاہیے تھا۔ پوسٹ میں لکھا گیا، "اور یہ کیسی پالیسی ہے؟ کیا یہ واقعی ایک انتخاب ہے، یا یہ ہمیں 'آگے کنواں، پیچھے کھائی' کی صورت حال میں دھکیلنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ اگر ہم امریکی کپاس درآمد کریں گے، تو ہمارے اپنے کسان برباد ہو جائیں گے۔
اگر ہم اسے درآمد نہیں کرتے ہیں تو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری پیچھے رہ جائے گی اور تباہ ہو جائے گی، اور اب بنگلہ دیش اشارہ دے رہا ہے کہ وہ بھارت سے کپاس کی درآمد کو کم کر سکتا ہے یا روک سکتا ہے۔"
پوسٹ میں مزید لکھا گیا، "ٹیکسٹائل انڈسٹری اور کپاس کی کاشت ہندوستان کی روزی روٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی ان شعبوں پر منحصر ہے۔ ان شعبوں پر حملہ کرنے کا مطلب لاکھوں خاندانوں کو بے روزگاری اور معاشی بحران میں دھکیلنا ہے۔
دور کی سوچ رکھنے والی حکومت، ملک کے بہترین مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ایسا معاہدہ کرتی جو کپاس کے کاشتکاروں اور ٹیکسٹائل کے برآمد کنندگان دونوں کی خوشحالی کو تحفظ اور یقینی بناتی، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ ان کے وزراء نے ایک معاہدہ کیا ہے جس سے دونوں شعبوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔"
بھارت-امریکہ عبوری معاہدہ، جس کا گزشتہ ہفتے اعلان کیا گیا، دونوں ممالک کے درمیان باہمی طور پر فائدہ مند تجارتی معاہدے کے لیے ایک فریم ورک کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ معاہدہ امریکی صنعتی اشیا اور مختلف قسم کی خوراک اور زرعی مصنوعات پر محصولات کو ختم یا کم کر دے گا، بشمول خشک ڈسٹلرز کے اناج، جانوروں کی خوراک کے لیے سرخ جوار، درختوں کے گری دار میوے، تازہ اور پراسیس شدہ پھل، سویا بین کا تیل، شراب اور اسپرٹ اور دیگر مصنوعات۔
بدلے میں، امریکہ منتخب ہندوستانی اشیا پر 18 فیصد کا باہمی ٹیکس عائد کرے گا، جس میں کپڑے، چمڑے، جوتے، پلاسٹک، ربڑ، نامیاتی کیمیکل، ہوم ڈیکور، کاریگر مصنوعات اور کچھ مشینری شامل ہیں۔ مکمل طور پر لاگو ہونے پر، عام دواسازی، جواہرات اور ہیروں اور ہوائی جہاز کے پرزوں جیسی اشیاء پر امریکی محصولات ختم کر دیے جائیں گے۔
یہ بھی پڑھیں: