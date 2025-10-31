بھارت اور امریکہ کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدہ
دفاعی فریم ورک معاہدے پر کوالالمپور میں راجناتھ سنگھ اور ان کے امریکی ہم منصب کے درمیان ایک میٹنگ میں دستخط کیے گئے۔
نئی دہلی: بھارت اور امریکہ نے جمعہ کو وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور ان کے امریکی ہم منصب پیٹر ہیگ سیتھ کے درمیان کوالالمپور میں ملاقات کے دوران اگلے 10 سالوں کے لئے دفاعی شعبے میں تعاون کے لئے ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔
امریکی وزیر دفاع پیٹر ہیگ سیتھ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس پیشرفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے "دفاعی تعلقات پہلے کبھی مضبوط نہیں رہے۔" ہیگستھ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہاکہ "میں نے ابھی راج ناتھ سنگھ سے 10 سالہ یو ایس انڈیا ڈیفنس فریم ورک پر دستخط کرنے کے لیے ملاقات کی ہے۔"
I just met with @rajnathsingh to sign a 10-year U.S.-India Defense Framework.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025
This advances our defense partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence.
We're enhancing our coordination, info sharing, and tech cooperation. Our defense ties have never been… pic.twitter.com/hPmkZdMDv2
محکمہ جنگ کے سربراہ، جو پہلے محکمہ دفاع کے نام سے جانا جاتا تھا، نے کہا کہ یہ معاہدہ بھارت-امریکہ دفاعی شراکت داری کو آگے بڑھائے گا، اور اسے "علاقائی استحکام کےلئے اہم قرار دیا ہے۔ ہم اپنے ہم آہنگی، معلومات کے تبادلے اور تکنیکی تعاون کو بڑھا رہے ہیں۔"
وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بھی 10 سالہ معاہدے پر دستخط کی تصدیق کی اور ہیگستھ کے ساتھ اپنی ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، راج ناتھ نے کہا، "کوالالمپور میں میرے امریکی ہم منصب پیٹر ہیگ سیتھ کے ساتھ ایک نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ ہم نے 10 سالہ 'امریکہ-بھارت بڑی دفاعی شراکت داری' کے فریم ورک پر دستخط کیے ہیں۔" سنگھ نے مزید زور دیا کہ یہ فریم ورک "بھارت-امریکہ دفاعی تعلقات کے پورے اسپیکٹرم کو پالیسی کی سمت اہمیت فراہم کرے گا۔"
Had a fruitful meeting with my US counterpart @SecWar Peter Hegseth in Kuala Lumpur. We signed the 10 years ‘Framework for the US-India Major Defence Partnership’. This will usher in a new era in our already strong defence partnership.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 31, 2025
This Defence Framework will provide policy… pic.twitter.com/IEP6Udg9Iw
انہوں نے کہا کہ "یہ ہماری پہلے سے مضبوط دفاعی شراکت داری میں ایک نئے دور کا آغاز کرے گا۔ یہ ہمارے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک ہم آہنگی کا اشارہ ہے اور شراکت داری کے ایک نئے عشرے کا آغاز کرے گا۔ ہماری شراکت داری آزادانہ اصولوں پر مبنی ہے۔"
راجناتھ سنگھ اور پیٹر ہیگ سیتھ کے درمیان ملاقات کوالالمپور میں آسیان-بھارت کے وزرائے دفاع کی غیر رسمی میٹنگ کے موقع پر ہوئی۔