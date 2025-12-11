بھارت اور امریکہ کے بیچ دفاع، ٹیکنالوجی اور تجارت میں اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر اہم بات چیت
ٹرمپ اور پی ایم مودی کے بیچ فروری میں ہونے والے تجارتی مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوششیں جاری ہیں۔
Published : December 11, 2025 at 8:50 AM IST
نئی دہلی: امریکی انڈر سکریٹری برائے سیاسی امور ایلیسن ہوکر نے بھارت کے سکریٹری خارجہ وکرم مصری سے بات چیت کی۔ دونوں فریق نے فروری کی میٹنگ کے دوران صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے پیش کردہ وژن کو ٹھوس نتائج میں تبدیل کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ ہوکر تزویراتی اور اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے بھارت کے پانچ روزہ دورے پر ہیں۔
امریکی سفارت خانے کے مطابق ہوکر نے دفاع، توانائی، ٹیکنالوجی، خلائی اور سپلائی چین جیسے شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے انتظامیہ کے ارادے سے بھارت کو آگاہ کیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ "یہ میٹنگ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کی فروری کی میٹنگ کے وژن کو ٹھوس پیش رفت میں تبدیل کرنے کا ایک موقع ہے جس سے امریکی سلامتی، ملازمتوں اور مسابقت میں اضافہ ہوتا ہے، جب کہ بھارت کے طویل مدتی اہداف کی بھی حمایت ہوتی ہے۔"
وزارت خارجہ نے کہا کہ دفتر خارجہ کے مشاورتی طریقہ کار کے تحت ہونے والی بات چیت میں بھارت امریکہ جامع عالمی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا جامع جائزہ لینے کا موقع ملا۔ ایجنڈے میں تجارت، سرمایہ کاری، دفاعی تعلقات، سول جوہری تعاون، ضروری معدنیات، نئی ٹیکنالوجیز، اور قابل اعتماد سپلائی چین کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک ٹیکنالوجی کے استعمال سے تعلقات کو تبدیل کرنے کے لیے جاری اقدام شامل تھے۔
دونوں فریق نے علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا اور آزاد اور کھلے ہند-بحرالکاہل کے لیے اپنی مشترکہ حمایت کا اعادہ کیا۔ فروری میں وزیر اعظم مودی کے واشنگٹن کے دورے کے کئی بڑے اعلانات ہوئے، جن میں بھارت کا امریکی تیل، گیس اور فوجی پلیٹ فارمز کی خریداری بڑھانے کا وعدہ بھی شامل ہے۔ نئی دہلی اور واشنگٹن نے ایک بڑے تجارتی معاہدے کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا اور سنہ 2030 تک سالانہ دو طرفہ تجارت میں 500 بلین امریکی ڈالر کا ہدف مقرر کیا۔
امریکی سفارت خانے نے مزید کہا کہ انڈر سکریٹری نے "دفاع، توانائی، ٹیکنالوجی، خلائی اور قابل اعتماد سپلائی چین میں تعاون کو گہرا کرنے اور امریکہ بھارت تعاون کی قدر پر زور دیا، جو امریکی اختراع کو فروغ دیتا ہے اور بھارت کو ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک عالمی لیڈر کے طور پر ابھرنے میں مدد کرتا ہے۔"
اس میں کہا گیا کہ انہوں نے خارجہ سکریٹری کو ان کی مسلسل شراکت داری کے لیے سراہا، کیونکہ امریکہ اور بھارت دونوں نے مشترکہ ترجیحات کو آگے بڑھا رہے ہیں جس سے امریکی عوام کو ٹھوس فوائد ملتے ہیں اور بھارت کے قومی مقصد کو بھی پورا کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ فریقین نے موجودہ ڈائیلاگ چینلز کے تحت مسلسل پیش رفت کا خیرمقدم کیا اور اہم شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے فوجی شراکت داری، ٹیکنالوجی اور تجارت کے مواقع کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔
فروری میں شروع کی گئی اس پہل، "ٹرانسفارمنگ دی ریلیشن شپ بذریعہ اسٹریٹجک ٹیکنالوجی" کا مقصد محفوظ سپلائی چینز کی تعمیر، اختراع کو فروغ دینا، اور اے آئی اور سیمی کنڈکٹرز جیسی اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز پر تعاون کو بڑھانا ہے۔ دونوں حکومتوں نے تجارتی تعلقات کو وسعت دینے اور اسٹریٹجک لحاظ سے اہم شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے بات چیت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
