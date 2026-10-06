اتراکھنڈ میں بھارت اور یو اے ای کی مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز، پہاڑی جنگی مہارتوں پر خصوصی توجہ
مشترکہ فوجی مشقوں میں دونوں ملک کی افواج پہاڑی جنگی مہارتو، آپسی تال میل اور باہمی مفاہمت کو فروغ دے رہے ہیں۔
By PTI
Published : October 6, 2026 at 8:31 AM IST
نئی دہلی: بھارت اور متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کے فوجیوں کے درمیان پیر کے روز اتراکھنڈ میں ایک مشترکہ فوجی مشق کا آغاز ہوا، جس کا مقصد پہاڑی جنگی مہارتوں پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے آپسی تال میل، باہمی مفاہمت اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔
'ایکسرسائز ماؤنٹین گارڈین' کے نام سے جاری اس مشق میں دونوں افواج کی مساوی نمائندگی کے ساتھ کل 92 اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ وزارتِ دفاع کے مطابق، بھارتی فوج کے دستے میں 'بھیرو بٹالین' کے فوجی شامل ہیں، جب کہ متحدہ عرب امارات کے فوجی دستے میں 'ماؤنٹین انفنٹری بٹالین' کے جوان شامل ہیں۔
ایک بیان میں کہا گیا کہ "دونوں افواج کی خواتین افسران اور فوجی بھی خصوصی کرداروں میں اس مشق میں حصہ لے رہی ہیں۔" بھارت اور متحدہ عرب امارات کی یہ مشترکہ فوجی مشق فارن ٹریننگ نوڈ، چوبٹیا، اتراکھنڈ میں شروع ہوئی۔
بیان کے مطابق، پانچ سے اٹھارہ اکتوبر تک جاری رہنے والی اس مشق کا مقصد پہاڑی جنگی مہارتوں پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے آپسی تال میل، باہمی مفاہمت اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔
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مشق کے دوران، دونوں ممالک کے فوجی دستے مشترکہ منصوبہ بندی، تزویراتی مشقوں، فائرنگ کی مشق، نگرانی، ڈرون آپریشنز، جسمانی برداشت کی تربیت، راک کلائمبنگ، رکاوٹوں کو پار کرنے کی ٹریننگ اور مربوط فیلڈ ایکسرسائز انجام دیں گے۔
بیان میں کہا گیا کہ "اس تربیت میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس آپریشنز بھی شامل ہوں گے، اور مشکل پہاڑی علاقوں میں کارروائیوں کے لیے موزوں ٹیکٹکس، تکنیکوں اور طریقہ کار کا تبادلہ کیا جائے گا۔"
وزارتِ دفاع کے مطابق کہ 'ایکسرسائز ماؤنٹین گارڈین 2026' دونوں افواج کو پیشہ ورانہ تجربات کے تبادلے، تزویراتی مہارت کو بڑھانے اور آپریشنل طریقہ کار میں بہترین طریقوں کو آپس میں شیئر کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ یہ مشق بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان فوجی تعاون کو مزید مضبوط کرے گی، اور دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور اعتماد کے رشتوں کو مزید گہرا کرے گی۔
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