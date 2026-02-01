بلوچستان سے متعلق پاکستان کے الزامات بے بنیاد، اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش: بھارت
Published : February 1, 2026 at 5:12 PM IST
نئی دہلی: بھارت نے اتوار کے روز پاکستان کی جانب سے بلوچستان میں بدامنی کے لیے بھارت کو موردِ الزام ٹھہرانے کے دعوؤں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ یہ پاکستان کی پرانی عادت ہے کہ وہ اپنی اندرونی ناکامیوں اور مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پر الزامات عائد کرتا ہے۔
رندھیر جیسوال نے پاکستانی فوج کے ان دعوؤں پر ردِعمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کا ان الزامات سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن میں کہا گیا تھا کہ بھارت بلوچستان میں امن خراب کرنے کی کوششوں میں مبینہ طور پر دہشت گرد عناصر کی حمایت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، “ہم پاکستان کی جانب سے لگائے گئے ان بے بنیاد الزامات کو قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں۔ یہ اس کی اپنی اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کی روایتی چال ہے۔”
انہوں نے مزید کہا کہ ہر پرتشدد واقعے کے بعد بے سروپا دعوے دہرانے کے بجائے پاکستان کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کے عوام کے طویل عرصے سے زیرِ التوا مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے۔ ترجمان نے کہا کہ بلوچستان میں جبر، ظلم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ریکارڈ عالمی سطح پر معروف ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان میں مختلف انسدادِ دہشت گردی کارروائیوں کے دوران کم از کم 15 پاکستانی فوجی اور 92 عسکریت پسند مارے گئے۔ فوج کے مطابق یہ کارروائیاں اس وقت شروع کی گئیں جب نسلی بلوچ گروہوں سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسندوں نے مختلف علاقوں میں حملے کیے۔ بھارت نے ان کارروائیوں اور الزامات سے خود کو مکمل طور پر الگ قرار دیا ہے۔