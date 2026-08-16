اسرائیل کے ساتھ گہری دوستی کے درمیان بھارت نے سینئر سفارت کار کو بھیجا فلسطین
بھارت-اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے درمیان، بھارت نے فلسطین کے ساتھ "دوستانہ تعلقات" کو مضبوط کرنے کے لیے قدم اٹھایا۔
Published : August 16, 2026 at 11:20 AM IST
نئی دہلی: غزہ تنازعہ کو ختم کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کے درمیان، بھارت فلسطین کے ساتھ "دوستانہ تعلقات" مضبوط کرنے کے لیے ایک سینئر ڈپلومیٹ (سفارت کار) کو وہاں بھیج رہا ہے۔ وزارتِ خارجہ نے ایک پریس ریلیز میں بتایا کہ سفیر شری پریا رنگا ناتھن 16 سے 21 اگست تک فلسطین کے ساتھ ساتھ مصر اور لبنان کا سرکاری دورہ کریں گی۔
یہ دورہ اس اعلان کے ایک ماہ بعد ہو رہا ہے جس میں بھارت نے ویسٹ بینک میں ایک اسپیشلٹی اسپتال، فلسطینیوں کے لیے مصنوعی اعضاء لگانے کا مرکز اور ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ بنانے کی بات کہی تھی۔
بھارت کا دو ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ
بھارت نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یو این آر ڈبلیو اے (UNRWA) کو ہر سال 5 ملین ڈالر کی مالی امداد دینا جاری رکھے گا۔ بھارت نے بار بار 'ٹو اسٹیٹ سلوشن' (دو ریاستی حل) کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے، جس کے تحت بین الاقوامی قانون کے مطابق اسرائیل اور فلسطین تسلیم شدہ سرحدوں کے ساتھ امن سے ایک دوسرے کے پہلو میں رہ سکیں۔
اسرائیل کے ساتھ مضبوط اور گہرے تعلقات ہونے کے باوجود، بھارت نے اقوامِ متحدہ (UN) کی رکنیت کے لیے فلسطین کی دعویداری کی بھی حمایت کی ہے۔ یہ دورہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ تنازعہ کو ختم کرنے کی کوششوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ امریکہ نے ایک امن منصوبے پر زور دیا ہے جس میں حماس کے ہتھیار بتدریج ختم کرنا اور اس کے بدلے اسرائیلی افواج کی واپسی شامل ہے۔
اسرائیل کو بین الاقوامی تنقید کا مسلسل سامنا
اس پورے عمل کی نگرانی 'بورڈ آف پیس' نامی ایک بین الاقوامی تنظیم کرے گی، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حماس کو پہلے اپنے ہتھیار چھوڑنے ہوں گے۔ اسرائیل کو مسلسل بین الاقوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جون 2026 میں آنے والی یو این (UN) انکوائری کمیشن کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے فلسطینی بچوں کو نشانہ بنایا، جو غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی کے مترادف ہے۔
کانگریس نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی بھارت کی روایتی مغربی ایشیائی پالیسی سے ہٹ گئی ہے۔ کانگریس رہنما سونیا گاندھی نے جون میں ایک مضمون میں غزہ پر حکومت کی "خاموشی" پر سوالات اٹھائے تھے۔
بھارت اور اسرائیل کے درمیان گہرے تعلقات
سونیا گاندھی نے اپنے مضمون میں کہا تھا کہ بھارت نے فلسطینی حقوق پر اپنے تاریخی موقف کے بجائے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دی ہے۔ بی جے پی نے جواب میں کانگریس پارٹی پر "ووٹ بینک کی سیاست" اور منتخب مسائل پر ناراضگی ظاہر کرنے کا الزام لگایا تھا۔
بھلے ہی بھارت نے فلسطین کے ساتھ رابطہ بڑھایا ہے، لیکن بھارت اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بھی گہرے ہوتے گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاع، انسدادِ دہشت گردی کی سرگرمیوں اور انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کے معاملات میں قریبی تعاون کے ساتھ ایک 'خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری' ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی، نیتن یاہو کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے آخری بار چھ اگست کو بات کی تھی، جب انہوں نے دوطرفہ تعلقات اور مغربی ایشیا میں ہونے والے واقعات کا جائزہ لیا تھا۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی کارروائی کے باعث بین الاقوامی سطح پر تنقید کا سامنا کرنے کے باوجود، نیتن یاہو نے بھارت کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دینا جاری رکھا ہے۔
امریکہ دنیا میں اسرائیل کا "واحد طاقتور اتحادی"
دراصل، جولائی میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے غزہ میں فوجی کارروائی اور وہاں پیدا ہونے والے انسانی بحران کو لے کر بڑھتی ہوئی عالمی تنقید کے درمیان امریکہ کو دنیا میں اسرائیل کا "واحد طاقتور اتحادی" بتایا تھا۔ وینس کی بات کا جواب دیتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اگرچہ ٹرمپ اسرائیل کے "سب سے اچھے دوست" ہیں، لیکن اسرائیل کے "کچھ اور دوست بھی ہیں، جیسے بھارت نام کا ایک چھوٹا سا ملک۔"