بھارتی ڈاکٹر کابل میں افغان ڈاکٹروں کو تربیت دیں گے
یہ فیصلہ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا اور ان کے افغان ہم منصب مولوی نور جلال جلالی کے درمیان ملاقات کے بعد لیا گیا۔
Published : December 18, 2025 at 6:46 PM IST
نئی دہلی: صحت کے شعبے میں افغانستان کی مدد کرنے کے بھارت کے اعلان کے مطابق بھارت کے سینئر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم میڈیکل کیمپ لگانے اور افغان ڈاکٹروں کو تربیت دینے کے لیے افغانستان کا سفر کرے گی۔
یہ فیصلہ بدھ کی شام نئی دہلی میں مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا اور افغان وزیر صحت مولوی نور جلال جلالی کے درمیان ملاقات کے دوران لیا گیا۔ میٹنگ میں استعداد کار بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارت افغانستان میں میڈیکل کیمپ لگانے اور افغان ڈاکٹروں کو تربیت دینے کے لیے سینئر ہندوستانی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم افغانستان بھیجنے کے طریقوں پر کام کر رہا ہے۔
ایک سینئر سرکاری اہلکار نے جمعرات کو ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اس بات چیت میں "جون سنہ 2025 میں کابل میں منعقدہ 'جے پور فٹ کیمپ' کی کامیابی کا تذکرہ کیا گیا جہاں 75 مصنوعی اعضاء لگائے گئے تھے۔ آنے والے سال میں اس طرح کے مزید کیمپوں کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔"
بھارت نے ہنگامی حالات اور سنگین بیماریوں میں مبتلا افغان مریضوں کو مفت طبی علاج اور طبی ویزا فراہم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ اپریل سنہ 2025 میں افغان ویزا کے نئے ماڈیول کے آغاز کے بعد سے گذشتہ چار مہینوں میں 200 سے زائد میڈیکل ویزوں سمیت کل 500 ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔
نڈا نے افغانستان کے لیے ہندوستان کی اہم انسانی امداد کا بھی ذکر کیا، جس میں غذائی اجناس، ادویات، ویکسین، اور ہنگامی امدادی مواد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ شراکت داری میں بحالی کے پروگراموں کی حمایت بھی شامل ہے۔
اہلکار نے کہا کہ "نڈا اور جلالی کے درمیان ملاقات کے دوران بھارت نے افغانستان کے شعبہ صحت اور انسانی ضروریات کی حمایت کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔" ملاقات کے دوران دونوں فریق نے صحت سے متعلق جاری تعاون کا جائزہ لیا اور ہیلتھ کے بنیادی ڈھانچے، طبی سامان کی فراہمی اور صلاحیت میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
نڈا نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت کے عوام کی خیرخواہی پر مبنی نقطہ نظر سے متاثر ہو کر وزیر اعظم نریندر مودی نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کے ساتھ بھارت کے ربط، فلاح و بہبود، صلاحیت اور صحت کی ضروری خدمات تک رسائی پر توجہ دینی چاہیے۔
نڈا نے کہا کہ افغانستان کے لیے بھارت کی امداد انسانی وجوہات اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان دیرینہ تعلقات پر مبنی ہے۔ یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ بھارت نے افغانستان میں شعبہ صحت کے بنیادی ڈھانچے کے کئی اہم منصوبوں پر عمل درآمد کیا ہے، جن میں پکتیا، خوست اور پکتیکا صوبوں میں پانچ زچگی اور ہیلتھ کلینک کی تعمیر، کابل میں 30 بستروں پر مشتمل ایک اسپتال اور کینسر کے علاج کے مرکز، ٹراما سینٹر، تشخیصی مرکز اور تھیلیسیمیا سینٹر جیسی اہم سہولیات کی تعمیر یا اپ گریڈیشن شامل ہیں۔
اہلکار نے کہا، "صحت کے شعبے میں مدد کے لیے مزید تجاویز پر فی الحال غور کیا جا رہا ہے۔" نڈا نے مزید کہا کہ بھارت نے گذشتہ چار برسوں میں افغانستان کو 327 ٹن ادویات اور ویکسین فراہم کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ افغان وزارت صحت عامہ کی درخواست پر کینسر کی دوائیں اور سی ٹی سکین مشین بھیجنے کے لیے تیار ہیں اور اس ماہ کے آخر تک یہ فراہم کر دی جائیں گی۔ اہلکار نے مزید کہا کہ افغانستان کی جانب سے ملی تجاویز کے مطابق ریڈیو تھراپی مشین اور اضافی طبی سامان فراہم کرنے پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔
