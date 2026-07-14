فلسطین کے حق میں بھارت کا دوٹوک مؤقف، اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت کی حمایت کا اعادہ
بھارت نہ صرف دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے بلکہ اقوام متحدہ میں فلسطین کی مکمل رکنیت کی بھی تائید کرتا ہے۔
By PTI
Published : July 14, 2026 at 1:24 PM IST
نئی دہلی: بھارت نے ایک مرتبہ پھر فلسطین کے حق میں اپنا واضح مؤقف دہراتے ہوئے اقوام متحدہ (یو این) کی مستقل رکنیت کے لیے فلسطین کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نئی دہلی نے اس دیرینہ تنازع کے حل کے لیے دو ریاستی فارمولے کی مکمل تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کو بین الاقوامی قانون کے مطابق تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر امن اور سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔
یہ مؤقف وزارتِ خارجہ کی سکریٹری سری پریا رنگاناتھن نے پیر کے روز بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں منعقدہ فلسطین ڈونر گروپ کے وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پیش کیا۔ وزارتِ خارجہ (ایم ای اے) کے مطابق سری پریا رنگاناتھن نے کہا کہ بھارت طویل عرصے سے فلسطینی عوام کا قابلِ اعتماد شراکت دار رہا ہے اور مستقبل میں بھی فلسطینی عوام کی ترقی اور فلاح کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت نہ صرف دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے بلکہ اقوام متحدہ میں فلسطین کی مکمل رکنیت کی بھی تائید کرتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ بھارت کی جانب سے فلسطین میں جاری ترقیاتی منصوبے مقامی ضروریات کے مطابق ترتیب دیے جاتے ہیں۔ ان منصوبوں میں صحت، تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت، صلاحیت سازی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی پروگرام شامل ہیں۔ سری پریا رنگاناتھن نے کہا کہ بھارت اس وقت فلسطین میں صحت عامہ، خواتین کو بااختیار بنانے اور ادارہ جاتی ترقی کے متعدد منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بحالی، صحت، تعلیم اور ہنر مندی کی تربیت سے متعلق کئی نئے منصوبوں کا بھی اعلان کیا۔
یہ بھی پڑھیں: ٹی جی 20 لیگ: 'کامیابی ٹیلنٹ پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے': حیدرآباد ای چیمپئنز مینجمنٹ
بھارت کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب غزہ کی جنگ کے باعث عالمی سطح پر فلسطین کو ایک خودمختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے اور اسے اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کے مطالبات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت نے ایک بار پھر اپنے روایتی مؤقف کو دہراتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ فلسطینی عوام کے جائز حقوق اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بھی حمایت کرتا ہے۔