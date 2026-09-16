'سمندر میں ٹکرائے دونوں ممالک کے جہاز' بھارت نے پاکستان کو دیا انتباہ
بھارت نے پاکستانی سفارت کار کو طلب کر کے ان کے رویے پر سخت احتجاج درج کرایا۔ پڑھیں پوری خبر
Published : September 16, 2026 at 4:01 PM IST
نئی دہلی: بھارت نے بدھ کے روز پاکستان ہائی کمیشن کے ناظمِ امور (چارج ڈی افیئرز) کو طلب کیا۔ وزارتِ خارجہ نے انہیں اپنی حرکتوں پر قابو رکھنے کو کہا۔ دراصل بحیرۂ عرب (Arabian Sea) میں پاکستان کا جہاز بھارت کے جہاز سے ٹکرا گیا تھا۔
وزارتِ خارجہ کے مطابق، 15 ستمبر 2026 کی شام کو، شمالی بحیرۂ عرب میں معمول کے نگرانی مشن (Routine Surveillance Mission) پر تعینات بھارتی بحریہ کے ایک فرنٹ لائن جنگی جہاز کے پاس پاکستان کا ایک بحری جہاز تیز رفتاری سے آیا اور اس نے غیر پیشہ ورانہ اور غیر محفوظ طریقے سے حرکتیں کیں۔ اس سے دونوں جہازوں کے درمیان ٹکر ہو گئی۔ تاہم، کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔
The Chargé d'Affaires of the High Commission for Pakistan in New Delhi was summoned to the Ministry of External Affairs today, and a strong protest was lodged with him over the unacceptable and unprofessional conduct of Pakistani naval units at sea that led to a collision with a… pic.twitter.com/z10Kim5svg— ANI (@ANI) September 16, 2026
"ناقابلِ قبول اور غیر پیشہ ورانہ رویہ"
بھارتی وزارتِ خارجہ کے مطابق، سفارت کار کو طلب کر کے سمندر میں پاکستانی بحریہ کے دستوں کے "ناقابلِ قبول اور غیر پیشہ ورانہ رویے" پر سخت احتجاج درج کرایا گیا۔ معاملے کی معلومات رکھنے والے حکام نے میڈیا کو بتایا کہ یہ ٹکر 15 ستمبر کی شام کو ہوئی تھی۔
پاکستانی بحریہ کا ایک جہاز تیز رفتار سے آیا
ان کے مطابق، "شمالی بحیرۂ عرب میں معمول کے نگرانی مشن پر تعینات بھارتی بحریہ کے ایک فرنٹ لائن جنگی جہاز کے پاس پاکستانی بحریہ کا ایک جہاز تیز رفتار سے آیا اور اس نے غیر پیشہ ورانہ اور غیر محفوظ طریقے سے پیش قدمی کی۔" انہوں نے مزید بتایا، "اس وجہ سے ٹکر ہوئی۔ کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔"
پاکستانی بحریہ کا رویہ اپریل 1991 معاہدے کے خلاف
وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا، "اگرچہ بین الاقوامی سمندری حدود (International Waters) میں ہونے والے اس واقعے سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن پاکستانی بحریہ کے جہاز کا رویہ اپریل 1991 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی مشقوں، جنگی چالوں اور فوجیوں کی آمد و رفت کے بارے میں پہلے سے اطلاع دینے کے معاہدے کی دفعہ 10 (Article 10) کی براہِ راست خلاف ورزی تھا۔"
فوجی یونٹوں کو مناسب احتیاط برتنی چاہیے
وزارت کے مطابق، حکومتِ ہند نے سفارت کار سے کہا ہے کہ وہ متعلقہ پاکستانی حکام تک یہ بات پہنچائیں کہ "ایسے واقعات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنے کے لیے تمام فوجی یونٹوں کو مناسب احتیاط برتنی چاہیے اور دونوں فریقین کے درمیان متعلقہ معاہدوں کی شقوں کا احترام کرنا چاہیے۔" حکومت نے اسلام آباد میں بھارت کے 'چارج ڈی افیئرز' (سفارتی نمائندے) کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ پاکستان کی وزارتِ خارجہ کے سامنے اسی طرح کا احتجاج درج کرائیں۔