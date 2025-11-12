اسلام آباد دہشت گردانہ حملہ: بھارت نے پاکستانی وزیر اعظم کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ عالمی برادری حقیقت سے بخوبی واقف ہے اور وہ پاکستان کی چالوں سے گمراہ نہیں ہوگی۔
Published : November 12, 2025 at 8:42 AM IST
نئی دہلی: بھارت نے منگل کے روز پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے اسلام آباد میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کو نئی دہلی سے جوڑنے کے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ اس ملک کی 'فریبی' قیادت کی طرف سے جھوٹی داستان گڑھنے کا ایک پرانا حربہ ہے۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک عدالت کے باہر خودکش حملے میں 12 افراد کی ہلاکت کے چند گھنٹے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے الزام لگایا کہ اس حملے میں "بھارت کی حمایت سے سرگرم گروپ" ملوث ہیں۔ اس کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ عالمی برادری حقیقت سے بخوبی واقف ہے اور وہ پاکستان کی "مایوس کن" چالوں سے گمراہ نہیں ہوگی۔
انہوں نے الزامات سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ "بھارت واضح طور پر پاکستانی قیادت کی طرف سے لگائے جانے والے بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کو مسترد کرتا ہے۔" انہوں نے کہا، "یہ پاکستان کی طرف سے بھارت کے خلاف جھوٹا بیانیہ گھڑنے کا ایک پرانا حربہ ہے تاکہ ملک کے اندر جاری فوج سے متاثر آئینی ترمیم اور فوج کی جانب سے طاقت ہتھیانے کے موضوع سے عوام کی توجہ ہٹائی جا سکے۔"
دفاعی افواج کے سربراہ کا نیا عہدہ تشکیل دینے کے لیے آئینی ترمیم کرنے کے بعد سے شریف حکومت پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتوں کے حملوں کی زد میں ہے۔ جیسوال نے کہا، "عالمی برادری حقیقت سے بخوبی واقف ہے اور وہ پاکستان کی مایوس کن چالوں سے گمراہ نہیں ہو گی۔"
اسلام آباد میں خودکش حملے پر پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ حملہ آور عدالتی احاطے میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن ایسا کرنے میں ناکام ہونے کے بعد اس نے عمارت کے دروازے پر پولیس کی گاڑی کے قریب خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔
وہیں پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے "بھارت کی حمایت سے سرگرم" گروپوں پر حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ افغان طالبان نے دھماکے کے ذریعے پیغام بھیجا ہے۔
