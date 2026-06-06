کشمیر سے متعلق بیان بازی پر پاکستان کو بھارت کا اقوام متحدہ میں سخت پیغام
ہندوستان کے مستقل نمائندے نے کہا کہ، UNSC کی رکنیت بہت بڑی ذمہ داری ہے، متعصبانہ، جھوٹے بیانیے کو پیش کرنے کا فورم نہیں۔
By PTI
Published : June 6, 2026 at 9:40 AM IST
اقوام متحدہ: ہندوستان نے اقوام متحدہ میں جموں و کشمیر کے بارے میں اس کے "غیرضروری حوالہ" کے لئے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور عالمی ادارے کے موجودہ غیر مستقل رکن کو بتایا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور "متعصبانہ اور جھوٹے بیانیے" کو پیش کرنے کا فورم نہیں ہے۔
اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے پرواتھینی ہریش نے جمعہ کو کہا کہ، "پاکستان کی طرف سے بھارت کے سخت اندرونی معاملے، مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر سے متعلق غیرضروری حوالہ نے مجھے جواب دینے پر مجبور کیا ہے۔"
ہریش کی طرف سے یہ سخت جواب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد کی جانب سے جمعہ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سلامتی کونسل کی سالانہ رپورٹ پر اپنے ریمارکس میں جموں و کشمیر کا مسئلہ اٹھانے کے بعد سامنے آیا۔
پاکستان جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندرونی دیگر موضوعات کو اقوام متحدہ کے مختلف پلیٹ فارمز پر مسلسل اٹھاتا رہا ہے۔ پاکستان فی الحال سلامتی کونسل میں غیر مستقل رکن ہے اور اس کی مدت اس سال ختم ہو رہی ہے۔
ہریش نے یو این جی اے ہال میں کہا کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس فورم کو اپنے منقسم سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتا رہے گا۔
ہریش نے کہا، "پاکستان کی طرف سے سلامتی کونسل میں اپنی موجودگی کا غلط استعمال، بشمول متعدد غلط معلومات اور گمراہ کن مواصلات کی گردش بھی اس مخالفانہ طرز عمل کی گواہی دیتی ہے۔ میں پاکستان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رکن ہونا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ متعصبانہ اور جھوٹے بیانیے کو پھیلانے کا فورم نہیں ہے،" ہریش نے کہا۔
یہ واضح کرتے ہوئے کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہریش نے اس بات پر زور دیا کہ اس کے برعکس کوئی بھی دعویٰ بے بنیاد، تاریخی حقائق سے مبرا اور متضاد ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے خالی بیان بازی اور کھوکھلے دعوے اس بنیادی حقیقت کو نہیں بدلیں گے۔
ہندوستانی ایلچی نے یہ بھی نشاندہی کی کہ بین الاقوامی برادری سلامتی کونسل میں اصلاحات کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے تاکہ ہمیں درپیش عصری اور مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اسے مناسب بنایا جاسکے۔
انہوں نے کہا کہ، "موجودہ ڈھانچہ 1945 کی جغرافیائی سیاسی حقیقتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ جمود کو برقرار رکھنے سے اب تک سلامتی کونسل کا موثر کام نہیں ہوسکا ہے اور مستقبل میں ایسا نہیں ہوسکتا۔"
انہوں نے نوٹ کیا کہ 1960 کی دہائی میں "معمولی" اصلاحات جس نے صرف غیر مستقل زمرے میں توسیع کی، اس نے سلامتی کونسل کے کام کے بنیادی انداز کو کسی بھی مؤثر انداز میں تبدیل نہیں کیا۔
انہوں نے کہا کہ "مستقل اور غیر مستقل دونوں زمروں کی توسیع حقیقی اور بامعنی اصلاحات کے نفاذ کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔"
جی فور ممالک بھارت، برازیل، جرمنی اور جاپان نے تجویز پیش کی ہے کہ سلامتی کونسل کی رکنیت کو موجودہ 15 سے بڑھا کر 25 یا 26 کرنے کی ضرورت ہے، جس میں اصلاح شدہ کونسل 11 مستقل ارکان اور 14 یا 15 غیر مستقل ارکان پر مشتمل ہو۔
فی الحال، اقوام متحدہ کا طاقتور ادارہ پانچ ویٹو پر مشتمل ممالک چین، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ جیسے مستقل ارکان پر مشتمل ہے -
بقیہ 10 اراکین کو غیر مستقل اراکین کے طور پر دو سال کی مدت کے لیے ہارس شو ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ہندوستان آخری بار 2021-22 میں کونسل میں غیر مستقل رکن کے طور پر بیٹھا تھا۔
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