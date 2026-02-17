ہندوستان کو دنیا کی ٹاپ تین اے آئی سپر پاورز میں شامل ہونا چاہئے: پی ایم مودی
پی ایم مودی نے کہا کہ اے آئی ڈیجیٹائزیشن اور پرانی کتابوں کے ترجمے کو ممکن بنا رہا ہے۔
Published : February 17, 2026 at 8:52 PM IST
نئی دہلی: انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 ملک کے دارالحکومت میں جاری ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب گلوبل ساؤتھ میں مصنوعی ذہانت سے متعلق اتنے بڑے پیمانے پر عالمی ایونٹ ہو رہا ہے۔ خبر رساں ایجنسی اے این آئی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں، وزیر اعظم نریندر مودی نے سربراہی اجلاس کی رہنمائی کی روح، "سروجن ہتائے، سروجنا سکھائے" پر زور دیا۔ وزیر اعظم مودی نے اس نئے دور کے لیے ہندوستان کے وژن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اے آئی کو مکمل طور پر انسانوں پر مرکوز رہتے ہوئے عالمی ترقی کو تیز کرنا چاہیے۔
سربراہی اجلاس کے نعرے کو "سروجن ہتائے، سروجن سکھائے" (سب کی بھلائی، سب کی خوشی) کا حوالہ دیتے ہوئے، پی ایم مودی نے کہا کہ اے آئی ایک تہذیبی انحراف کے مقام پر ہے۔ یہ انسانی صلاحیتوں کو ان طریقوں سے بڑھا سکتا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن اگر اس کی رہنمائی نہ کی جائے تو یہ موجودہ سماجی تانے بانے کو بھی چیلنج کر سکتا ہے۔ اس لیے، ہم نے جان بوجھ کر اس سربراہی اجلاس کو اثرات کے گرد بنایا ہے، جس سے نہ صرف اختراع بلکہ بامعنی اور مساوی نتائج کو یقینی بنایا جائے۔ رہنمائی کا جذبہ، "سروجن ہتائے، سروجنا سکھائے،" ہندوستان کی تہذیبی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔
ٹیکنالوجی کا حتمی مقصد "سب کی بھلائی، سب کی خوشی" ہونا چاہیے۔ ٹیکنالوجی کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اسے بدلنا نہیں۔ یہ سربراہی اجلاس لوگوں، سیارے، اور ترقی کے ارد گرد بنایا گیا ہے۔ اے آئی سسٹمز دنیا بھر کے معاشروں میں پیدا ہونے والے علم اور ڈیٹا پر مبنی ہیں۔ اس لیے، ہم چاہتے ہیں کہ اے آئی کے فوائد ہر کسی تک پہنچیں، نہ کہ صرف ابتدائی اختیار کرنے والوں تک محدود رہیں۔
انہوں نے کہا کہ گلوبل ساؤتھ میں منعقد ہونے والی پہلی عالمی اے آئی سمٹ کے طور پر، ہندوستان ایک ایسا پلیٹ فارم بنا رہا ہے جو کم نمائندگی کرنے والی آوازوں اور ترقی کی ترجیحات کو فروغ دیتا ہے۔ اے آئی گورننس، جامع ڈیٹاسیٹس، موسمیاتی ایپلی کیشنز، زرعی پیداواری صلاحیت، صحت عامہ، اور متعدد زبانوں تک رسائی ہمارے لیے پردیی مسائل نہیں ہیں۔ وہ مرکزی ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر واضح ہے: اے آئی کو گہرائی سے انسانی مرکز میں رہتے ہوئے عالمی ترقی کو تیز کرنا چاہیے۔
ترقی یافتہ ہندوستان 2047 ویژن میں اے آئی کے کردار کے بارے میں، وزیر اعظم مودی نے کہا کہ اے آئی 2047 تک ہندوستان کی ترقی کے سفر میں ایک تبدیلی کا موقع ہے۔ سوچ سمجھ کر اور حکمت عملی کے ساتھ AI کا استعمال ترقی کے گہرے چیلنجوں سے نمٹنے میں مدد کر سکتا ہے، جبکہ مکمل طور پر نئے اقتصادی مواقع پیدا کرنے، جامع ترقی کو فروغ دینے، شہری علاقوں تک رسائی اور سابقہ مواقعوں کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔