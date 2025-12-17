راہل گاندھی نے جرمنی میں بی ایم ڈبلیو پلانٹ کا کیا دورہ، ٹی وی ایس۔بی ایم ڈبلیو شراکت داری کی ستائش
راہل گاندھی نے جرمنی دورہ کے دوران کہا کہ بھارت میں مینوفیکچرنگ زوال کا شکار، مضبوط معیشت کے لیے پیداوار میں اضافہ ضروری ہے۔
Published : December 17, 2025 at 5:25 PM IST
نئی دہلی / میونخ: لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مضبوط معیشتوں کی بنیاد مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، مگر بدقسمتی سے بھارت میں یہ شعبہ مسلسل زوال کا شکار ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ معاشی ترقی کو تیز کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر معیاری مینوفیکچرنگ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا ناگزیر ہے۔
جرمنی کے شہر میونخ میں بی ایم ڈبلیو ویلٹ اور بی ایم ڈبلیو پلانٹ کے دورے کے بعد سوشل میڈیا پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہاکہ "مینوفیکچرنگ مضبوط معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، مگر بھارت میں یہ کمزور ہو رہی ہے۔ ہمیں زیادہ پیداوار، مضبوط صنعتی نظام اور بڑے پیمانے پر معیاری ملازمتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔"
راہل گاندھی نے اپنے دورے کو ایک منفرد تجربہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی معیار کی مینوفیکچرنگ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے خاص طور پر ٹی وی ایس کی 450 سی سی موٹر سائیکل کا ذکر کیا، جو بی ایم ڈبلیو کے اشتراک سے تیار کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی میں بھارتی انجینئرنگ کو عالمی سطح پر پیش ہوتے دیکھنا فخر کا لمحہ تھا۔
کانگریس پارٹی نے ایکس (سابق ٹوئٹر) پر بتایا کہ راہل گاندھی نے بی ایم ڈبلیو ورلڈ میں بھارتی انجینئرنگ کی جھلک دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ راہل گاندھی پروگریسو الائنس کی دعوت پر جرمنی کے دورے پر ہیں، جو دنیا بھر کی 117 ترقی پسند سیاسی جماعتوں کا ایک اہم اتحاد ہے۔ اس دورے کے دوران وہ بھارتی تارکینِ وطن سے ملاقات کریں گے اور جرمن حکومت کے وزرا سے بھی تبادلۂ خیال کریں گے۔