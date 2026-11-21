سندھ طاس معاہدے پر بھارت کے مؤقف میں کوئی تبدیلی نہیں، پاکستانی وزیر کے دہلی دورے پر وزارت خارجہ کی وضاحت
پاکستانی وزیر مصدق ملک شنگھائی تعاون تنظیم کے سولائزیشنل ڈائیلاگ فورم میں شرکت کے لیے دہلی دورے پر ہیں۔
By PTI
Published : November 21, 2026 at 9:51 AM IST
نئی دہلی: پاکستانی وزیر مصدق ملک کے ایس سی او (شنگھائی تعاون تنظیم) سولائزیشنل ڈائیلاگ فورم میں شرکت کے لیے دورہ دہلی کے دوران بھارتی وزارت خارجہ نے جمعہ کے روز کہا کہ سندھ طاس معاہدے پر بھارت کا مؤقف "انتہائی واضح" ہے اور اس میں "بالکل کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے"۔
مصدق ملک جمعہ کی صبح سویرے نئی دہلی پہنچے اور شام کو تین روزہ فورم کے افتتاحی دن کی تقریب میں شرکت کی۔ تاریخی پرانا قلعہ میں بھارت کی میزبانی میں منعقد ہونے والی اس تقریب کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا۔
بھارت نے 28 اکتوبر کو اعلان کیا تھا کہ قائم شدہ روایت کے مطابق پاکستان سمیت ایس سی او کے تمام رکن ممالک کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں۔
گزشتہ سال 'آپریشن سندور' کے بعد سات سے دس مئی تک ہونے والی فوجی جھڑپوں کے بعد غالباً یہ پہلا موقع ہے جب نئی دہلی نے کسی پاکستانی وزیر کو بھارت میں کسی تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ پاکستان نے 14 نومبر کو اعلان کیا تھا کہ اس کے وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اس فورم میں شرکت کریں گے۔
اپنی دو ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال سے پوچھا گیا کہ نئی دہلی بھارت کی میزبانی میں ہونے والے اس فورم میں مصدق ملک کی شرکت کو کس نظر سے دیکھتا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ ان کے پاس ثقافت کا قلمدان نہیں ہے اور مبینہ طور پر انہوں نے سندھ طاس معاہدے پر بیانات بھی دیے ہیں۔
جیسوال نے کہا کہ "جہاں تک سندھ طاس معاہدے کا تعلق ہے، ہم نے اپنا مؤقف بالکل واضح کر دیا ہے، اور ہم اسی پر قائم ہیں۔ اس میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔"
واضح رہے کہ بھارت نے گزشتہ سال 22 اپریل کو پہلگام دہشت گرد حملے، جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے، کے بعد پاکستان کے خلاف تعزیری اقدامات کے طور پر سال 2025 میں اس معاہدے کو معطل کر دیا تھا۔
متعلقہ خبر: نئی دہلی میں ایس سی او کا پہلا تہذیبی فورم، پاکستان کا وفد بھی ہوگا شریک
بعض ماہرین اس فورم میں مصدق ملک کی شرکت کو ایک کثیر الجہتی فریم ورک کے تحت ایک ایسے موقعے کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
فورم کے موقعے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جب مصدق ملک سے بھارت اور پاکستان کے درمیان بہتر تعلقات کے فروغ میں ثقافت کے کردار کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ "ثقافت کا اس میں انتہائی کلیدی کردار ہے"۔
افتتاح سے چند گھنٹے قبل، بھارتی وزارت خارجہ نے جمعہ کے روز کہا کہ یہ فورم "ایس سی او کے فریم ورک کے اندر ایک کثیر الجہتی تقریب" ہے، جس کے لیے پاکستان سمیت گروپ کے تمام اراکین کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: پاکستان کے موسمیاتی وزیر مصدق مسعود ملک نئی دہلی میں ایس سی او تہذیبی مکالمے میں کریں گے شرکت
وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "بھارت 20 سے 22 نومبر سال 2026 تک نئی دہلی میں پہلے ایس سی او سولائزیشن ڈائیلاگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ ایس سی او کے فریم ورک کے اندر ایک کثیر الجہتی تقریب ہے، جس کے لیے پاکستان سمیت ایس سی او کے تمام اراکین کو مدعو کیا گیا ہے۔"
پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ "ایس سی او کے مبصرین اور ڈائیلاگ پارٹنرز کو بھی اس مکالمے میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، جس کا افتتاح آج شام عزت مآب وزیر اعظم کریں گے۔" اس تقریب کی میزبانی وزارت ثقافت اور وزارت خارجہ مشترکہ طور پر کر رہی ہیں۔
واضح رہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیاد سال 2001 میں شنگھائی میں ہونے والے ایک سربراہی اجلاس میں روس، چین، کرغز جمہوریہ، قازقستان، تاجکستان اور ازبکستان کے صدور نے رکھی تھی، جب کہ بھارت اور پاکستان سال 2017 میں اس کے مستقل رکن بنے۔
مزید پڑھیں:
پاکستان کے ساتھ مشترکہ تہذیبی ورثہ، ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت: گجیندر سنگھ شیخاوت
پاکستان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کا فی الحال کوئی امکان نہیں، امریکہ میں راہل گاندھی کا بیان، غزہ میں اسرائیلی بربریت کی بھی مخالفت کی