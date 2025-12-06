عالمی سطح پر بھارت اور روس کے تعلقات سب سے زیادہ مستحکم، جے شنکر
جے شنکر نے کہا کہ پوتن کا دورہ کئی طریقوں سے تعلقات کو نئے سرے سے متعین کرنے کے بارے میں تھا۔
Published : December 6, 2025 at 6:21 PM IST
نئی دہلی: وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ ہندوستان اور روس شراکت داری گزشتہ 70-80 سالوں میں سب سے زیادہ مستحکم اور اہم تعلقات میں سے ایک رہی ہے اور صدر ولادیمیر پوتن کے نئی دہلی کے دورے کا مقصد اقتصادی تعاون پر خصوصی توجہ کے ساتھ اس تعلقات کو نئی وضاحت کرنا تھا۔ جے شنکر نے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا کہ پوتن کا دورہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارتی معاہدے کے لیے جاری مذاکرات کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔
جے شنکر سے پوچھا گیا کہ کیا پوتن کا نئی دہلی کا دو روزہ دورہ امریکہ کے ساتھ مجوزہ تجارتی معاہدے کے لیے ہونے والی بات چیت کو متاثر کرے گا۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں کسی بھی ملک سے یہ توقع رکھنا مناسب نہیں ہے کہ اسے حکم دینے یا مداخلت کرنے کا حق ہے کہ ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کیونکہ یاد رکھیں، دوسرے ممالک سے بھی ایسی ہی توقعات ہو سکتی ہیں۔ میرے خیال میں ہم نے ہمیشہ یہ واضح کیا ہے کہ ہمارے بہت سے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ہمیں انتخاب کرنے کی آزادی ہے۔
وزیر خارجہ نے تسلیم کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی توجہ تجارت پر مرکوز ہے اور کہا کہ اس سلسلے میں ہندوستان کا نقطہ نظر پوری طرح سے قومی مفادات پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا میرے خیال میں اس وقت تجارت سب سے اہم مسئلہ ہے۔ یہ واضح طور پر واشنگٹن کی سوچ کے مرکز میں ہے۔ یہ اس سے زیادہ اہم ہے جتنا کہ پچھلی حکومتوں کے دور میں تھا۔جسے ہم نے تسلیم کیا ہے اور ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
انہوں نے کہا لیکن ہم مناسب شرائط پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ میں سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفارت کاری کا مطلب کسی اور کو خوش کرنا ہے، مجھے افسوس ہے، یہ سفارت کاری کا میرا تصور نہیں ہے۔ میرے نزدیک سفارت کاری کا مطلب ہمارے قومی مفادات کا تحفظ ہے۔"
امریکہ نے ہندوستانی اشیاء پر بھاری 50 فیصد ٹیرف عائد کیا ہے جس میں نئی دہلی کی روسی خام تیل کی خریداری پر 25 فیصد ڈیوٹی بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریق اس وقت ایک مجوزہ تجارتی معاہدے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہاہمیں یقین ہے کہ ہمارے متعلقہ تجارتی مفادات کی بنیاد پر ایک حل کا نکتہ ہو سکتا ہے جس پر دونوں فریق متفق ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے، یہ ایک مشکل بات چیت ہوگی کیونکہ اس سے اس ملک میں معاش پر اثر پڑے گا۔
جے شنکر نے کہا آخر کار مزدوروں، کسانوں، چھوٹے کاروباروں اور متوسط طبقے کے مفادات ہی ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ جب ہم امریکہ جیسے ملک کے ساتھ تجارتی معاہدے پر غور کرتے ہیں، تو آپ کو اپنی پوزیشن اور آپ جو تجویز پیش کرتے ہیں اس میں انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ہندوستان اور روس کے تعلقات کو دیکھیں تو دنیا نے پچھلے 70-80 سالوں میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں دوبارہ کہوں گا کہ ہندوستان اور روس کے تعلقات دنیا میں سب سے زیادہ مستحکم اور مضبوط رہے ہیں۔ جے شنکر نے کہا یہاں تک کہ روس کے چین، امریکہ یا یورپ کے ساتھ اپنے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔
جے شنکر نے کہا کہ پوتن کا دورہ کئی طریقوں سے تعلقات کو نئے سرے سے متعین کرنے کے بارے میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ کھادوں پر مشترکہ منصوبے کا معاہدہ ایک اور بڑی کامیابی ہے۔ جئے شنکر کا کہناتھا کہ ہم برازیل کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے کھاد درآمد کرنے والے ملک ہیں۔ یہ ہمارے لیے بار بار چلنے والا مسئلہ ہے اور اس لیے بھی کہ کھاد کے ذرائع بہت غیر مستحکم ہیں۔ اس لیے ہم نے کھادوں پر ایک اہم اور ٹھوس مشترکہ منصوبہ قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
چین کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کے بارے میں، جے شنکر نے کہا کہ نئی دہلی نے جو اہم نکتہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ سرحدی علاقوں میں امن و آشتی اچھے تعلقات کی شرط ہے، اور اسے برقرار رکھا جا رہا ہے اور مضبوط کیا جا رہا ہے۔
پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں جے شنکر نے کہا کہ ہندوستان کے زیادہ تر مسائل اس ملک کی فوج سے پیدا ہوتے ہیں اور انہوں نے دہشت گرد گروپوں کی حمایت کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح اچھے دہشت گرد اور برے دہشت گرد ہوتے ہیں اسی طرح اچھے فوجی لیڈر بھی ہوتے ہیں اور کچھ اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ ان کے تبصروں کو منیر کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے۔
جے شنکر نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں دیکھا جانا چاہئے۔ انہوں نے کہا پاکستان کے حالات کو دیکھیں دونوں فریقوں کی صلاحیتوں، امیج اور سٹیٹس میں اتنا بڑا فرق ہے۔ ہمیں خود کو ان کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک چیلنج ہے، کچھ مسائل ہیں جن سے ہمیں نمٹنا ہے۔"
بنگلہ دیش کے بارے میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہندوستان اس ملک کا خیر خواہ ہے۔انہوں نے کہا کہ ہم ایک جمہوری ملک کے طور پر سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جمہوری ملک جمہوری عمل کے ذریعے عوام کی مرضی کو یقینی بنانا پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جو بھی جمہوری عمل سے نکلے گا وہ تعلقات کے حوالے سے متوازن اور بالغ نظر ہوگا اور امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے۔
یہ پوچھے جانے پر کہ کیا بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ ہندوستان میں رہیں گی۔ انہوں نے کہا وہ ایک خاص حالات میں یہاں آئی تھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں حالات کا ایک عنصر ہے۔ لیکن پھر بھی انہیں اس سلسلے میں اپنا فیصلہ خود کرنا پڑے گا۔