بھارت اور روس کا تعاون کسی کے خلاف نہیں، پوتن
روسی صدر کا دورہ ایسے وقت ہو رہا ہےجب ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات شایدگزشتہ دو دہائیوں میں اپنے بدترین دورسے گزر رہے ہیں۔
By PTI
Published : December 5, 2025 at 7:05 AM IST|
Updated : December 5, 2025 at 7:35 AM IST
نئی دہلی: روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے جمعرات کو کہا کہ ہندوستان اور روس کے درمیان تعاون کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے اور اس کا مقصد صرف دونوں ممالک کے قومی مفادات کا تحفظ ہے۔پوتن نے یہ تبصرہ ہندوستان اور روس کے خلاف امریکہ کے جارحانہ موقف کے پس منظر میں کیا۔
روس کے ہندوستان کے ساتھ توانائی کے تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے پوتن نے کہا کہ کچھ عناصر روس کے ساتھ قریبی تعلقات کی روشنی میں بین الاقوامی منڈیوں میں ہندوستان کے بڑھتے ہوئے کردار کو ناپسند کرتے ہیں اور سیاسی وجوہات کی بنا پر ہندوستان کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے لئے مصنوعی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
جمعرات کی شام ایک نجی نیوز چینل کے ساتھ انٹرویو میں روس کے خلاف مغربی پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے، روسی صدر نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے ملک کا توانائی تعاون بڑی حد تک غیر متاثر ہے۔
روسی صدر کا دورہ ہندوستان
روسی صدر کا دورہ ہندوستان ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات شاید گزشتہ دو دہائیوں میں اپنے بدترین دور سے گزر رہے ہیں اور امریکہ نے ہندوستانی اشیاء پر بھاری 50 فیصد ٹیرف عائد کیا ہے جس میں روسی خام تیل کی خریداری پر 25 فیصد ٹیکس بھی شامل ہے۔
امریکہ کے جارحانہ موقف
امریکہ کے جارحانہ موقف کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں روسی صدر نے کہا کہ کچھ بیرونی دباؤ کے باوجود میں نے اور نہ ہی وزیر اعظم مودی نے کبھی کسی کے خلاف کام کرنے کے لیے ہماری شراکت داری کا استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ایجنڈا، اپنے مقاصد ہیں، جب کہ ہماری توجہ خود پر ہے۔ کسی کے خلاف نہیں لیکن ہمارا مقصد اپنے مفادات، ہندوستان اور روس کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔
خام تیل کی خریداری پر امریکی اعتراض
روس سے بھارت کی جانب سے خام تیل کی خریداری پر امریکی اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے پوتن نے کہا کہ اگر امریکا کو روسی ایندھن خریدنے کا حق ہے تو بھارت کو بھی یہ استحقاق کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ پوتن نے کہا جہاں تک ہندوستان کی روس سے توانائی کے وسائل کی خریداری کا تعلق ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا اور میں پہلے بھی ایک بار اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ امریکہ خود اپنے جوہری پاور پلانٹس کے لیے ہم سے جوہری ایندھن خریدتا ہے۔
روس پر مغربی پابندیوں کی روشنی میں
روس پر مغربی پابندیوں کی روشنی میں ہندوستان کی جانب سے روسی خام تیل کی خریداری میں کمی کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے روسی صدر نے کہا اس سال کے پہلے نو مہینوں کے دوران کل تجارتی ٹرن اوور میں کچھ کمی آئی ہے۔ یہ محض ایک معمولی ایڈجسٹمنٹ ہے۔ مجموعی طور پر، ہمارا تجارتی ٹرن اوور تقریباً پہلے کی سطح پر ہی ہے۔
مودی آسانی سے دباؤ کے سامنے جھکنے والے شخص نہیں
پوتن نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کے ساتھ اب اس طرح کا سلوک نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ دہائیوں پہلے تھا۔انہوں نے کہا وزیر اعظم مودی آسانی سے دباؤ کے سامنے جھکنے والے شخص نہیں ہیں۔ ہندوستانی عوام کو اپنے لیڈر پر یقیناً فخر ہوسکتا ہے۔ یہ بالکل واضح ہے۔ انہوں نے کہا ان کا مؤقف مضبوط اور واضح ہے، بغیر کسی تصادم کے۔ ہمارا مقصد تصادم کو ہوا دینا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اپنے قانونی حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ بھارت بھی یہی چاہتا ہے۔
یوکرین تنازع پر پوتن نے کیا کہا؟
یوکرین کے تنازع کے بارے میں پوتن نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ امریکہ اس مسئلے کے حل کے لیے سرگرمی سے کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ (ٹرمپ) مخلصانہ طور پر پرامن حل چاہتے ہیں۔
ٹرمپ دشمنی کا خاتمہ چاہتے ہیں
پوتن نے کہا کہ ٹرمپ حقیقی طور پر دشمنی کا خاتمہ اور جان و مال کے مزید نقصان کو روکنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیکن روس اور یوکرین کے درمیان تنازع ختم کرنے کے پیچھے سیاسی مفادات یا اقتصادی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔دو طرفہ تجارت کے بارے میں، پوتن نے کہا ہمارے 90 فیصد سے زیادہ لین دین پہلے ہی قومی کرنسیوں میں کیے جاتے ہیں۔