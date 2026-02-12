امریکہ کی ’’بورڈ آف پیس‘‘ میں شمولیت کی دعوت، بھارت غور و خوض میں؛ غزہ کی تعمیرِ نو ایجنڈے میں شامل
Published : February 12, 2026 at 5:49 PM IST
نئی دہلی : وزارتِ خارجہ نے جمعرات کو تصدیق کی کہ امریکہ نے بھارت کو ’’بورڈ آف پیس‘‘ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے، جس پر حکومت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت کو امریکی حکومت کی جانب سے باضابطہ دعوت موصول ہوئی ہے اور اس کی تفصیلات اور ممکنہ عمل درآمد کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
رندھیر جیسوال نے کہاکہ ’’بھارت نے ہمیشہ مغربی ایشیا میں امن، استحکام اور مکالمے کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی غزہ میں طویل مدتی اور پائیدار امن کی ہر اس کوشش کا خیرمقدم کیا ہے جو خطے میں استحکام لا سکے۔‘‘ 8 فروری کو ایسوسی ایٹڈ پریس نے رپورٹ کیا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ رواں ماہ واشنگٹن میں ’’بورڈ آف پیس‘‘ کا پہلا اجلاس بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا مقصد غزہ کی تعمیرِ نو کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا ہے۔
مجوزہ اجلاس 19 فروری کو متوقع ہے اور اس میں ان عالمی رہنماؤں کو مدعو کیا جائے گا جنہوں نے جنوری میں ٹرمپ کی دعوت قبول کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ایگزیکٹو کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی جو غزہ کی حکمرانی، سکیورٹی اور تعمیرِ نو کے معاملات کی نگرانی کرے گی۔ ابتدائی طور پر اس بورڈ کو اسرائیل۔حماس جنگ کے خاتمے کے تناظر میں دیکھا جا رہا تھا، تاہم اب اطلاعات کے مطابق اس کا دائرہ کار وسیع کر کے عالمی بحرانوں کے حل تک پھیلانے کا عندیہ دیا گیا ہے۔
مبصرین کے مطابق یہ اقدام اقوامِ متحدہ کے متوازی ایک نئے عالمی فریم ورک کی کوشش بھی سمجھا جا رہا ہے۔ بھارت کی ممکنہ شمولیت کو خطے میں اس کے سفارتی کردار اور مغربی ایشیا کے ساتھ اس کے متوازن تعلقات کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔