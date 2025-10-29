پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد بھارت میں روہنگیا پناہ گزینوں پر دباؤ، اقوام متحدہ کی رپورٹ، بھارت نے رپورٹ کو مسترد کر دیا
بھارت نے اقوام متحدہ کی رپورٹ کو 'متعصبانہ' قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔
By IANS
Published : October 29, 2025 at 10:55 AM IST
اقوام متحدہ: ہندوستان نے میانمار سے متعلق انسانی حقوق کی رپورٹ کو متعصب اور فرقہ وارانہ قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اپریل میں پہلگام دہشت گردانہ حملے نے روہنگیا پناہ گزینوں کے ساتھ سلوک کو متاثر کیا ہے۔
بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ دلیپ سائکیا نے رپورٹ کو متعصبانہ قرار دیتے ہوئے اس کی سختی سے مذمت کی ہے۔
سائکیہ نے میانمار میں انسانی حقوق کے بارے میں بریفنگ میں بتایا کہ "یہ الزام کہ اس دہشت گردانہ حملے نے میانمار سے بے گھر ہونے والے افراد کو متاثر کیا، اسمیں قطعی طور پر کوئی حقیقت نہیں ہے۔" وہ میانمار میں انسانی حقوق کے خصوصی نمائندے تھامس اینڈریوز کے ذریعہ ہندوستان پر لگائے گئے الزامات پر رد عمل کا اظہار کررہے تھے۔
دلیپ سائکیا نے کہا کہ، "میرا ملک خصوصی نمائندے کے اس طرح کے متعصبانہ 'تجزیہ' کو مسترد کرتا ہے۔" سائکیا جنرل اسمبلی میں ہندوستان کے وفد میں شامل ہونے والے ممبران پارلیمنٹ میں سے ایک ہیں۔ ہندوستان میں روہنگیا کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا، "میرا ملک بے گھر ہونے والے افراد میں بنیاد پرستی کی خطرناک حد کو محسوس کر رہا ہے جس کے نتیجے میں امن و امان کی صورت حال پر دباؤ اور اثر پڑ رہا ہے"۔
میانمار کے بحران کے پیچھے روہنگیا تنظیم اراکان روہنگیا سالویشن آرمی (ARSA) ہے، جس کی سربراہی کراچی میں پیدا ہونے والے ایک روہنگیا عطا اللہ ابو عمار جونونی کر رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق، اگست 2017 میں، اراکان روہنگیا سالویشن آرمی نے میانمار میں ہندوؤں پر فرقہ وارانہ حملے شروع کیے، جن میں 99 خواتین، مرد اور بچے مارے گئے اور کئی کو اغوا کر لیا گیا۔
اپنے پڑوسی کے بارے میں ہندوستان کے نقطہ نظر کے بارے میں، سائکیا نے کہا کہ ہندوستان تشدد کے فوری خاتمے، سیاسی قیدیوں کی رہائی، انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی، اور جامع سیاسی بات چیت کی حمایت کرتا ہے۔ انھوں نے مزید کہا، "ہم پختہ یقین رکھتے ہیں کہ پائیدار امن صرف شمولیتی سیاسی بات چیت اور جمہوری عمل کی جلد بحالی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے"۔
اپنی رپورٹ میں اینڈریوز نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد، "میانمار سے آنے والے پناہ گزینوں پر ہندوستان میں شدید دباؤ ہے حالانکہ اس حملے میں میانمار کا کوئی فرد ملوث نہیں تھا"۔
رپورٹ میں اینڈریوز نے کہا کہ روہنگیا پناہ گزینوں نے انہیں بتایا کہ حالیہ مہینوں میں انہیں ہندوستانی حکام کی طرف سے طلب کیا گیا، حراست میں لیا گیا، پوچھ گچھ کی گئی اور انہیں ملک بدری کی دھمکیاں دی گئیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تقریباً 40 روہنگیا پناہ گزینوں کو سمندر کے ذریعے لے جا کر میانمار کے ساحل سے دور چھوڑ دیا گیا جبکہ دیگر کو بنگلہ دیش بھیج دیا گیا۔
دلیپ سائکیا نے مزید کہا، دہشت گرد حملہ "ہندو سیاحوں" پر تھا، اور ان کے متاثرین میں ایک عیسائی بھی شامل تھا۔ سائکیا نے اینڈریوز سے کہا کہ "غیر تصدیق شدہ اور غلط میڈیا رپورٹس پر انحصار نہ کریں جن کا واحد مقصد میرے ملک کو بدنام کرنا ہے جہاں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، بشمول 200 ملین سے زیادہ مسلمان، جو کہ دنیا کی مسلم آبادی کا تقریباً 10 فیصد ہے"۔
خصوصی نمائندے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے ذریعہ مقرر کردہ بلا معاوضہ آزاد ماہرین ہیں جو ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال یا مسائل کے بارے میں نگرانی کرتے ہیں اور ضروری نہیں کہ سیکرٹری جنرل یا اقوام متحدہ کے خیالات کی عکاسی کریں۔ اینڈریوز امریکی کانگریس کے سابق ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن ہیں اور اب ہارورڈ یونیورسٹی کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہیومن رائٹس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔
واضح رہے، میانمار سے روہنگیا کی نقل مکانی اس وقت شروع ہوئی جب دہشت گرد گروپ اراکان روہنگیا سالویشن آرمی نے اگست 2017 میں میانمار کی سیکورٹی پوسٹوں پر حملہ کیا، جس کے خلاف بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کی گئی۔
یہ بھی پڑھیں: