عالمی بحرانوں کے باوجود بھارت مضبوط، بدلتی عالمی سیاست میں خود انحصاری ناگزیر: جے شنکر
جئے شنکر نے کہاکہ ٹیکنالوجی، توانائی، رابطہ کاری اور وسائل کے شعبوں میں نئی پیشرفت نے مسابقتی ماحول کو مزید تیز کر دیا ہے۔
Published : April 4, 2026 at 6:37 PM IST
رائے پور: بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ حالیہ عالمی بحرانوں نے بھارت کی قوتِ برداشت کو آزمائش میں ڈالا، تاہم ملک ان چیلنجز سے مضبوطی کے ساتھ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ وہ آئی آئی ایم رائے پور کے کانووکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔
جے شنکر نے کہا کہ موجودہ دور میں عالمی سطح پر ہونے والے تنازعات کے اثرات دور دراز ممالک تک محسوس کیے جا رہے ہیں، جو گلوبلائزیشن کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے بالخصوص مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان تنازعات نے عالمی ایندھن کی سپلائی کو متاثر کیا ہے اور ہائیڈروکاربن کی قلت پیدا کر دی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بدلتی ہوئی عالمی صورتحال میں مضبوط قومی صلاحیتوں کی تعمیر ناگزیر ہو چکی ہے، کیونکہ یہی حکمت عملی خطرات کو کم کرنے اور عالمی سطح پر اثر و رسوخ بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ ان کے مطابق دنیا میں طاقت کے توازن میں واضح تبدیلیاں آرہی ہیں اور موجودہ بے یقینی ایک ساختی نوعیت کی ہے۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ ٹیکنالوجی، توانائی، عسکری صلاحیت، رابطہ کاری اور وسائل کے شعبوں میں نئی پیش رفت نے مسابقتی ماحول کو مزید تیز کر دیا ہے، جہاں ہر چیز کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں ممالک کو اپنی سلامتی یقینی بنانے کے لیے نئی حکمت عملیاں اپنانا ہوں گی۔
یہ بھی پڑھیں: 'خاموش کروایا گیا ہوں، ہارا نہیں ہوں': راجیہ سبھا کے ڈپٹی لیڈر کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد راگھو چڈھا کی عآپ پر تنقید
جے شنکر نے کورونا وبا، عالمی تنازعات اور موسمیاتی تبدیلی کو موجودہ دہائی کے تین بڑے چیلنجز قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جامع ترقی، نمائندہ سیاست اور مضبوط قیادت نے بھارت کو ایک نئی بنیاد فراہم کی ہے، جس کی بدولت ملک مستقبل کے چیلنجز کا بہتر انداز میں مقابلہ کر سکتا ہے۔