بھارت میں طیارہ حادثے... اجیت پوار سے پہلے ملک نے کئی اہم شخصیات کو کھو دیا، پڑھیں کب کب ایسے حادثات سے آنکھیں ہوئی نم۔۔۔

بھارت میں طیارہ حادثے... اجیت پوار سے پہلے ملک نے کئی اہم شخصیات کو کھو دیا، پڑھیں کب کب ایسے حادثات سے آنکھیں ہوئی نم۔۔۔
اجیت پوار چھ بار مہاراشٹر کے نائب وزیراعلیٰ رہ چکے ہیں۔ ان کا نجی طیارہ اس وقت گرکر تباہ ہوگیا جب وہ بارامتی جارہے تھے۔
Published : January 28, 2026 at 1:03 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: بدھ کی صبح خبروں کی دنیا کے لیے ایک منحوس صبح تھی۔ لوگ ابھی اپنے روزمرہ کے معمولات کا آغاز ہی کر رہے تھے کہ این سی پی لیڈر اور مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی ہوائی جہاز کے حادثے میں موت کی خبر سن کر صدمے سے دوچار ہوا۔ وہ طاقتور سیاست دان شرد پوار کا بھتیجا تھا اور اس نے اپنے خاندان اور پارٹی کے خلاف بغاوت کرکے مہاراشٹر کی سیاست میں اپنے لیے جگہ بنائی تھی۔ اجیت بدھ کو چارٹرڈ ہوائی جہاز کے ذریعے بارامتی جا رہا تھا تاکہ ضلع پنچایت انتخابات کی مہم چلائی جا سکے جب طیارہ صبح 8:45 بجے کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں آگ لگ گئی اور کوئی امدادی کوششوں سے قبل ہی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں جہاز میں سوار تمام پانچ افراد بشمول عملے کے دو افراد کی بے وقت موت ہو گئی۔
66 سالہ اجیت پوار چھ بار مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ پرتھوی راج چوان اور دیویندر فڑنویس کے دور میں دو دو بار، اور ادھو ٹھاکرے اور ایکناتھ شندے کے دور میں ایک ایک بار۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ کوئی اہم لیڈر، وزیر اعلیٰ یا اہم شخصیت اس طرح کے طیارہ حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ماضی میں کئی چونکا دینے والے واقعات ہو چکے ہیں... آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
1. وجے روپانی، سابق وزیر اعلیٰ گجرات
لندن جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز احمد آباد ایئرپورٹ سے ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گئی۔ 12 جون 2025 کو پیش آنے والے اس حادثے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس خوفناک حادثے میں روپانی سمیت 260 دیگر افراد کی موت ہو گئی۔ صرف ایک مسافر زندہ بچ گیا۔ مرنے والوں میں 19 افراد بھی شامل ہیں جو طیارہ میڈیکل کالج کی عمارت سے ٹکرا جانے کے بعد مارے گئے۔
2. جنرل بپن راوت، ملک کے پہلے CDS
شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے اس دل دہلا دینے والے حادثے کے بعد آنسو نہ بہائے ہوں۔ 8 دسمبر 2021 کو ہوائی جہاز کے حادثے میں جنرل راوت سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ جنرل راوت تمل ناڈو کے کنور میں ڈیفنس سروسز اسٹاف کالج میں خطاب کرنے کے لیے فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔ کئی فوجی افسران کے ساتھ جنرل راوت کی اہلیہ بھی جہاز میں تھیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ 8 دسمبر کو بھی بدھ کا دن تھا۔
3. دورجی کھانڈو، اروناچل پردیش کے وزیر اعلیٰ
30 اپریل 2011 کو، اروناچل پردیش کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ دورجی کھانڈو سمیت پانچ افراد ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ وہ توانگ سے ایٹا نگر جا رہے تھے اور ٹیک آف کے تقریباً 20 منٹ بعد جہاز کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ کھانڈو کی لاش بعد میں چین کی سرحد کے قریب جنگلات سے برآمد ہوئی۔
4. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس آر ریڈی
آندھرا پردیش کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ وائی ایس آر ریڈی کی موت اس وقت چونکا دینے والی تھی جب 2-3 ستمبر کو چتور کے گھنے جنگلات میں ان کا بیل 430 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر کے ملبے اور وزیر اعلیٰ کی لاش کو نکالنے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا گیا۔ ریاستی پولیس، مرکزی سیکورٹی فورسز، اور فضائیہ شامل تھیں۔