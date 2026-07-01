بھارت اور پاکستان کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ، نئی دہلی نے 188 ہندوستانیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کردیا
وزارت کے مطابق 2014 سے اب تک 2,661 ہندوستانی ماہی گیر اور 78 ہندوستانی شہری قیدی پاکستان سے وطن واپس آچکے ہیں۔
Published : July 1, 2026 at 8:27 PM IST
نئی دہلی: بھارت اور پاکستان نے بدھ کے روز دوطرفہ معاہدے کے تحت ایک دوسرے کی تحویل میں موجود شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی تازہ فہرستوں کا سفارتی ذرائع کے ذریعے بیک وقت نئی دہلی اور اسلام آباد میں تبادلہ کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق ہندوستان نے پاکستان کے حوالے سے 386 شہری اور 53 پاکستانی ماہی گیروں کی فہرست پاکستان کے حوالے کی، جبکہ پاکستان نے اپنی تحویل میں موجود 52 بھارتی شہری اور 198 ہندوستانی ماہی گیروں کی فہرست ہندوستان کو فراہم کی۔
یہ تبادلہ 2008 کے قونصلر رسائی معاہدے کے تحت کیا گیا، جس کے مطابق دونوں ممالک ہر سال یکم جنوری اور یکم جولائی کو ایک دوسرے کو ایسی فہرستیں فراہم کرتے ہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی تحویل میں موجود تمام ہندوستانی شہریوں کی جان، سلامتی اور فلاح و بہبود کو یقینی بنائے اور ان کی رہائی اور وطن واپسی کے عمل کو جلد از جلد مکمل کرے۔
وزارت نے کہا کہ پاکستان میں سزا مکمل کر چکے 188 ہندوستانی ماہی گیروں اور شہری قیدیوں کی فوری رہائی اور وطن واپسی کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنی تحویل میں موجود 13 ایسے افراد کو فوری قونصلر رسائی فراہم کرے جنہیں ہندوستانی یا مبینہ ہندوستانی قرار دیا جاتا ہے، لیکن اب تک انہیں یہ سہولت فراہم نہیں کی گئی۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ہندوستانی حکومت گزشتہ کئی برسوں سے نہ صرف شہری قیدیوں اور ماہی گیروں بلکہ پاکستان میں لاپتہ ہندوستانی دفاعی اہلکاروں کی جلد رہائی اور وطن واپسی کے لیے بھی مسلسل سفارتی کوششیں کر رہی ہے۔ وزارت کے مطابق 2014 سے اب تک حکومت کی مسلسل سفارتی کوششوں کے نتیجے میں 2,661 ہندوستانی ماہی گیر اور 78 ہندوستانی شہری قیدی پاکستان سے وطن واپس آ چکے ہیں۔
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ان میں 2023 کے بعد واپس آنے والے 500 ماہی گیر اور 20 شہری قیدی بھی شامل ہیں۔ ہندوستان نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ انسانی بنیادوں پر تمام قیدیوں اور ماہی گیروں کی جلد رہائی دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی اور انسانی اقدار کے فروغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔