بھارت اور پاکستان کے درمیان قیدیوں، ماہی گیروں اور جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ
یہ فہرستیں 2008 کے قونصلر رسائی سے متعلق ایٹمی تنصیبات اور سہولیات کے خلاف حملے کی ممانعت کے معاہدے کے تحت شیئر کی گئیں۔
Published : January 1, 2026 at 6:17 PM IST
نئی دہلی: بھارت اور پاکستان نے جمعرات کے روز باہمی معاہدوں کے تحت ایک دوسرے کی تحویل میں موجود سول قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرستوں کے ساتھ ساتھ جوہری تنصیبات اور سہولتوں کی فہرستوں کا بھی تبادلہ کیا۔ یہ تبادلہ نئی دہلی اور اسلام آباد میں بیک وقت سفارتی ذرائع سے انجام پایا۔
وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق، 2008 کے قونصلر رسائی کے دوطرفہ معاہدے کے تحت بھارت نے پاکستان کے ساتھ اپنی تحویل میں موجود 391 سول قیدیوں اور 33 ماہی گیروں کی فہرست شیئر کی، جو پاکستانی یا مبینہ طور پر پاکستانی شہری ہیں۔ اسی طرح پاکستان نے بھارت کے ساتھ 58 سول قیدیوں اور 199 ماہی گیروں کی فہرست فراہم کی، جو بھارتی یا مبینہ طور پر بھارتی شہری ہیں۔
بھارتی حکومت نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی تحویل میں موجود بھارتی سول قیدیوں، ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں کو جلد رہا کر کے وطن واپس بھیجے، نیز لاپتہ بھارتی دفاعی اہلکاروں کے بارے میں بھی پیش رفت کرے۔ وزارتِ خارجہ کے مطابق، پاکستان سے خاص طور پر ان 167 بھارتی ماہی گیروں اور سول قیدیوں کی فوری رہائی اور وطن واپسی کی اپیل کی گئی ہے جو اپنی سزا مکمل کر چکے ہیں۔
اس کے علاوہ پاکستان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان 35 بھارتی یا مبینہ طور پر بھارتی قیدیوں اور ماہی گیروں کو فوری قونصلر رسائی فراہم کرے جنہیں تاحال یہ سہولت نہیں دی گئی۔ بھارتی حکومت نے قیدیوں کی رہائی تک ان کی سلامتی، تحفظ اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا ہے۔
وزارتِ خارجہ کے مطابق، 2014 کے بعد سے اب تک بھارت کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں پاکستان سے 2,661 بھارتی ماہی گیر اور 71 سول قیدی وطن واپس آ چکے ہیں۔ ان میں 2023 سے اب تک 500 ماہی گیر اور 13 سول قیدی شامل ہیں۔
اسی روز دونوں ممالک نے جوہری تنصیبات اور سہولتوں کی فہرستوں کا بھی تبادلہ کیا، جو جوہری تنصیبات پر حملے کی ممانعت کے معاہدے (1988) کے تحت کیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ 31 دسمبر 1988 کو دستخط ہوا تھا اور 27 جنوری 1991 کو نافذ العمل ہوا۔ معاہدے کے تحت ہر سال یکم جنوری کو فہرستوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ یہ 35واں مسلسل تبادلہ ہے، جس کا آغاز 1992 میں ہوا تھا۔