بھارت-پاکستان دو طرفہ بات چیت کی بحالی کی اپیل، فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی سمیت دونوں ممالک کے سرکردہ شہریوں کا مودی اور شریف کو خط
دونوں پڑوسی ممالک کے سیاست دانوں اور سابق سفارت کاروں نے پی ایم مودی اور شہباز شریف سےبات چیت کو بحال کرنے پر زور دیاہے۔
Published : July 1, 2026 at 6:45 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے سابق وزرائے اعلیٰ فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی سمیت ہندوستان اور پاکستان کے 100 سے زیادہ سرکردہ شہریوں نے وزرائے اعظم نریندر مودی اور شہباز شریف پر زور دیا ہے کہ وہ دوطرفہ بات چیت کو بحال کریں اور معمول کے تعلقات بحال کریں۔
عبداللہ، مفتی، را کے سابق سربراہ اے ایس دولت، راجیہ سبھا کے رکن منوج جھا، سابق سفارت کار اشرف جہانگیر قاضی، اعتدال پسند علیحدگی پسند رہنما میر واعظ عمر فاروق، سابق مرکزی وزیر منی شنکر ئیر، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کے علاوہ کئی ریٹائرڈ سول سوسائٹی کے ارکان اور سول سوسائٹی کے ارکان کے دستخطوں والے کھلے خط میں جنوبی ایشیا میں امن، بات چیت اور تعاون کی بحالی کے لیے مستقل اقدامات پر زور دیا گیا ہے۔
سنٹر فار پیس اینڈ پروگریس کے چیئرمین او پی شاہ کے تعاون سے 30 جون کو لکھے گئے خط پر 61 ہندوستانیوں اور 55 پاکستانیوں نے دستخط کیے ہیں۔ خط میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ "مسلسل مصروفیت اور بات چیت ہی اختلافات کو حل کرنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے"۔
دستخط کنندگان نے مکمل سفارتی تعلقات کی بحالی، ہائی کمشنرز کی بحالی، معمول کی ویزا خدمات کی بحالی اور تمام تصفیہ طلب امور پر جامع دو طرفہ مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
انہوں نے جموں و کشمیر پر بھی بات چیت کی اپیل کی ہے، جس میں 2004 اور 2007 کے درمیان طے پانے والے فریم ورک پر نظر ثانی کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے "جائز سیکورٹی خدشات" کو حل کرتے ہوئے تناؤ میں کمی کی طرف اقدامات شامل ہیں۔
اپیل میں تجارتی راستے دوبارہ کھولنے، معمول کے تجارتی تعلقات کی بحالی، ایم ایف این کی بحالی یا مساوی غیر امتیازی تجارتی انتظامات اور اٹاری واہگہ زمینی سرحد کو دوبارہ کھولنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔
خط میں دہلی-لاہور بس سروس، سرینگر-مظفر آباد بس سروس، سمجھوتہ ایکسپریس اور تھار ایکسپریس کو دوبارہ شروع کرنے، کرگل-سکردو روٹ کو کھولنے اور تجارتی پروازوں کے لیے فضائی حدود کو دوبارہ کھولنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔
اس نے کرتار پور صاحب کوریڈور کو دوبارہ کھولنے، یاتریوں کے لیے شاردا پیٹھ کھولنے، سفری پابندیوں میں نرمی، طلبہ، صحافیوں، فنکاروں اور کاروباری افراد کے درمیان زیادہ سے زیادہ تبادلے اور میڈیا آؤٹ لیٹس اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا۔
دونوں ممالک کے سرکردہ شہریوں نے کہا ہے کہ "جنوبی ایشیا کے مستقبل کو تقسیم اور تنازعات سے نہیں بلکہ امن، خوشحالی اور مشترکہ پیشرفت سے تشکیل دینا چاہیے،" خط میں مزید کہا گیا کہ یہ اپیل "کسی سیاسی پوزیشن کی توثیق نہیں" بلکہ تقریباً دو ارب لوگوں کی فلاح و بہبود اور خواہشات کو "تصادم، ٹکراو اور تقسیم سے بالاتر" رکھنے کا مطالبہ ہے۔
ہندوستان اور پاکستان میں ہی انسانیت کا تقریباً پانچواں حصہ آباد ہے، ان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوان ہے۔ دستخط کنندگان نے لکھا کہ مسلسل دشمنی لاکھوں نوجوانوں کو مواقع، خوشحالی اور محفوظ مستقبل سے محروم کر رہی ہے۔
خط میں دونوں حکومتوں پر زور دیا گیا ہے کہ، وہ تنہائی پر مصروفیت کا اور دشمنی پر بات چیت اور محاذ آرائی پر تعاون کا انتخاب کریں۔
پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے خط کا ذکر کرتے ہوئے آر ایس ایس کی جانب سے ہندوستان-پاکستان دو طرفہ بات چیت کی بحالی کے مطالبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ، "مجھے خوشی ہے کہ آر ایس ایس کی سینئر قیادت، بشمول دتاتریہ ہوسابلے اور موہن بھاگوت جیسی شخصیات نے، اور کئی دوسرے لیڈروں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے۔ لوگوں کی نقل و حرکت، باہمی تعامل اور خیالات کا تبادلہ ہونا چاہیے۔ یہ بالکل وہی ہے جو واجپائی جی نے کہا تھا: "آپ اپنے دوستوں کو تو بدل سکتے ہیں، لیکن اپنے پڑوسیوں کو نہیں۔" مجھے لگتا ہے کہ اس جذبے کی توثیق ہو رہی ہے۔
جموں کشمیر کی سابق وزیراعلیٰ نے کہا کہ، "دنیا کو دیکھیے، ایران کو دیکھو اور کس طرح اس نے عالمی توجہ حاصل کرنے کے لیے آبنائے ہرمز کا فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح جموں و کشمیر جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کو جوڑنے والے گیٹ وے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔۔۔ دیکھیں کہ پاکستان کس طرح اپنے اسٹریٹجک محل وقوع سے فائدہ اٹھا رہا ہے؛ ہمارا جموں و کشمیر بھی ایک منفرد اسٹریٹجک مقام اور جغرافیہ کا مالک ہے۔اگر ہم جموں و کشمیر کو وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک گیٹ وے میں تبدیل کرتے ہیں، تو یہ نہ صرف خطے کے منظر نامے کو بدل دے گا بلکہ ہمارے ملک کے لیے اہم آسانی اور فوائد بھی لائے گا۔۔
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