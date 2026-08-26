'بھارت کوئی دھرم شالہ نہیں'، شاہ کا دراندازی پر اہم بیان؛ بھارت میں صرف ملک کے شہریوں کو رہنے کا حق
امت شاہ نے خبردار کیا کہ دراندازی قومی سلامتی، معیشت اور ملک کے آبادیاتی توازن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پڑھیں گوتم دیبرائے کی رپورٹ...
Published : August 26, 2026 at 10:18 AM IST
نئی دہلی: غیر قانونی دراندازی کے خلاف سخت پیغام دیتے ہوئے مرکزی وزیرِ داخلہ امت شاہ نے منگل کے روز کہا کہ بھارت کوئی دھرم شالہ نہیں ہے اور مرکزی حکومت ملک کو دراندازوں سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
انہوں نے انتباہ دیا کہ غیر قانونی دراندازی قومی سلامتی، معیشت اور ملک کے آبادیاتی توازن (ڈیموگرافک بیلنس) کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ یہاں انٹیلیجنس بیورو کی قومی سکیورٹی اسٹریٹیجی کانفرنس (NSSC) کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے شاہ نے کہا کہ بھارت میں رہنے کا حق صرف ملک کے شہریوں کو ہے۔
سرحدی سکیورٹی کے لیے چار نکاتی حکمتِ عملی
انہوں نے دراندازی کے معاملے میں حکومت کے سخت موقف پر زور دیتے ہوئے کہا، 'بھارت کوئی دھرم شالہ نہیں ہے اور یہاں رہنے کا حق صرف اس ملک کے شہریوں کو ہے۔' شاہ نے بتایا کہ گزشتہ آٹھ مہینوں میں زمینی سرحد کا اشتراک کرنے والی تمام ریاستوں کا دورہ کیا گیا اور سرحدی سکیورٹی کے لیے چار نکاتی حکمتِ عملی پر مشتمل ایک دستاویز ریاستی حکومتوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔
کم وقت میں دراندازوں سے آزاد ملک
انہوں نے کہا، 'ہمارا ہدف بہت کم وقت میں ملک کو دراندازوں سے آزاد کرنا ہے۔' وزیرِ داخلہ نے واضح کیا کہ دراندازی صرف بارڈر مینجمنٹ (سرحدی انتظام) کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ملک کی سلامتی، معیشت اور آبادیاتی ڈھانچے پر وسیع اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے غیر قانونی دراندازی اور اندرونی سلامتی سے جڑے دیگر ابھرتے ہوئے چیلنجوں کی شناخت کرنے اور ان سے نمٹنے کے لیے مرکز اور ریاستوں کے درمیان بہتر تال میل کی ضرورت پر زور دیا۔
2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کا ہدف
شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2047 تک ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کا ہدف مقرر کیا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مضبوط داخلی سلامتی ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’اگر ہندوستان کو ہر میدان میں لیڈر بننا ہے تو اس کی داخلی سلامتی کو مزید مضبوط کرنا ہوگا‘‘۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک نے داخلی سلامتی کے تین اہم حساس شعبوں میں بڑے چیلنجوں پر قابو پا لیا ہے اور اس کامیابی کا سہرا ریاستی پولیس فورسز، مرکزی ایجنسیوں اور مرکزی مسلح پولیس فورسز (سی اے پی ایف) کو دیا ہے۔
داخلی سلامتی کے تینوں حساس شعبوں میں چیلنجز
شاہ نے کہا، "اگر پچھلی حکومتوں نے منشیات، نکسل ازم اور شمال مشرق کے مسائل کو سنجیدہ ہونے سے پہلے سمجھ لیا ہوتا اور ان پر توجہ دی ہوتی تو ملک کو کئی دہائیوں تک ان سے نہ جکڑنا پڑتا۔ ہم نے داخلی سلامتی کے تینوں حساس شعبوں میں بڑے چیلنجوں کو ختم کر دیا ہے۔ اس کا سارا کریڈٹ تمام ریاستی پولیس فورسز، مرکزی ایجنسیوں اور مرکزی مسلح پولیس فورسز کو جاتا ہے۔"
ڈس انفارمیشن وارفیئر سے پیدا ہونے والے خطرات
انہوں نے این ایس ایس سی (NSSC) سے کہا کہ وہ اگلے 15 سے 20 سالوں کے رجحانات (ٹرینڈز) کو سمجھ کر آگے کی سوچیں، چیلنجوں کے سنگین رخ اختیار کرنے سے پہلے ہی ان کی شناخت کریں اور ان سے نمٹنے کے لیے حکمتِ عملی بنائیں۔ شاہ نے عالمی عدم استحکام، توانائی اور وسائل کی عدم تحفظ، سپلائی چین میں رکاوٹ، بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے مسئلے اور سائبر و غلط معلومات پھیلانے والی جنگ (ڈس انفارمیشن وارفیئر) سے پیدا ہونے والے خطرات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی سکیورٹی پالیسیاں بناتے وقت ان باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔
نوجوان افسران کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کرنا چاہیے
انٹیلیجنس پر مبنی پولیسنگ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایک مربوط ڈیٹا ایکو سسٹم تیار کیا گیا ہے، جو کرائم اینڈ کرمنل ٹریکنگ نیٹ ورک اینڈ سسٹمز (CCTNS)، انٹر-آپریبل کرمنل جسٹس سسٹم (ICJS)، نیٹ گرڈ (NatGrid) اور نیشنل آٹومیٹڈ فنگر پرنٹ آئیڈنٹی فیکیشن سسٹم (NAFIS) کو آپس میں جوڑتا ہے۔
انہوں نے کہا، 'نوجوان افسران کو ڈیٹا کو مربوط اور اس کا تجزیہ کرنے، مجرموں کے کام کرنے کے طریقے (modus operandi) کی شناخت کرنے اور کارروائی کے قابل معلومات (actionable intelligence) حاصل کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI) کا استعمال کرنا چاہیے۔'
خطرات کی بڑے بحران میں تبدیل ہونے سے پہلے شناخت
انہوں نے کہا، 'مودی حکومت نے مفروروں کے خلاف نظام کو مضبوط کیا ہے۔ 2019 سے 2026 کے درمیان تقریباً 274 مفروروں کو بیرونِ ملک سے واپس لایا گیا۔ تمام ریاستوں کو اس مقصد کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ بیرونِ ملک موجود مفروروں کو بھارتی قانون کے دائرے میں لایا جا سکے۔'
شاہ نے کہا کہ حکومت کا طریقۂ کار یہ ہے کہ خطرات کے بڑے بحران میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی ان کی شناخت کی جائے اور ابتدائی دور میں ہی انہیں ختم کر دیا جائے۔ شاہ نے مزید کہا، 'ایسا ایکو سسٹم بنا کر ہم ایک محفوظ، گھس پیٹھ سے پاک اور منشیات سے پاک بھارت بنا پائیں گے۔'