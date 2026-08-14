ہندوستان کو پرامن انقلاب کی ضرورت، سونم وانگچک نے یوم آزادی سے قبل دوسری تحریک آزادی پر زور دیا
وانگچک نے کہا، گزشتہ 12 سال میں بدعنوانی اور ناانصافی میں پہلے کے مقابلے میں دو سے تین گنا اضافہ ہوا ہے۔
Published : August 14, 2026 at 10:07 AM IST
نئی دہلی: ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے ہندوستان کی سیاسی قیادت کے انتخاب کے طریقے میں "پرامن انقلاب" کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک کو 2047 تک ایک " قابل احترام ملک" بننا ہے تو اس میں اہم تبدیلی کی ضرورت ہے۔
یوم آزادی سے پہلے ایک ویڈیو پیغام میں، وانگچک نے ہندوستان کے لیے "دوسری تحریک آزادی" کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے شہریوں سے کہا کہ وہ "اچھے کردار کے بے لوث، نڈر افراد" کے نام تجویز کریں جو ملک کے مستقبل کی تشکیل میں مدد کر سکیں۔
وانگچک نے بتایا کہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بیمار تھے اور انہوں نے ملک اور اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے وقت گزارا۔
THIS INDIPENDENCE DAY, I NEED YOUR HELP...— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) August 13, 2026
This country needs a peaceful revolution, at least in how we chose our leaders... if we are to remain even a respectable nation by 2047.
Close to half of our MPs have criminal cases and a third have serious charges like murder, rape &… pic.twitter.com/10byPuzwtX
ہم پڑوسی ممالک سے پیچھے:
انہوں نے تھائی لینڈ، ملائیشیا، انڈونیشیا، سری لنکا اور بنگلہ دیش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ، "پچاس سال پہلے، پڑوسی ممالک جو ہمارے پیچھے تھے یا ہمارے برابر تھے، اب بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔"
انہوں نے ملک کی فی کس جی ڈی پی پر توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ، اگر موجودہ رجحان جاری رہا تو ہم 2047 تک نہ تو ترقی یافتہ قوم بن سکیں گے اور نہ ہی عالمی منڈی میں اپنا سر بلند رکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔
وانگچک نے ان لوگوں کو مبارکباد دی جنہوں نے تبدیلی کے لیے مظاہرہ کیا اور گزشتہ دو مہینوں میں احتجاج کیا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ اس تحریک کی وجہ سے مرکزی وزارت تعلیم کے اندر بھی تبدیلیاں ہوئیں۔
انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ، " میں آپ کو گزشتہ دو مہینوں میں تبدیلی کی کوشش اور احتجاج کرنے پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اس کے نتیجہ میں وزیر تعلیم نے استعفیٰ دے دیا- مجھے اگلے وزیر تعلیم سے بھی کسی معجزے کی امید نہیں ہے۔"
وانگچک نے اس بات پر زور دیا کہ ملک کی ترقی اس کے تعلیمی نظام سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا، "اور جب تک تعلیم پیچھے رہے گی، ملک کا مستقبل بھی پیچھے رہے گا۔"
12 سال میں بدعنوانی اور ناانصافی میں دو سے تین گنا اضافہ:
انہوں نے کہا کہ حکمرانی کا مسئلہ کسی ایک سیاسی جماعت تک محدود نہیں رہ سکتا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ مختلف جماعتوں کی قیادت والی حکومتوں نے اختلاف رائے کی آوازوں کو دبایا ہے۔ انہوں نے کہا، "دہلی میں ایک پارٹی کی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی گئی، اور اس کے بعد دوسری ریاستوں میں جو ایک مختلف پارٹی کی حکومت ہے، اسی طرح ناانصافی کی گئی اور آوازوں کو اسی طریقے سے دبایا گیا۔ اس لیے یہ صرف سیاسی جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے۔"
وانگچک نے 2012-13 کی انسداد بدعنوانی تحریک کے بعد آنے والی سیاسی تبدیلی کا بھی حوالہ دیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ حکومت میں تبدیلی سے بدعنوانی اور ناانصافی کا خاتمہ نہیں ہوا۔
انہوں نے کہا، "لیکن آج، 12 سال بعد، بدعنوانی اور ناانصافی نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ پہلے کے مقابلے میں دو سے تین گنا زیادہ ہو گئی ہے، یہ ہمیں ڈرا رہی ہے۔"
انہوں نے سیاسی رہنماؤں کے انتخاب کے طریقے میں بنیادی تبدیلی پر زور دیا۔
انہوں نے کہا، "اس لیے ہمیں ایک بڑے پیمانے پر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہم صحیح رہنماؤں کے ساتھ آگے بڑھ سکیں اس لیے ملک میں ایک پرامن انقلاب کی ضرورت ہے ۔"
منتخب نمائندے جرائم میں ملوث:
سونم وانگچک نے کہا کہ، "کیونکہ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم اپنی قیادت کا انتخاب کیسے کرتے ہیں۔ جب تک لیڈر درست نہیں ہوں گے، پورا ملک غلط راستے پر گامزن ہو جائے گا۔"
منتخب نمائندوں کی طرف سے اعلان کردہ مجرمانہ مقدمات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے، وانگچک نے کہا کہ اب بھی بہت سے لیڈر ہیں جو سچائی کے راستے پر چلتے ہیں اور عزت کے مستحق ہیں۔
انہوں نے کہا، "لیکن کیا آپ کو معلوم ہے، اگر آپ ہماری پارلیمنٹ کو دیکھیں تو تقریباً نصف اراکین پارلیمنٹ جرائم کے الزامات میں ملوث ہیں؟ ایک تہائی کو قتل، عصمت دری اور اغوا جیسے سنگین الزامات کا سامنا ہے، تو ایسی صورت حال میں ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟"
انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کی تنقید کسی مخصوص سیاسی جماعت یا اپوزیشن پر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی خاص پارٹی یا اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا، میں ملک کی بات کر رہا ہوں۔
ایسے لوگوں کی ٹیم کی ضرورت جو ملک میں تبدیلی کے منتظر:
وانگچک نے کہا کہ وہ ملک بھر سے لوگوں کو اس بات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ کیا تبدیلی کی ضرورت ہے۔
لداخ میں مقیم وانگچک نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ ایسے لوگوں کو کہاں تلاش کیا جائے۔ انہوں نے اس کام میں شہریوں سے مدد کی درخواست کی۔
انہوں نے کہا، "یہاں دور دراز لداخ میں بیٹھ کر، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں یا کہاں ہیں؛ لہذا، آپ اپنے علاقے یا ملک سے کم از کم ایک ایسے شخص کا نام تجویز کر کے مدد کر سکتے ہیں۔"
ویڈیو میں، انہوں نے لوگوں سے یوم آزادی کے تحفے کے طور پر ایسے نام پیش کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ وہ ایسے افراد سے ملنا چاہتے ہیں جو "ہمارے ملک کا نقشہ دوبارہ بنانے" میں مدد کر سکیں۔
انہوں نے عوام سے تجاویز حاصل کرنے کے لیے مختلف ریاستوں اور شہروں کا سفر کرنے کی اپنی خواہش کا بھی ذکر کیا۔
وانگچک نے اپنی ایکس پوسٹ کا اختتام "ہندوستان کی دوسری تحریک آزادی" کے کال کے ساتھ کیا اور لوگوں سے اس پیغام کو پھیلانے اور اسے علاقائی زبانوں میں ترجمہ کرنے پر زور دیا۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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